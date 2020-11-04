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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bilgisayarlara son 1 yılda yüzde 80'in üzerinde zam

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ortalama bilgisayar fiyatlarında son 1 yılda yüzde 80.7 oranında artış meydana geldi. Tablet bilgisayar fiyatları yüzde 42.8 oranında artış gösterdi.
    1 hf.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    241

    Bilgisayarlara son 1 yılda yüzde 80'in üzerinde zam
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    Türkiye’de son dönemde bilgisayar fiyatlarında ciddi artış yaşandı. Fiyat artışında döviz kurundaki yükselişin ve pandemi nedeniyle artan bilgisayar talebinin etkisi söz konusu. Açıkladığı rakamlarla tartışma yaratan TÜİK dahi bilgisayar fiyatlarında son 1 senede yüzde 80’in üzerinde artış yaşandığını ortaya koydu.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim 2019’da 4203 TL olan ortalama bir bilgisayar fiyatı, Ekim 2020’de 7596 TL’ye ulaşmış durumda. Ortalama bilgisayar fiyatına 1 yılda yüzde 80.7 oranında zam geldi.

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    Ay Fiyat (TL)
    Ekim 2019 4203
    Kasım 2019 4247
    Aralık 2019 4280
    Ocak 2020 5998
    Şubat 2020 6040
    Mart 2020 6218
    Nisan 2020 6598
    Mayıs 2020 6795
    Haziran 2020 6819
    Temmuz 2020 6838
    Ağustos 2020 7002
    Eylül 2020 7187
    Ekim 2020 7596

    TÜİK bu veriyi açıklarken ortalama özellikteki bir bilgisayarın fiyatını baz alıyor. Gaming ve profesyonel kullanıma yönelik bilgisayarlara ilişkin TÜİK verisi bulunmuyor ancak bu segmentteki bilgisayarlarda daha fazla artış gözlemlendi.

    Ayrıca Bkz. "LPG'li araçların AVM otoparklarına girişi için gerekli şartlar belli oldu"

    Tablet bilgisayarlar fiyatlarında da enflasyonun üzerinde artış söz konusu. Ekim 2019’da 1075 TL olarak tespit edilen ortalama tablet bilgisayar fiyatı, Ekim 2020’de 1535 TL olarak belirlendi. Yıllık yüzde 42.8 oranında artış var.

    Türkiye’de okullar sınırlı olarak yüz yüze eğitime başladı ancak vaka sayısındaki artış ve Avrupa’nın karantinaya girmesi nedeniyle Türkiye’de yeniden uzaktan eğitim modeline geçilebilir. Bilgisayar ve tabletlerdeki fiyat artışından dolayı devletin KDV indirimi yaparak öğrencilerin bu cihazlara erişimini kolaylaştırması gerekir.



    https://www.haberturk.com/turkiye-de-bilgisayar-fiyatlari-bir-yilda-yuzde-81-artti-haberler-2857421-teknoloji Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    35 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    52 dakika önce
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    Alqu 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    enflasyon %10 efendim.
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    programmer_onur (Onur ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bırak millet sadece zamlarımızı konuşsun

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    bırak millet sadece zamlarımızı konuşsun ...
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    Yorumlar (141) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    hakanhan68 3 gün ( Mesaj Silindi )
    istesek düşürürüz gençler sizin geleceğiniz için bunlar ucuz iş gücü olup tün dünyadaki üretim buraya kayacak 20 yıl sonra şahlanacağız dünya birincisi olacağız az sabır ama dıj güçler bize karşı o başka.

    biraz mizah izleyin rahatlayın üstüne çay için oh misss.

    https://twitter.com/trvsyurtdisi


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    Jeremy Klakson 4 gün ( Mesaj Silindi )
    valla kız kardeşime ekim başında sırf eba'ya girsin biraz da kullansın kaliteli bir marka olsun dedim diye asus marka bilgisayar aldım. 14 inç, celeron işlemci, ekran kartı cd rom sürücüsü hiç bir şeyi yok. 3800 tl saydım. aynı özellikte casper da 3500 tl idi. çok daha ucuza hometech isimli ne idüğü belirsiz markalar vardı tercih etmedim.

    evet 3800 tl verdim. çok yazık çok. daha üç sene öncesine kadar bu makineler 1000 tl civarıydı.
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    Fortune 4 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Jeremy Klakson
    Hometech mi ne ondan alsaydın en fazla bios güncelleme yapamazdın ki yapmana da gerek yoktur...
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bence de fazla söze gerek yok çünkü yeterince rezil ediyorsunuz kendinizi böyle çıkışlar yaparak.

    Sadece 6 senelik zaman diliminde olanlar.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Bu da "ülkeyi kurtaracak"(!) kafanın 1999'da yönetimi aldığı anki hali. 3 senede geldiği durum da yukarda.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın





    Resimlerden okyamayanlar için 1996 da 1 USD 73500 TL. Sadece 6 sene sonra 1.678.000 TL.

    Mayıs 1999 Ecevit başbakan olduğu gün 391,713 TL

    Çarpın bölün bakalım şimdi.
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    tan.baran (Baran Tan) 3 gün ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Ecevit başbakan olduğu gün demişsin ancak araştırırsan 1997'de Asya krizi yaşandığını görürsün. Wikipedia'da ki ilgili makalenin şu kısmında ilk paragrafı oku.

    "After the Asian crisis, international investors were reluctant to lend to developing countries, leading to economic slowdowns in developing countries in many parts of the world"

    Yani diyor ki; Asya krizinden sonra uluslararası yatırımcılar gelişmekte olan ülkelere borç verme konusunda isteksizdi, dünyanın birçok kısmındaki gelişmekte olan ülkelerde ekonomik yavaşlamalara yol açmıştır.

    Yani ozaman küresel bir kriz vardı ve resesyon yaşanmıştı yani sorun ecevit kaynaklı değildi. Ancak mevcut iktidar döneminde sadece Lira tüm yabancı ülke para birimlerine karşı müthiş bir değer kaybı yaşıyor ve bunun sebebi küresel ekonomik kriz değil.

    "2018 Türkiye Döviz ve Borç Krizi" bunu da oku ve o zaman diliminde döviz kurlarını karşılaştır

    "2018 krizi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artan otoriterliği ve faiz oranı politikasına ilişkin alışılmışın dışında fikirleriyle birlikte, Türkiye ekonomisinin aşırı cari açığı ve büyük miktarlarda özel döviz cinsinden borcundan kaynaklandı." wikipedia'daki kaynaktan çevirdim. yabancıların da yorumlarını nette araştırıp bulabilirsin.

    Sadece 2018 1 Ocak ve 1 Ağustos tarihleri arası Türk Lirası değer kaybı oranına bak birde

    Dolar'da %42,54 |
    Euro'da %38,52 | Euro Dolara karşı %4,41 kaybetmiş
    Pound'da %37,10 | Pound Dolara karşı %8,65 kaybetmiş
    Frank'da %40,24 | Frank Dolara karşı %3,85 kaybetmiş
    Yen'de %41,58 | Yen Dolara karşı %7,92 kaybetmiş
    SEK'de %33,29 | SEK Dolara karşı %13,86 kaybetmiş

    Bunları okadar yazdım şimdi ama siz yine anlamazlıktan geleceksiniz. Bu hükümet ülkeyi bu hale getirdi dış güçler değil
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    Dr.PabloPicasso 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Uzaktan eğitim başladı ya. Herkesin gözü açıldı. Şimdi bilgisayarı olmayan öğrenciler bilgisayar alır diye. Yükselttiler fiyatları. Ama tek neden bu değil tabi ki de.
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    VULKAR 4 gün ( Mesaj Silindi )
    1,5 sene önce 7k ya aldığım laptop 14k fiyatla son buldu. Sanırım üretimi bitti hicbir yerde yok şuan . Olsaydı artmaya devam edecekti .
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Son bir yılda paranın değeri yarıya indiğinden bu zam bence iyi bile. Siz devam edin akpye oy vermeye.
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    AirSupport (SK ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Masaüstü bilgisayar toplamak istiyordum işim gereği. Ekran Kartsız CPU’su güçlü bir kasa toplamaya başladığımda 5’e sağlam bir kasa toplayabiliyordum. Neyse para biriktirmeye başladım. Ben 1 biriktiriyorum fiyatı 3 artıyor. Ben 2 biriktiriyorum ertesi gün 5 zam geliyor. Artık 10.nesil İ3’e kadar düştüm 1.000₺ bakalım o me olacak.
    Yanıtla
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    oguz1 (MURAT OĞUZ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    10/09/2020 tarihinde d-market elektronik hizmetler ve ticaret A.Ş. (Hepsiburada com.) alışveriş sitesi üzerinden 7261947** sipariş nosu ile 3099 TL ye casper nirvana C350 5030-4L00 500 GB note book sipariş verdim. Teslim tarihi 45 sonra yani 05/11/2020 tarihiydi. Teslim tarihinde Hepsiburada tarafında arandım. Tedarici firmayı(Hemenaliyorum) su bastığını bilgisayarı gönderemeyeceğini, para iadesi yapacaklarını söyledi. Bende para iadesini kabul etmiyorum. 45 gün bekledim ürünün fiyatı 100 de 50 arttı. ürünü istiyorum dedim. Tedarikçi firmanın İtfaiye ve Emniyet kayıtlarını istedim göndermenizi rica ediyorum dedim göndermediler. Mağduriyetim çok büyük.Bu çocuğun " çişim geldi oynamıyorum gidiyorum" gibi bir şeymi acaba. Lütfen sizde bu tuzağa düşmeyin.
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    Seyrim (Devrim Derin) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünya deviyiz.. Bizi kıskanıyorlar.. Yerli otomobilde geliyor.. Moonstar alın yerli üretim ucudur o.. Yerli oto da ucuz olacak.. Öyle idare edin işte.. şikayet etmeyin..
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    hakanhan68 4 gün ( Mesaj Silindi )
    millet hala anlamıyor dolar euro isterse 100 olsun diyor müstahak bize napalım çekeceğiz artık.

    izleyin hepsi aynıı lafları kullanıyor : dolar yükselsin bize ne , lozan bitecek , dış güçler saldırıyoor vs.

    https://twitter.com/NoContextSag



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