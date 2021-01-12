Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, yeni ürünü Airpeak ile drone sektörüne ilk adımını atıyor

    Japon teknoloji devi Sony, geçtiğimiz aylarda başlattığı drone projesinin ilk ürünü olarak Airpeak'i duyurdu. Şirket, Airpeak ile profesyonel video ve fotoğraf sektörüne yardımcı olmayı hedefliyor.
    2 sa.
    446
    8
    5
    Diğer Elektronik Cihazlar
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Sony, yeni ürünü Airpeak ile drone sektörüne ilk adımını atıyor
    Tam Boyutta Gör

    Kasım 2020'de Sony, yeni bir drone projesini duyurmuş ancak projeye dair ayrıntıları paylaşmamıştı. Şirket, CES 2021 fuarında Airpeak dronunu tanıttı ve teknik olarak yine pek fazla detay belirtmedi. Sony Airpeak drone bir Alpha serisi fotoğraf makinesi taşıma kapasitesine sahip dünyanın en küçük dronu. Şirket, Airpeak'i video içeriği oluşturma ve profesyonel fotoğrafçılık için özel olarak tasarlandığını söylüyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple, geçtiğimiz yıl App Store'dan 64 milyar dolar kazandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Qualcomm, ikinci nesil ultrasonik parmak izi okuyucusunu duyurdu: Daha büyük ve daha hızlı

    İlkbaharda piyasaya sürülmesi bekleniyor

    Airpeak'in bu yılın ilkbaharında piyasaya sürülmesi ve profesyonel fotoğrafçılara ve video yaratıcılarına yönelik olması bekleniyor. Quadcopter'ın tam boyutları şu anda bilinmese de drone, havalandığında yukarı doğru çekilen iki iniş kolu uzantısıyla destekleniyor.

    Drone, Sony'nin kendi görüntüleme teknolojisini, özellikle de Alpha serisi aynasız modelleri taşımak üzere tasarlanmış. DJI gibi şirketlerin tüketici tarafında görmeye alıştığımız özellikle Mavic serisiyle karşılaştırıldığında Airpeak daha büyük olsa da Sony, kendi kameralarıyla donatılabilen piyasadaki en küçük drone olacağını söylüyor.

    Şirketin bir blog gönderisinde: "Sony, değer yaratmada en üst seviyeye ulaşırken günümüzün drone teknolojisini daha da geliştirmek amacıyla Airpeak markasını piyasaya sürdü. Bu projenin ilk aşaması olarak Sony, 2021 baharında profesyonel fotoğrafçılık ve video prodüksiyonunu hedefleyen yeni bir iş kuracak. Endüstrinin Alpha sistemiyle donatılabilen en küçük drone sınıfı olan Airpeak, dinamik filme ve hassas, istikrarlı uçuş yeteneğine sahip ve yaratıcı ifade için yeni olanaklar ararken eğlence dünyasına katkıda bulunmayı hedefliyor." ifadelerine yer verildi.



    https://www.engadget.com/sony-airpeak-drone-flying-film-225246969.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı

    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    maximus8282 (maximus ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye’de ki fiyatını düşünemiyorum.

    Yazık şu ekonominin geldiği noktaya.
    Sadece Sony A7S III 45.000 TL

    Normalde 3500 Dolar
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    maximus8282 (maximus ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye’de ki fiyatını düşünemiyorum.

    Yazık şu ekonominin geldiği noktaya.
    Sadece Sony A7S III 45.000 TL

    Normalde 3500 Dolar
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 1 sa. ( Mesaj Silindi ) maximus8282
    gelir yazarlar şimdi



    -telefon neyine yetmiyor

    -napıcan o kadarlık kamerayı

    -elindekine şükret

    -...
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 39 dk. ( Mesaj Silindi ) maximus8282
    Zamanında daha IV piyasaya çıkmadan önce III alabilme ihtimalim sebebiyle katıldığım bir etkinlikte konuyla ilgili prof. sayılabilecek birisiyle sohbet etmiştim.

    Adam fiyatların böyle olmasından memnun olduğunu, böylece herkes tarafından ulaşılabilir olmayacağını ve onların işlerini daha rahat yapacaklarını söylemişti.

    Mükemmel kafalar var, pırıl pırıl. Prof. diyebileceğin insanlarda bile...
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. Rusya, Starlink ve benzeri internet servis sağlayıcıları kullanmak isteyenlere yaptırım uygulayabilir 22 dk. 65 watt TDPli 12/24 Ryzen 9 5900 duyuruldu: Selefinden %24 hızlı 24 dk. Exynos işlemcilerde Radeon grafikleri kesinleşti 39 dk. Qualcomm, ikinci nesil ultrasonik parmak izi okuyucusunu duyurdu: Daha büyük ve daha hızlı 47 dk. RTX 3060'ın Türkiye fiyatı belli oldu! 1 sa. Nvidia RTX Ampere kartlarına Resizable BAR desteği verecek 1 sa. Microsoft, WhatsApp kullanıcılarına Skype'a geçmelerini tavsiye ediyor 1 sa. Telegram 500 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı 1 sa. Türk yapımı çevrimiçi rekabetçi oyun Back Streets'in ilk fragmanı yayınlandı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sony, yeni ürünü Airpeak ile drone sektörüne ilk adımını atıyor Sonraki Mobil RTX 3000 ailesi duyuruldu: Oyuncu dizüstülerinin fiyatı açıklandı 2 sa. 14 Ocak günü tanıtılacak amiral gemisini gördüm, ne beklemeliyiz? 2 sa. RTX 3060 12 GB detaylandı, fiyatı belli oldu 2 sa. Hyundai Kona N'in kamuflajlı fotoğrafları paylaşıldı 3 sa. Fenomenlere çekiliş soruşturması 3 sa. Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinden yeni detaylar paylaşıldı; başrolde Kıvanç Tatlıtuğ 3 sa. Samsung Exynos 2100 yonga seti tanıtıldı: İşte özellikleri 3 sa. Bethesda'dan Indiana Jones oyunu geliyor 3 sa. Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor 4 sa. Galaxy S21 kutusu göründü: Kulaklık ve şarj adaptörü yok 4 sa. Intel 10 nm Ice Lake Xeon işlemcilerinin üretimine başladı 4 sa. MoveAudio S600 tam kablosuz kulaklıklar üst seviyeye oynuyor 4 sa. Intel Jasper Lake’i duyurdu, Tremont mimarili Atom çekirdekleri kullanılıyor 5 sa. Çinli Geely ve Baidu 'akıllı elektrikli araç' üretmek için yeni şirket kuruyor 5 sa. Netflix'in 2021 yılı takviminden fragman: Leonardo DiCaprio'lu film geliyor 5 sa. Marvel dizilerinin süreleri ve bölüm sayıları belli oldu 6 sa. Xiaomi Mi 11 Lite yakında geliyor 6 sa. Sony, elektrikli otomobilini Avrupa yollarında test etmeye başladı 6 sa. Yılın yeni ROG ürünleri! CES 2021 Türkçe canlı yayını! 7 sa. Daha fazla Avengers filminin geleceği açıklandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız