The Batman 2 hakkında yeni detaylar paylaşıldı; Hikâye kaldığı yerden devam edecek

Matt Reeves'in Gotham evreninde Penguin karakterini canlandıran Colin Farrell'a, The Penguin'in 2. sezonunun olup olmayacağı soruldu. Bu konuda pek umutlu görünmeyen Farrell, 2. sezonda hikâyenin kaldığı yerden devam ettirilemeyeceğini söyledi. Bunun sebebi ise The Batman 2'nin The Penguin'in hemen sonrasında geçiyor olması. Farrell'ın söylediğine göre The Batman 2'nin hikâyesi, The Penguin'in sadece birkaç hafta sonrasında geçiyor.
Bu yüzden olur da The Penguin'in 2. sezonu çekilirse, hikâyenin The Batman 2'nin sonrasında geçecek şekilde ilerletilmesi gerekecek. Farrell'a göre bu da 2. sezon için işleri karmaşıklaştırıyor. Diğer yandan Farrell'ın bu açıklaması, iki Batman filmi arasında çok büyük bir sıçrama yapılmayacağını gösteriyor.
The Batman 2'de Robert Pattinson, Bruce Wayne (Batman) rolüyle geri dönecek. Aynı şeklde Colin Farrell (Penguin), Andy Serkis (Alfred) ve Jeffrey Wright (Komiser Gordon) da ilk filmdeki rollerini yineleyecek. Zoe Kravitz (Catwoman)'in ikinci filmde yer alıp almayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.
Filmin hikâyesi hakkında bilinenler kısıtlı olsa da filmin asıl kötüsünün Penguin ya da Joker değil, Arkham Asylum ile bağlantılı farklı bir karakter olacağı konuşuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
alıyorum bir tane