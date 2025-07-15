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    Yeni Batman ve Wonder Woman filmleri ne durumda? James Gunn cevapladı

    Superman filminin tanıtımı sırasında yeni Batman ve Wonder Woman filmlerinin ne aşamada olduğu sorulan James Gunn, merak edilen bu projelerin akıbetini açıkladı.         

    Yeni Batman ve Wonder Woman filmleri ne durumda? James Gunn cevapladı Tam Boyutta Gör
    James Gunn öncülüğünde kurulan yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olan Superman, bu hafta sinemaseverlerle buluştu. Genel olarak olumlu yorumlar alan film, gişedeki yolculuğuna da hızlı başladı. Filmin gişede gerçek anlamda başarılı olup olamayacağını görmek için birkaç hafta daha beklememiz gerekiyor ama şu ana kadar işlerin iyi gittiğini söyleyebiliriz.

    Superman'in genel olarak beğenilmesi, James Gunn öncülüğünde çekilecek yeni DC filmlerine dair heyecanı da arttırmış durumda. Bu evrenin ikinci fimi olacak Supergirl'ün çekimlerine kısa süre önce başlandı. Ancak Batman ve Wonder Woman için şimdilik somut bir proje yok (Tabii bu evrenin parçası olmayan The Batman 2'yi saymazsak). Ne var ki James Gunn'ın son açıklamaları, ortaya iyi senaryolar çıktığı takdirde bu projelerin de hızlıca gerçeğe dönüşebileceğini gösteriyor.

    Yeni Batman ve Wonder Woman Filmlerinin Senaryoları Yazılıyor

    Superman'in tanıtım çalışmaları kapsamında basın mensupları ile bir araya gelen James Gunn'a yeni Batman ve Wonder Woman filmlerinin ne aşamada olduğu soruldu. Gunn, her ikisinin senaryosunun da şu anda yazılmakta olduğunu açıkladı. Dahası bu senaryoların iyi olması hâlinde hemen prodüksiyona geçeceklerini belirtti. Yani yeni Batman ve Wonder Woman filmlerinin ne kadar hızlı çekileceği tamamen senaryoların kalitesine bağlı olacak. Gunn, bu projeleri bir an önce hayata geçirmek istediklerini ama bunun için senaryoların iyi olması gerektiğini söylüyor.

    James Gunn, spesifik olarak hangi Batman filminden söz ettiğini belirtmemiş olsa da bunun daha önce duyurulan The Brave and the Bold uyarlaması olduğu düşünülüyor. Hatırlarsanız James Gunn'ın yeni DC Sinematik Evreni için duyurduğu ilk projelerden biri buydu. Batman'in sevilen çizgi roman serilerinden biri olan The Brave and the Bold'un beyaz perdeye uyarlanacağı, projenin başında ise Andy Muschietti'nin (IT) olacağı açıklanmıştı. Gunn'ın senaryo aşamasında olduğunu açıkladığı yeni Batman filminin da bu olduğu düşünülüyor. Çünkü Matt Reeves'in yeni Batman filmi hem bu evrenin dışında yer alıyor ama hem de senaryosu zaten hazır.

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