Derinlemesine: İnsan beyninin küçücük bir bölümü akılalmaz bir şekilde haritalandı

- Şimdiye kadarki en büyük 3D beyin haritası
- Bazı sürprizler tespit edildi
- Hedef aslında çok daha büyük
- Yorumlar
Şimdiye kadarki en büyük 3D beyin haritası
Jeremy R. Knowles Moleküler ve Hücresel Biyoloji Profesörü Jeff Lichtman liderliğindeki Harvard ekibi, bir pirinç tanesinin yarısı büyüklüğündeki bir temporal korteks parçasındaki her hücreyi ve bağlantı ağını canlı ayrıntılarla göstererek bugüne kadarki en büyük 3D beyin haritasını oluşturdu. Bu, şu anda insan beyninin şimdiye kadar oluşturulmuş en yüksek çözünürlüklü resmi.
İnsan beyninin var olan en karmaşık şey olduğunu söylemek aslında pek de abartılı değil. Kafatasınızın içinde birbirine 100 trilyon sinapsla bağlı yaklaşık 86 milyar nöron bulunuyor.
Bu kadar ayrıntılı bir harita oluşturmak için ekibin doku örneğini 5.000 dilim halinde kesmesi ve bunları yüksek hızlı elektron mikroskobuyla taraması gerekti. Daha sonra dilimleri elektronik olarak bir araya getirmek için bir makine öğrenimi modeli kullandılar. Aslında başka birçok beyin atlası mevcut, ancak çoğu çok daha düşük çözünürlüklü veriler sağlıyor. Öte yandan nano ölçekte, araştırmacılar beynin bağlantılarını her seferinde bir nörondan sinapslara, yani bağlandıkları yerlere kadar izleyebilirler.
Beyin atlasları pek çok şekilde karşımıza çıkıyor. Bazıları hücrelerin nasıl organize olduğunu ortaya koyuyor. Diğerleri gen ifadelerini kapsıyor. Bu çalışma ise "connectomics" (Konnektomik) adı verilen bir alan olan hücreler arasındaki bağlantılara odaklanıyor. Beynin en dış katmanı, trilyonlarca bağlantı oluşturmak üzere birbirlerine bağlanan yaklaşık 16 milyar nöron içeriyor. Tek bir nöron yüzlerce hatta binlerce başka nörondan bilgi alabilir ve benzer sayıda nörona bilgi gönderebilir. Bu da beynin sadece küçük bir parçasında bile bu bağlantıların izini sürmeyi son derece karmaşık bir görev haline getiriyor.
Aslında böylesi bir haritayı oluşturmak çok zor. Zira ilk sorun bir beyin dokusu örneği bulabilmek. Bilindiği üzere beyin, ölümden sonra hızla bozuluyor, bu nedenle kadavra dokusu işe yaramıyor. Ekip bunun yerine, epilepsi hastası bir kadından, nöbetlerini kontrol etmeye yardımcı olması amacıyla beyin ameliyatı sırasında alınan bir doku parçasını kullandı. Bu alınan doku, her biri bir insan saçının yaklaşık binde biri kalınlığında dilimler halinde kesilebilmesi için özel bir reçinede muhafaza ettiler. Daha sonra bu proje için özel olarak tasarlanmış yüksek hızlı bir elektron mikroskobu kullanarak kesitleri görüntülediler.
Tam bu noktada ise Google'daki yapay zeka ekibi devreye giriyor. Google araştırmacıları, dilimleri bir araya getirmek, her birini bir sonrakiyle hizalamak, kabloları renk koduna sokmak ve bağlantıları bulmak için bir makine öğrenimi modeli kullandı. Bu işlemin zorluğunu anlatmak zor ancak şu şekilde ifade edelim; yapılacak tek bir hata, nörona bağlı tüm bağlantıların yanlış olmasına neden olabilir. Bilim insanları elde edilen bu haritanın, şu anda elde edebileceğimiz gerçeğe en yakın harita olduğunu söylüyor.
Bazı sürprizler tespit edildi
Hedef aslında çok daha büyük
Bu gibi rakamları anlamak zor olabilir, bu nedenle verileri takdir etmenin en iyi yolu haberdeki görsellere bakmaktan geçiyor. Burada yakalanan beyin bölgesi, semantik hafızadan sorumlu olan anterior temporal lobun bir parçası. Yani burada vızıldayan elektrik sinyalleri, insan hafızası ve öğrenme fonksiyonları için kritik önemdedir. Özellikle anlam hafızası, yani nesnelerin, insanların, kelimelerin ve gerçeklerin anlamlandırılması gibi bilişsel süreçlerde rol oynuyor.Kaynakça https://news.harvard.edu/gazette/story/2024/05/the-brain-as-weve-never-seen-it/ https://newatlas.com/biology/3d-brain-map-connectome-google-harvard/ https://blog.google/technology/research/google-ai-research-new-images-human-brain/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.