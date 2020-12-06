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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uzaya uydu taşıyacak dünyanın en büyük otonom dronu Ravn X tanıtıldı

    ABD merkezli Aevum adlı girişim, uzaya uydu göndermek için otonom olarak işleyen dünyanın en büyük dronunu geliştirdi. Ravn X isimli dronun ilk müşterisi, ABD Uzay Kuvveti.
    2 hf.
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    Uzay
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    Gökhan G.
    Editör
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    Uzaya uydu taşıyacak dünyanın en büyük otonom dronu Ravn X tanıtıldı
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    ABD merkezli Aevum adlı girişim, uzaya uydu gönderme algımızı değiştirecek bir projeyle yakında faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Geleneksel roketlerin aksine devasa dronlarla uzaya küçük çaplı uydular göndermek isteyen şirket, bu kapsamda geliştirdiği Ravn X isimli otonom dronunu tanıttı.

    24m uzunluğa,5.5 m yüksekliğe ve 18 m kanat uzunluğuna sahip ve tam yükle 24 tonluk ağırlığa ulaşan dev araç, bu haliyle dünyadaki büyük insansız aracı halini almış. Dev kütlesi haricinde alışıldık bir uçağa benzeyen dron, jet yakıtıyla işliyor ve havalanmak için yaklaşık 1.6 km’lik pistlere ihtiyaç duyuyor. Aevum’ın iddialarına göre Ravn X, her 3 saatte bir uzaya yük taşıma imkân ve kabiliyetine sahip.

    Uzaya uydu taşıyacak dünyanın en büyük otonom dronu Ravn X tanıtıldı
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    Uygun yüksekliğe ulaşmasının ardından taşıdığı iki aşamalı roketi hedefine yollayan Ravn X görevin tamamlanmasının ardından üsse geri dönüyor. Standart roketleri aksine olumsuz hava şartlarından bağımsız bir şekilde hareket edebilecek dron, bu sayede taşıdığı yükü hedefine gönderme sürecinde ertelenmelerden de etkilenmiyor.  İlk etapta %70 oranında yeniden kullanılabilirlik oranına sahip olacağı ifade edilen Ravn X, ileriki dönemlerde %100’e yakın yeniden kullanılabilirlik oranlarıyla karşımıza çıkacak.

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    Virgin’in Stratolaunch fırlatma sistemiyle benzer özellikler barındıran Ravn X’i diğerlerinden ayıran en önemli fark haliyle görevini otonom olarak icra etmesi. Uzaya yük taşıma görevini insan hayatını riske etmeyecek şekilde gerçekleştirecek Ravn X ve Aevum, ABD Uzay Kuvvetleri ile yaklaşık 1 milyar dolar değerinde bir anlaşma da imzaladı. Şirket, 2021 yılında komutanlığın ASLON-45 adlı uydusunu alçak dünya yörüngesine yerleştirecek.

    Uzaya uydu taşıyacak dünyanın en büyük otonom dronu Ravn X tanıtıldı
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    Geliştirdiği teknolojiye yönelik açıklamalarda bulunan Aevum CEO’su Jay Skylus, “Şirketimiz, uzaya erişim konusunu yeniden şekillendiriyor. Roket biliminin mevcut tanımı bizim için anlamını yitirmiş durumda. Aveum’la birlikte herkes, “bu roket bilimi ve bende başarabilirim” diyecek. Gelecek nesil yazılım ve otomasyon teknolojileriyle lojistik sektörünü bir sonraki seviyeye taşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Aşağıda Ravn X tanıtım videosuna göz atabilirsiniz.



    https://www.engadget.com/aevum-ravn-x-233606617.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Portraitclub 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Video da uçarken bir görüntüsü yok. Boşuna video yapmışlar
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    TaymekHoldem (oğusan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    oda birşey mi.. ? bizde 2023'de ekmek arası bor yicez
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    wehrmacht (- -) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu başarırsa buran neden atıl kaldı
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    ahmet kontuy (sahraaa 2002) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    şovdan başka bir şey değil. sadece bir aracı ve buna hiç gerek yok. roketle fırlatmak en kolayı. araya bir aracı koyup yörüngeye onunla uydu yerleştirilecek ise "Space Shuttle Columbia" nın yaptığı gibi bir faaliyeti yapabiliyor olması daha bir anlamlı olurdu. bu da malum teknolojiden istifade edilse de üyük bir risk ve o faciayı da hatırlayanlar bilir. gönder falcon veya soyuz roketi ile temiz iş.
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    koçari (ali burak) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aynı iş için stratolaunch var .
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    otonom ama insanlı fotosu var..
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mig 31'i kopyalamışlar.
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    hollowman_ (N. b.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Savunma bakanlığına da satmayı düşünüyor kesin bunlar. Madem sadece uydu fırlatacak ne diye stealth tasarımla yapmışlar? Belli ki yüksek ağırlıklı seyir füzeleri veya lazer güdümlü bombaları taşıyacak bir platform da olması düşünülmüş veya savaş zamanında uydu vurabilecek füzeleri taşıması.
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    mysndgn 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    RAVN X BAYA İDDİALI GÖRÜNÜYOR

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    nebulabado 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım Boeing'in "Wingman dron" konsepti ile aynı.

    Çok eski olsa da Mig-25 de aynı görevi yapabilir.
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    Portraitclub 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Video da uçarken bir görüntüsü yok. Boşuna video yapmışlar
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2677 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    dron, Bilim ve Teknoloji ve havacılık
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