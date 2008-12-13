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Batman: Kara Şövalye, en hızlı Blu-ray satışı yapan film oldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Batman: Kara Şövalye, en hızlı Blu-ray satışı yapan film oldu
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Geçtiğimiz yaz döneminde beyaz perdeyi ziyaret eden en sansasyonel yapım hiç şüphe yok ki Batman: Kara Şövalye olmuştu. İlk filmin elde ettiği başarı sonrası beklentinin arttığı Kara Şövalye sergilenen oyunculuk, çekim teknikleri ve yüksek prodüksiyon kalitesi kadar başrol oyuncularından, Joker karakterini canlandıran Heath Ledger'ın film vizyona girmeden kısa bir süre önce hayatını kaybetmesi nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı.

Batman: Kara Şövalye'nin sinema salonlarında elde ettiği başarı sonrası Warner Home Video tarafından yayınlanacak DVD ve diğer optik formatların sergileyeceği satış performansı da merak konusu idi. Filmin kısa bir süre önce satışa sunulan kopyalarının sadece geçtiğimiz Salı günü 3 milyon (yaklaşık) rakamına ulaştığı, üstelik bahsi geçen rakamın %20'ye yakın bir kısmını filmin Blu-ray versiyonunun oluşturduğu belirtiliyor.

Kara Şövalye, en hızlı Blu-ray satışı gerçekleştiren film ünvanını Iron Man'den (ilk gün satışı 250.000 idi) alarak bir önemli başarıya da imza atmış oldu. Öte yandan henüz emekleme aşamasında olan ve DVD gibi köklü rakipleri karşısında rakipleri karşısında fiyat dezavantajına sahip olan Blu-ray formatı için ulaşılan %20'lik oran oldukça önemli. Zira bahsi geçen rakamı "Cesaret Verici" olarak değerlendiren Warner Home Video başkanı Ron Sander, tahminlerinin ötesinde bir satış gerçekleştiğini belirtti.

Öte yandan başta formatın arkasındaki isim Sony olmak üzere firmaların HD DVD'yi geride bırakarak alanında tek ve en yaygın format olmayı başan Blu-ray'in kullanım yaygınlağını arttıracak çeşitli alternatifler üzerinde çalışıymaya devam ediyorlar. Önümüzdeki sene Blu-ray sürücülü dizüstü ve masaüstü bilgisayarların sayısında artış olması beklenirken, harici oynatıcılar ve dahili Blu-ray sürücüsüne sahip televizyonlar da sık sık gündeme gelebilir.


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jade 10 yıl

Valla herşey blu-Ray değil filmi mkv formatında izledim. Bu film için verilen paraya sonuna kadar deyiyor. Joker gibi bir piskopat görmedim. memati yanında süt dökmüş kedi gibi kalır.
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ibraxi 10 yıl
Blue Ray disklerin 16-32GB gibi boyutlarda ve en ucuz BlueRay Batman Filmi 50ytl. ii para kırmışlar..
300$ civarında blueray cihazlar... 3-5 notebook markasında mevcut haa bide PS3 te..

bizim için çook lüks be. 720P riplere devam :)
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jade 10 yıl

Valla herşey blu-Ray değil filmi mkv formatında izledim. Bu film için verilen paraya sonuna kadar deyiyor. Joker gibi bir piskopat görmedim. memati yanında süt dökmüş kedi gibi kalır.
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01Mrt 10 yıl
film süper gerçekten... blu ray tadı ayrı olacaktır... onu da denemek lazım... :D
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psychomantis 10 yıl
Parası olan alsın arkadaş. Harika şaşırtıcı bir senaryo. Bi ton harika oyuncu. Jokeri canlandıran oyuncunun ölmüş olması da ayrı dramatik zaten.
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max975 10 yıl
zenginler bu filmi sevmiş diyelim...
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Vicious Bee 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

zenginler bu filmi sevmiş diyelim...

Fakirler de sevmiş.Misal ben
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OnuR 10 yıl
Geç kaldın fx57, sinema bölümünde daha önce paylaşmıştım.
Ayrıntılar için teşekkürler.


Bu arada Blu ray'de Live teknolojisi kullanılan ilk film oldu Dark Knight, live'a üye olan ilk 100.000 üye 18 Aralıkta yönetmen C.nolan ile online chat imkanına ulaşıcak.
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warlozka 10 yıl
bluray medyaların ucuzlamasını bekliyoruz haber için teşekkürler
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T.İ.M 10 yıl
blu-ray nedir çok cahil kaldım açıklamasını yaparmısınız ?
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