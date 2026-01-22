DC geçmişten ders almıyor: Yeni Batman filmi, The Flash ve Batgirl'ün yazarına emanet

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl çıkan Superman filmiyle yeni DC Sinematik Evreni'nin temellerini atan James Gunn, şimdi yeni projelerle bu evreni büyütmeye çalışıyor. Ancak Gunn'ın bu konudaki tercihleri, bir önceki yönetimin hatalarından pek ders çıkarılmadığını gösteriyor.

Bildiğiniz gibi DC Films, bir yandan The Batman II için hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da The Brave and the Bold adını taşıyan yeni bir Batman filmi hazırlıyor. Robert Pattinson'lı The Batman serisinin aksine bu yeni filmi, DC Sinematik Evreni'nin parçası olması planlanıyor. Bu yüzden James Gunn'ın bu projeyi kime emanet edeceği merak konusuydu. O soru dün büyük ölçüde cevap buldu ama bu cevap hayranları memnun etmeyebilir.

Yeni Batman filmini yazması için The Flash ve Birds of Prey'in senaristi görevlendirildi

Hollywood'un içinden bilgi aktaran Jeff Sneider'ın elde ettiği bilgilere göre The Brave and the Bold'un senaryosunu Christina Hodson yazıyor. James Gunn'ın Batman gibi önemli bir proje için Hodson'ı tercih etmesi kafaları karıştıyıor. Çünkü kendisi The Flash ve Birds of Prey gibi başarısız olmuş DC filmlerinin senaristi olarak tanınıyor. Hodson'ın yazdığı bir diğer film olan Batgirl ise izleyicilere sunulamayacak kadar kötü bulunduğu için Warner Bros. tarafından adeta çöpe atılmıştı. Hâl böyleyken şimdi yeniden Christina Hodson'ın tercih edilmesi, ister istemez "neden" sorusunu akıllara getiriyor.

Batman'in sevilen çizgi roman serilerinden biri olan The Brave and the Bold, Kara Şövalye'yi başta Robin olmak üzere diğer DC kahramanlarıyla yan yana gördüğümüz farklı farklı hikâyeler sunuyor.

