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BenQ'nun mobil internet cihazı (MID) S6 güncellendi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BenQ'nun mobil internet cihazı (MID) S6 güncellendi
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WiMAX ve 3G gibi gelişmiş iletişim teknolojilerinin yaygınlaşamasıyla birlikte daha fazla önem kazanacağı düşünülen MID'ler yani Mobil Internet Cihazları henüz hedeflenen kullanım yaygınlığına ulaşabilmiş olmasa da başta Intel olmak üzere çok sayıda firma MID'leri yaygınlaştırabilmek adına sıkı bir çalışma içerisinde. Geçtiğimiz yıl MID S6 isimli mobil internet cihazını satışa sunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran BenQ, daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek adına MID S6 modelinde Windows XP seçeneği sunmaya başladı.

Firma tarafından "%100 Web Deneyimi" sloganıyla tanıtılan güncellenmiş MID S6, Intel Atom platformunu kullanıyor ve 800MHz'de çalışan Atom Z500 işlemcisinden güç alıyor. Depolama için 8GB kapasiteli SSD kullandığı belirtilen cihaz, kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth bağlantılarına ek olarak entegre 3G donanımıyla da dikkat çeken MID S6, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve dokunmatik kontrole olanak tanıyan 4.8-inç WVGA TFT ekrana ek olarak entegre hareket sensörüyle birlikte geliyor.

BenQ'nun mobil internet cihazı (MID) S6 güncellendi
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BenQ MID S6'nın genel özellikleri;

  • Intel Atom 800MHz işlemci
  • 512MB DDR2 RAM
  • 4.8” WVGA 800 x 480 TFT dokunmatik ekran
  • 8GB SSD
  • 1x mini USB 2.0 port
  • 802.11b/g Wireless, WWAN, 3G, Bluetooth
  • Micro SD kart desteği
  • 7.4V 1880mAh pil
  • Windows XP

Üzerindeki butonlar yardımıyla kontrol edilebilen MID S6 ile BenQ, kullanıcıların diledikleri zaman diledikleri yerden çevrimiçi olabilmelerine, dökümanlarını görütüleyebilme ve üzerinde değişiklik yapabilmelerine ayrıca elektronik postalarını takip edebilme olanağı sunmayı hedefliyor.

Yurt dışında 400$ üzeri bir fiyatlandırmaya sahip olduğu belirtilen BenQ MID S6'nın daha çok sözleşme paketleriyle satılacağı düşünülüyor.


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neXXen 10 yıl
BenQ hic bi işe yaramaz dedigin gibi agent
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neXXen 10 yıl
ilk yorum benden olsun.guzel cihaz fiyatıda yurtdışı satış fiyatıyla uygun ama tr e gelince 900 tl den aşagı olmaz
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Agent_WD40 10 yıl
İkinci yorum da benden olsun BenQ nun mobile ürünlerinin hiçbirisi alınmaz.
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