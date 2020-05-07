B550 yongaseti detaylandı: Eski işlemcilere destek kesildi, önceki anakartlara Ryzen 4000 gelmeyecek

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B550 yongaseti donanım dünyası tarafından aylardır bekleniyor. Yeni sistem kuracakların planlarını erteleme sebebi yeni çipset detaylandı. Özellikleri itibariyle yüz güldürse de firmanın kararı çok kızdıracak.

AMD’nin uyguladığı ambargonun kalkmasıyla detaylar gün yüzüne çıktı. B550 yongaseti beklendiği üzere PCIe 4.0 desteğiyle geldi. Anakartın ilk PCIe slotuna ve bir adet M.2 NVMe/U.2 NVMe yuvasına PCIe 4.0 standartının kullanılabileceği B550 yongaetli anakartlar şimdiye kadar X470/X570 çipsetli modellere has tutulup, X370/B450’li çözümlerde görmediğimiz PCIe kanalının elektriksel olarak bölünebilmesine imkan tanıyacak.

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Böylelikle PCIe 4.0 standartı tek X16 slotu yerine fiziksel olarak yine X16 olsa da X8+X8 modunda çalışacak şekilde 2 PCIe slotunda kullanılabilecek. İşlemci ile yongaseti arasındaki iletişim ise değişmemiş, PCIe 3.0 X4 bağlantısına devam edilmiş.

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AMD’nin B550 yongasetinin çıkış tarihi sızdı

AMD kullanıcıları üzecek

Yeni yongaseti buraya kadar oldukça heyecan verici. Özellikle de fiyat segmenti itibariyle. Buna karşın yalnızca X570 ve B550 yongasetli anakartların Zen 3 mimarili Ryzen 4000 serisi işlemcileriyle kullanılabileceği yönünde karar alınması çok tepki çekecek. Yani kaslı bir X470 anakart alıp 4. nesil üst seviye bir işlemci hayali kuranları AMD yarı yolda bırakmış.

B550 anakartlarda Ryzen 3000'den öncesine destek yok

Bitmedi, AMD B550 ve X570 yongasetli anakartlarında Zen ve Zen+ mimarili işlemcilerini desteklemeyecek. Dolayısıyla Ryzen 1000/2000 serisi işlemciler, Ryzen 2000/300 serisi APU’lar ve Athlon 200/3000 işlemcileri yeni anakartlarda kullanılamayacak.

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AMD'nin bahanesi inandırıcılıktan uzak

AMD’nin bu karara bahanesi ise anakart ROM kapasitesinin eski işlemciler desteklemek için yetersiz olması. Bu iddiayı çürüten bir örnek olarak B450 yongasetli anakartların mevcut 3 nesil işlemciyi desteklemesi gösterilebilir. Ayrıca X570 anakartlarda hali hazırda Zen+ mimarili işlemciler kullanılabiliyor. 16 MB’lık ROM eğer burada engelse de bazı üreticiler B450 anakartlarını 32 MB ROM’la güncellemişti.

A320 anakartlara da Ryzen 3000 işlemciler gelmeyecekti ama

Bununla birlikte durum AMD’nin B350 ve X370’e Ryzen 3000 desteği için BIOS yayınlanacağı ancak A320’nin desteklenmeyeceğini açıklamasına karşın anakart üreticilerinin A320 yongasetli anakartlarına Ryzen 3000 serisi işlemci desteği eklemesine benzer bir şekilde sonuçlanabilir.

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Ayrıca Bkz. "LGA 1700, 2’den fazla nesilde kullanılabilir: PCIe 5.0 ihtimali"

Son olarak bağlantı imkanları tarafında ise B550 anakartlarda işlemci tarafından 4 USB 3.2 Gen 2 ve 2 SATA 6 Gbps protu sağlanabilecek. ASMedia’nın imzasını taşıdığı düşünülen 5-7 watt TDP’li B550 çipseti ise 6 SATA III, 2 USB 3.2 Gen 2, 5 USB 3.2 Gen 1 arayüzü sağlanacak. AMD’ye göre 100 dolardan başlayacak fiyatlarla gelecek anakartların piyasaya çıkış tarihi ise 16 Haziran olarak belirlenmiş.

https://www.techpowerup.com/266710/amd-b550-chipset-detailed-its-ready-for-zen-3-older-am4-motherboards-not-compatible

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