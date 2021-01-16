Balıklardan ilham alınarak geliştirilen robotlar, deniz araştırmaları için önemli görevler üstlenecekler

Harvard Üniversitesi bilim insanları, balık sürülerinin hareketlerini sezgisel olarak nasıl senkronize ettiklerinden ilham alarak, otonom sürüler oluşturabilen su altı robotları tasarladılar. Bluebot olarak adlandırılan robotlar, gerçekçi, karmaşık üç boyutlu bir kolektif davranış sergileyerek, esasen bir balık sürüsünün doğadaki davranışını taklit ediyor.

Bluebot'lar, okyanuslar hakkında daha fazla bilgi verebilir. Balık gibi hareket edebilen küçük su altı robotları, derin deniz araştırmaları sırasında diğer canlılar için daha az rahatsız edici ve araştırmalar için daha ucuz bir yöntem olacak. Ayrıca Bluebot'lar arama kurtarma çalışmalarında da önemli bir rol üstlenecek.

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Balık sürüleri gibi birlikte hareket edebiliyorlar

Bluebot olarak bilinen 10cm uzunluğundaki her robotik balık, su tanklarının içindeki diğerlerinin yönünü ve mesafesini algılayan kameralar ve mavi LED ışıklarla donatılmış. Balıktan ilham alan Bluebot'ların her biri, iki geniş açılı kamera ve üç yüksek görünürlüklü mavi LED içeriyor. Kuyruklarını çırparak ve yüzgeçlerini hareket ettirerek yüzüyorlar.

Tam Boyutta Gör

İki kamerasının çıktısını 3D bilgisayar görüşü için birleştiren her Bluebot, bir su tankındaki diğer tüm Bluebot'ların kendisine göre mesafesini ve yönünü belirleyebiliyor. Bu verileri analiz etmek için özel algoritmalar kullanan Bluebot'lar, böylece bir daire içinde toplanma, dağılma ve uyumlu yüzme gibi eylemleri gerçekleştirebiliyorlar.

Projenin araştırmacılarından Radhika Nagpal: "Blueswarm ile elde ettiğimiz sonuçlar, su altında kendi kendine organize olan kolektif davranışların araştırılmasında önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Bu araştırmadan elde edilen bilgiler, mercan resifleri gibi görsel açıdan zengin ancak kırılgan ortamlarda çevresel izleme ve arama yapabilen gelecekteki minyatür sualtı sürüleri geliştirmemize yardımcı olacak." açıklamalarında bulundu.

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