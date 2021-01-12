Sony, yeni ürünü Airpeak ile drone sektörüne ilk adımını atıyor

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Kasım 2020'de Sony, yeni bir drone projesini duyurmuş ancak projeye dair ayrıntıları paylaşmamıştı. Şirket, CES 2021 fuarında Airpeak dronunu tanıttı ve teknik olarak yine pek fazla detay belirtmedi. Sony Airpeak drone bir Alpha serisi fotoğraf makinesi taşıma kapasitesine sahip dünyanın en küçük dronu. Şirket, Airpeak'i video içeriği oluşturma ve profesyonel fotoğrafçılık için özel olarak tasarlandığını söylüyor.

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İlkbaharda piyasaya sürülmesi bekleniyor

Airpeak'in bu yılın ilkbaharında piyasaya sürülmesi ve profesyonel fotoğrafçılara ve video yaratıcılarına yönelik olması bekleniyor. Quadcopter'ın tam boyutları şu anda bilinmese de drone, havalandığında yukarı doğru çekilen iki iniş kolu uzantısıyla destekleniyor.

Drone, Sony'nin kendi görüntüleme teknolojisini, özellikle de Alpha serisi aynasız modelleri taşımak üzere tasarlanmış. DJI gibi şirketlerin tüketici tarafında görmeye alıştığımız özellikle Mavic serisiyle karşılaştırıldığında Airpeak daha büyük olsa da Sony, kendi kameralarıyla donatılabilen piyasadaki en küçük drone olacağını söylüyor.

Şirketin bir blog gönderisinde: "Sony, değer yaratmada en üst seviyeye ulaşırken günümüzün drone teknolojisini daha da geliştirmek amacıyla Airpeak markasını piyasaya sürdü. Bu projenin ilk aşaması olarak Sony, 2021 baharında profesyonel fotoğrafçılık ve video prodüksiyonunu hedefleyen yeni bir iş kuracak. Endüstrinin Alpha sistemiyle donatılabilen en küçük drone sınıfı olan Airpeak, dinamik filme ve hassas, istikrarlı uçuş yeteneğine sahip ve yaratıcı ifade için yeni olanaklar ararken eğlence dünyasına katkıda bulunmayı hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

https://www.engadget.com/sony-airpeak-drone-flying-film-225246969.html

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