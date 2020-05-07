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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    B550 yongaseti detaylandı: Eski işlemcilere destek kesildi, önceki anakartlara Ryzen 4000 gelmeyecek

    AMD merakla beklenen B550 yongasetini detaylandırdı. Firma çok tepki çekecek bir karara imza attı.
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    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    B550 yongaseti detaylandı: Eski işlemcilere destek kesildi, önceki anakartlara Ryzen 4000 gelmeyecek
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    B550 yongaseti donanım dünyası tarafından aylardır bekleniyor. Yeni sistem kuracakların planlarını erteleme sebebi yeni çipset detaylandı. Özellikleri itibariyle yüz güldürse de firmanın kararı çok kızdıracak.

     

     

    AMD’nin uyguladığı ambargonun kalkmasıyla detaylar gün yüzüne çıktı. B550 yongaseti beklendiği üzere PCIe 4.0 desteğiyle geldi. Anakartın ilk PCIe slotuna ve bir adet M.2 NVMe/U.2 NVMe yuvasına PCIe 4.0 standartının kullanılabileceği B550 yongaetli anakartlar şimdiye kadar X470/X570 çipsetli modellere has tutulup, X370/B450’li çözümlerde görmediğimiz PCIe kanalının elektriksel olarak bölünebilmesine imkan tanıyacak.

    B550 yongaseti detaylandı: Eski işlemcilere destek kesildi, önceki anakartlara Ryzen 4000 gelmeyecek
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    Böylelikle PCIe 4.0 standartı tek X16 slotu yerine fiziksel olarak yine X16 olsa da X8+X8 modunda çalışacak şekilde 2 PCIe slotunda kullanılabilecek. İşlemci ile yongaseti arasındaki iletişim ise değişmemiş, PCIe 3.0 X4 bağlantısına devam edilmiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar AMD’nin B550 yongasetinin çıkış tarihi sızdı

    AMD kullanıcıları üzecek

    Yeni yongaseti buraya kadar oldukça heyecan verici. Özellikle de fiyat segmenti itibariyle. Buna karşın yalnızca X570 ve B550 yongasetli anakartların Zen 3 mimarili Ryzen 4000 serisi işlemcileriyle kullanılabileceği yönünde karar alınması çok tepki çekecek. Yani kaslı bir X470 anakart alıp 4. nesil üst seviye bir işlemci hayali kuranları AMD yarı yolda bırakmış.

    B550 anakartlarda Ryzen 3000'den öncesine destek yok

    Bitmedi, AMD B550 ve X570 yongasetli anakartlarında Zen ve Zen+ mimarili işlemcilerini desteklemeyecek. Dolayısıyla Ryzen 1000/2000 serisi işlemciler, Ryzen 2000/300 serisi APU’lar ve Athlon 200/3000 işlemcileri yeni anakartlarda kullanılamayacak.

    B550 yongaseti detaylandı: Eski işlemcilere destek kesildi, önceki anakartlara Ryzen 4000 gelmeyecek
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    AMD'nin bahanesi inandırıcılıktan uzak

    AMD’nin bu karara bahanesi ise anakart ROM kapasitesinin eski işlemciler desteklemek için yetersiz olması. Bu iddiayı çürüten bir örnek olarak B450 yongasetli anakartların mevcut 3 nesil işlemciyi desteklemesi gösterilebilir. Ayrıca X570 anakartlarda hali hazırda Zen+ mimarili işlemciler kullanılabiliyor. 16 MB’lık ROM eğer burada engelse de bazı üreticiler B450 anakartlarını 32 MB ROM’la güncellemişti.

    A320 anakartlara da Ryzen 3000 işlemciler gelmeyecekti ama

    Bununla birlikte durum AMD’nin B350 ve X370’e Ryzen 3000 desteği için BIOS yayınlanacağı ancak A320’nin desteklenmeyeceğini açıklamasına karşın anakart üreticilerinin A320 yongasetli anakartlarına Ryzen 3000 serisi işlemci desteği eklemesine benzer bir şekilde sonuçlanabilir.

    B550 yongaseti detaylandı: Eski işlemcilere destek kesildi, önceki anakartlara Ryzen 4000 gelmeyecek
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    Ayrıca Bkz. "LGA 1700, 2’den fazla nesilde kullanılabilir: PCIe 5.0 ihtimali"

    Son olarak bağlantı imkanları tarafında ise B550 anakartlarda işlemci tarafından 4 USB 3.2 Gen 2 ve 2 SATA 6 Gbps protu sağlanabilecek. ASMedia’nın imzasını taşıdığı düşünülen 5-7 watt TDP’li B550 çipseti ise 6 SATA III, 2 USB 3.2 Gen 2, 5 USB 3.2 Gen 1 arayüzü sağlanacak. AMD’ye göre 100 dolardan başlayacak fiyatlarla gelecek anakartların piyasaya çıkış tarihi ise 16 Haziran olarak belirlenmiş.

     



    https://www.techpowerup.com/266710/amd-b550-chipset-detailed-its-ready-for-zen-3-older-am4-motherboards-not-compatible Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Mugetsuga 1 hf. en beğenilen
    AMD baktı rekabet eden yok hemen patlattı bir Intelci hareket

    Yanlış hareket AMD yapma yanarsın, üzerler seni.
    2 Yanıt Yanıtla +136
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    Whitebeard. (burak durmuş) 1 hf. Mugetsuga
    Aynen öyle, bu çok fena gömülür sadece. Umarım kararlarından vaz geçerler
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    trakyAli-1986 (ali ) 1 hf. Mugetsuga
    Hmm her yeni işlemcide anakartlar aldirtan firma ile 3 nesil işlemciye anakart desteği sunan firmayı aynı kefeye koyan zihniyet.
    Yanıtla +3
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    jem991 (Adnan Balcı) 1 hf.
    amd yarı yolda bırakmış her sene yeni anakart zorlayan intel e göre bence hiç yarı yol değil daha ne yapacaklardı.
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    Xit 1 hf. jem991
    ayrıca rom kapasiteside bahane diyorlar ama değil. amd b350 anakarlara bile 3. nesile takmaya izin verdi. istenirse ryzen 3950x bile takabiliyorsun ama sağlıklı değil işlemci o anakart üzerinde sıcaklık bakımından ve stabilite bakımından zorlanıyor ama çalışıyor. İsteseler ozaman bahane uydururlardı. ama yapmadılar ve destek verdiler b350 kullanıcısı olarak son derece memnunum. zaten 4000 serisini desteklemesini beklemiyrdum.
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    koyunsayar 1 hf. jem991
    Verdikleri sözde durmaları lazımdı benim x470 anakartım vardı ve bu işlemci ile güncellemeyi planlıyordum. Bu seneden sonra yeni soket diyorlardı
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    .V. 1 hf. Mutlak.Sıfır
    Acıtmıştır, yaa öyle her konuda milleti tokatlarsan olacağı buydu.
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    Yorumlar (212) Yorum Yaz Forumda Gör
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    OPM 2 gün
    RDR2'yi örnek vermek yanlış, oyun optimizasyon sorunlu bir kere. RTX 2080 bile 60 fps altına düşüyor yer yer sıklıkla..
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    Timeguard (HASAN T) 2 gün OPM
    Tamamda oyun gpuya yükleniyor anlatmak istediğim o.



    Bol çekirdek güçlü gpu bu denklem yaşatır sen gidip 2080ti veya rtx 3080 alıp 1080p low da 550fps niye olmuyoya tutuluyorsan ozaman en son çıkanın en pahalısının en üstü işlemciyi alacaksın herzaman gerekiyorsa da anakartı ile beraber bu sektörün raconuda bu.
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    Timeguard (HASAN T) 2 gün
    1700/1700x 2700/2700x 3600/3600x gibi orta üst düzey amd işlemcileri olan arkadaşlar hiç işlemci paradoksuna girmesin beklesin bakın yeni gelecek oyunlardan bir örnek atıyorum oyunlar ps5 ve xbox x series mimarisine göre çok çekirdeğe yüklenecek parayı gpu ya ayırın her türlü ekran kartı kıvranan taraf olacak Rdr2 yi gördünüz o daha demonstration kıvamında gelecek oyunlar için .











    1600/2600/3300x/3500x sahipleri de oc ve ram tweak ile vaziyete göre %90 yetecek bu işlemcilerde ama kurtarmazsa yükseltir. (Ama kurtarıcak belki 3300x ile 3500x hafif sıkabilir)
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    __sin__ 2 gün Timeguard
    Zaten seneye yeni soket yeni yonga setli ana kartlar geliyor. Beraberin de bir ihtimal DDR5 belleklerle beraber. Olmadı DDR5 en geç 2022 de gelecek. Durum bu vaziyetteyken elinde sistemi olanlar için yükseltme ölü yatırımdır. Artık her sene yeni işlemci ailesi ile beraber eşleşecek yeni yonga setli anakartlar olacak. Kullanılmayacak teknolojiler için gidip de üst seviye ana kartlara paraları bayılmanın hiç bir anlamı yok. Giriş seviyesin de ana kart alınsa bile rahatlıkla iş görüyor. Aslan payını dediğin gibi GPU ya ayırmak daha mantıklı. AM5 ve DDR5 ile beraber gerekirse sistem güncellenir. Intel tarafı da boş durmuyor rekabetçi fiyatlar ile güzel işlemciler sunacaklar.

    Ekran kartı Nvidia biraz daha pahalı ama kim ne derse desin stabil sürücüler, iyi yazılımlar ile AMD ye göre daha iyi durumdalar. Ampere ile RDNA2 den daha performanslı ve iyi ürünler ortaya çıkacak.
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    engingursen 3 gün
    A320'lerin bile destekleyeceğini düşünüyorum.
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    Perturbator (Mehmetcan ) 2 gün engingursen
    Bu kadar tartışma boşa ozaman
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    Philae (burak esener) 3 gün
    ryzen 3000ler çıktığında x570ler pek yaygın değildi insanlar istediği gibi bulamıyordu. x470 aldılar nasıl olsa destekler diye. amd böyle bişey yaparsa ayağına sıkar.
    upgrade yapmak için anakart değiştireceksem eğer, zamanı geldiğinde intel tarafına bakarım. orada daha f/p gördüğüm an oradayım. ki intel bu sefer rekabetçi fiyatla gelmeye çalışacak.

    bana iki işlemci satabilecek yerde tek işlemci ile amd yolculuğumuz sona erebilir.
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    NomeNt. 3 gün yeni yorumcu
    bir kaç ay önce msi b450 tomahawk max ve 1600 AF topladık sırf yeni işlemci çıkarsa AF yeni işlemciye geçeriz diye, böyle bir kazık atacakalrını bilseydik 200 tlden kim kaçardı yani adamlar bildiğin amd kullanıcılarına çok büyük kazık attı, intele sırt dönen kullanıcılarına intel gibi hareket etti eeey amd artık sende herkes gibisin

    şu sitede bunla ilgili bir yazı okudum ilgilenenler vasa diye bırakıyorum.
    sibergezegen.com/...
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    __sin__ 3 gün NomeNt.
    Techspot daki makaleyi Türkçe ye çevirip yayınlamışlar. Güzel makale.
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    guzmann06 (Çağrı Can) 3 gün
    Gamernexusun yapmadığı hele hele graifkli youtube testlerini asla kayle almam.
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    Viky (Emin ) 3 gün
    Arkadaslar msi x370 anakartım yuk altında 60 derecelere kadar cıkıyor fazlamı ne kadara kadar normaldir
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    huso 3 gün
    3000 serisi her turlu dusecek.Dusmezse sasırırım.Ama Intel de de yeni bir seri yok.Yeni 8700-9900 ler var.Ustelik fiyatları da pahalı bence tek yeni islemci 10900 o da ne kadar fark edecek 9900KS ye gore gorecegiz.
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    __sin__ 3 gün
    3000 serisi ile 4000 serisi arasında oyunlarda devasa performans farkı olmayacak maks. %10-%12. Kendi sınıfında intel tarafın da oyunlarda bir tık geri olacak ama yani çok yakın performans verecekler. (4000 serisin de farklı uygulamalar ve farklı işler için performans farkı daha fazla olabilir) Bu durumda fiyat ve platform desteğine bakacak insanlar. AMD fiyatları intel den azcık uygun olacak. Alt sınıftaki işlemciler arasında 20-30 dolar. Üst sınıflara çıktıkça 50 dolar civarına kadar daha uygun.

    Bu durumda elde kalan 3000 serisi işlemcilerin fiyatlarını bir miktar düşürmeleri gerekiyor. 3000 serisi ile 4000 serisi işlemci fiyatları bir birine çok yakın olmaz diye düşünüyorum. Bunlar benim tahminlerim. Bakalım çıkınca görürüz.
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    Timeguard (HASAN T) 3 gün __sin__
    Düşerecekler zaten ama düşürdükleri halde bile elde kalma durumu var..



    İntel 10. Nesilde çok uygun fiyat verdi amd de 4000 serisinde uygun fiyat verecek bu seferde 3000 serisinin indirimleri mantık dışı fazla olması gerekecek 4000 serisi yerine tercih edilmesi için okadar mantık dışı 3000 serisini bulanda alıp üstüne oturur bu bana yeter der hem 4000 serisi satışı delice düşük olur hemde 3000 serisi süper zararına satılmış olur adamlarda bunu göze alamazdı doğal olarak müthiş 2 seri üretip zarar edip kalacaklardı yada satmak için çırpınır pozisyonda kalacaklardı bu yüzden de 2 platformu ayırdılar.
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    Timeguard (HASAN T) 3 gün
    4000 serisini kendi kendilerini avlamamak için ticari olarak vermiyorlar teknik değil arkadaşlar.



    3000 serisi ve 4000 serisi birbirini satışlarda ezecek kadar iyi ve 2 sini birden aynı sokette fiyatlandırma yapmak zordur olay bu.





    Kısaca 2 cambaz bir ipte oynamaz.



    Amd bu ürünleri tsmc de belli kotaları garanti ederek bu performans fiyat kalitesinde ürettiriyor 3000 serisini eşantiyon niyetine dağıtsın lüksü yok çünkü 2 seride çok çok hızlı.
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    Alex5 3 gün Timeguard
    3000 serisinin rakibi 4000 serisi değil. Oyunda rakibi 10. nesil i5ler. Onların da fiyatı malum. 157$ 1400f, 198$ 10500. 10400f sızan 2 oyun testinde 9700f ye çok yakın sonuç almış. 3000ler istese de istemese de çok ucuza satılacak. 4000 olmasa bile ucuza satılacak. Siz firma içi rekabeti konuşurken esas rakip karşıda
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