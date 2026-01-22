Giriş
    DC geçmişten ders almıyor: Yeni Batman filmi, The Flash ve Batgirl'ün yazarına emanet

    James Gunn öncülüğünde hazırlanan yeni DC Sinematik Evreni, geçmişin hatalarını tekrarlayacak gibi görünüyor. Yeni Batman filmi The Brave and the Bold için seçilen senarist hayranları kızdırabilir.

    DC geçmişten ders almıyor: Yeni Batman filmi, The Flash ve Batgirl'ün yazarına emanet Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl çıkan Superman filmiyle yeni DC Sinematik Evreni'nin temellerini atan James Gunn, şimdi yeni projelerle bu evreni büyütmeye çalışıyor. Ancak Gunn'ın bu konudaki tercihleri, bir önceki yönetimin hatalarından pek ders çıkarılmadığını gösteriyor.

    Bildiğiniz gibi DC Films, bir yandan The Batman II için hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da The Brave and the Bold adını taşıyan yeni bir Batman filmi hazırlıyor. Robert Pattinson'lı The Batman serisinin aksine bu yeni filmi, DC Sinematik Evreni'nin parçası olması planlanıyor. Bu yüzden James Gunn'ın bu projeyi kime emanet edeceği merak konusuydu. O soru dün büyük ölçüde cevap buldu ama bu cevap hayranları memnun etmeyebilir.

    Yeni Batman filmini yazması için The Flash ve Birds of Prey'in senaristi görevlendirildi

    Hollywood'un içinden bilgi aktaran Jeff Sneider'ın elde ettiği bilgilere göre The Brave and the Bold'un senaryosunu Christina Hodson yazıyor. James Gunn'ın Batman gibi önemli bir proje için Hodson'ı tercih etmesi kafaları karıştıyıor. Çünkü kendisi The Flash ve Birds of Prey gibi başarısız olmuş DC filmlerinin senaristi olarak tanınıyor. Hodson'ın yazdığı bir diğer film olan Batgirl ise izleyicilere sunulamayacak kadar kötü bulunduğu için Warner Bros. tarafından adeta çöpe atılmıştı. Hâl böyleyken şimdi yeniden Christina Hodson'ın tercih edilmesi, ister istemez "neden" sorusunu akıllara getiriyor.

    Batman'in sevilen çizgi roman serilerinden biri olan The Brave and the Bold, Kara Şövalye'yi başta Robin olmak üzere diğer DC kahramanlarıyla yan yana gördüğümüz farklı farklı hikâyeler sunuyor.

