The Batman 2'de sürpriz bir karakter hikâyeye dâhil olabilir

Tam Boyutta Gör 2022'den beri hazırlık sürecinde takılıp kalan The Batman 2 nihayet şekillenmeye başlıyor. Çekimlerine 2026 baharında başlanacak olan yeni Batman filmi için hazırlıkların hız kazamasıyla birlikte, filme dair ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Görünen o ki Matt Reeves, The Batman 2'de hikâyeye sürpriz bir karakteri de ekleyecek.

Hollywood içinden bilgi aktaran güvenilir kaynaklardan biri olan Jeff Sneider, ikinci filmde Robin karakterinin de yer alacağını söylüyor. Robin zaten Batman çizgi romanlarından tanıdığımız bir karakter ama kendisini Matt Reeves'in Batman serisinde görmeyi kimse beklemiyordu. Çünkü bu serinin merkezinde zaten genç bir Batman yer alıyor. Robin'i normalde daha tecrübeli bir Batman'in yanında gördüğümüz için, bu seriyle pek işi olmayacağı varsalıyordu.

The Batman 2'ye Robin'in Eklenmesi, The Brave and the Bold'a Dair Soru İşaretleri Yaratıyor

Diğer yandan James Gunn da yeni DC Sinematik Evreni için Batman ve Robin'in maceralarına odaklanan The Brave and the Bold adlı yeni bir film hazırlıyor. Bu durum The Batman 2'ye Robin'in eklenmesini daha da şaşırtıcı hâle getiriyor. Çünkü aynı anda iki farklı Batman filmi çekmenin tek yolunun bu iki filmi birbirinden olabildiğince farklı yapmak olacağı düşünülüyordu. Ama şimdi The Batman 2'ye de Robin'in eklenmiş olması, işleri karıştırıyor. Bu da The Brave and the Bold'un akıbetine dair soru işaretleri yaratıyor.

The Batman 2, 1 Ekim 2027'de vizyona girecek. Robert Pattinson'ın Bruce Wayne (Batman) rolüyle geri döneceğ, filmde Zoe Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (Penguin), Andy Serkis (Alfred) ve Jeffrey Wright (Komiser Gordon) da ilk filmdeki rollerini yineleyecek. Robin'i kimin canlandıracağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Zaten Warner Bros. henüz bu karakterin varlığını bile doğrulamış değil.

