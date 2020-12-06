Uzaya uydu taşıyacak dünyanın en büyük otonom dronu Ravn X tanıtıldı

Tam Boyutta Gör ABD merkezli Aevum adlı girişim, uzaya uydu gönderme algımızı değiştirecek bir projeyle yakında faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Geleneksel roketlerin aksine devasa dronlarla uzaya küçük çaplı uydular göndermek isteyen şirket, bu kapsamda geliştirdiği Ravn X isimli otonom dronunu tanıttı.

24m uzunluğa,5.5 m yüksekliğe ve 18 m kanat uzunluğuna sahip ve tam yükle 24 tonluk ağırlığa ulaşan dev araç, bu haliyle dünyadaki büyük insansız aracı halini almış. Dev kütlesi haricinde alışıldık bir uçağa benzeyen dron, jet yakıtıyla işliyor ve havalanmak için yaklaşık 1.6 km’lik pistlere ihtiyaç duyuyor. Aevum’ın iddialarına göre Ravn X, her 3 saatte bir uzaya yük taşıma imkân ve kabiliyetine sahip.

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Uygun yüksekliğe ulaşmasının ardından taşıdığı iki aşamalı roketi hedefine yollayan Ravn X görevin tamamlanmasının ardından üsse geri dönüyor. Standart roketleri aksine olumsuz hava şartlarından bağımsız bir şekilde hareket edebilecek dron, bu sayede taşıdığı yükü hedefine gönderme sürecinde ertelenmelerden de etkilenmiyor. İlk etapta %70 oranında yeniden kullanılabilirlik oranına sahip olacağı ifade edilen Ravn X, ileriki dönemlerde %100’e yakın yeniden kullanılabilirlik oranlarıyla karşımıza çıkacak.

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Virgin’in Stratolaunch fırlatma sistemiyle benzer özellikler barındıran Ravn X’i diğerlerinden ayıran en önemli fark haliyle görevini otonom olarak icra etmesi. Uzaya yük taşıma görevini insan hayatını riske etmeyecek şekilde gerçekleştirecek Ravn X ve Aevum, ABD Uzay Kuvvetleri ile yaklaşık 1 milyar dolar değerinde bir anlaşma da imzaladı. Şirket, 2021 yılında komutanlığın ASLON-45 adlı uydusunu alçak dünya yörüngesine yerleştirecek.

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Geliştirdiği teknolojiye yönelik açıklamalarda bulunan Aevum CEO’su Jay Skylus, “Şirketimiz, uzaya erişim konusunu yeniden şekillendiriyor. Roket biliminin mevcut tanımı bizim için anlamını yitirmiş durumda. Aveum’la birlikte herkes, “bu roket bilimi ve bende başarabilirim” diyecek. Gelecek nesil yazılım ve otomasyon teknolojileriyle lojistik sektörünü bir sonraki seviyeye taşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aşağıda Ravn X tanıtım videosuna göz atabilirsiniz.

https://www.engadget.com/aevum-ravn-x-233606617.html

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