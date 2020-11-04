Bilgisayarlara son 1 yılda yüzde 80'in üzerinde zam

Türkiye’de son dönemde bilgisayar fiyatlarında ciddi artış yaşandı. Fiyat artışında döviz kurundaki yükselişin ve pandemi nedeniyle artan bilgisayar talebinin etkisi söz konusu. Açıkladığı rakamlarla tartışma yaratan TÜİK dahi bilgisayar fiyatlarında son 1 senede yüzde 80’in üzerinde artış yaşandığını ortaya koydu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim 2019’da 4203 TL olan ortalama bir bilgisayar fiyatı, Ekim 2020’de 7596 TL’ye ulaşmış durumda. Ortalama bilgisayar fiyatına 1 yılda yüzde 80.7 oranında zam geldi.İlginizi Çekebilir Huawei'den ABD'ye yanıt: "Türkiye'ye inanıyoruz"
|Ay
|Fiyat (TL)
|Ekim 2019
|4203
|Kasım 2019
|4247
|Aralık 2019
|4280
|Ocak 2020
|5998
|Şubat 2020
|6040
|Mart 2020
|6218
|Nisan 2020
|6598
|Mayıs 2020
|6795
|Haziran 2020
|6819
|Temmuz 2020
|6838
|Ağustos 2020
|7002
|Eylül 2020
|7187
|Ekim 2020
|7596
TÜİK bu veriyi açıklarken ortalama özellikteki bir bilgisayarın fiyatını baz alıyor. Gaming ve profesyonel kullanıma yönelik bilgisayarlara ilişkin TÜİK verisi bulunmuyor ancak bu segmentteki bilgisayarlarda daha fazla artış gözlemlendi.
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Tablet bilgisayarlar fiyatlarında da enflasyonun üzerinde artış söz konusu. Ekim 2019’da 1075 TL olarak tespit edilen ortalama tablet bilgisayar fiyatı, Ekim 2020’de 1535 TL olarak belirlendi. Yıllık yüzde 42.8 oranında artış var.
Türkiye’de okullar sınırlı olarak yüz yüze eğitime başladı ancak vaka sayısındaki artış ve Avrupa’nın karantinaya girmesi nedeniyle Türkiye’de yeniden uzaktan eğitim modeline geçilebilir. Bilgisayar ve tabletlerdeki fiyat artışından dolayı devletin KDV indirimi yaparak öğrencilerin bu cihazlara erişimini kolaylaştırması gerekir.
https://www.haberturk.com/turkiye-de-bilgisayar-fiyatlari-bir-yilda-yuzde-81-artti-haberler-2857421-teknoloji Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
biraz mizah izleyin rahatlayın üstüne çay için oh misss.
https://twitter.com/trvsyurtdisi
evet 3800 tl verdim. çok yazık çok. daha üç sene öncesine kadar bu makineler 1000 tl civarıydı.
Sadece 6 senelik zaman diliminde olanlar.
Bu da "ülkeyi kurtaracak"(!) kafanın 1999'da yönetimi aldığı anki hali. 3 senede geldiği durum da yukarda.
Resimlerden okyamayanlar için 1996 da 1 USD 73500 TL. Sadece 6 sene sonra 1.678.000 TL.
Mayıs 1999 Ecevit başbakan olduğu gün 391,713 TL
Çarpın bölün bakalım şimdi.
"After the Asian crisis, international investors were reluctant to lend to developing countries, leading to economic slowdowns in developing countries in many parts of the world"
Yani diyor ki; Asya krizinden sonra uluslararası yatırımcılar gelişmekte olan ülkelere borç verme konusunda isteksizdi, dünyanın birçok kısmındaki gelişmekte olan ülkelerde ekonomik yavaşlamalara yol açmıştır.
Yani ozaman küresel bir kriz vardı ve resesyon yaşanmıştı yani sorun ecevit kaynaklı değildi. Ancak mevcut iktidar döneminde sadece Lira tüm yabancı ülke para birimlerine karşı müthiş bir değer kaybı yaşıyor ve bunun sebebi küresel ekonomik kriz değil.
"2018 Türkiye Döviz ve Borç Krizi" bunu da oku ve o zaman diliminde döviz kurlarını karşılaştır
"2018 krizi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artan otoriterliği ve faiz oranı politikasına ilişkin alışılmışın dışında fikirleriyle birlikte, Türkiye ekonomisinin aşırı cari açığı ve büyük miktarlarda özel döviz cinsinden borcundan kaynaklandı." wikipedia'daki kaynaktan çevirdim. yabancıların da yorumlarını nette araştırıp bulabilirsin.
Sadece 2018 1 Ocak ve 1 Ağustos tarihleri arası Türk Lirası değer kaybı oranına bak birde
Dolar'da %42,54 |
Euro'da %38,52 | Euro Dolara karşı %4,41 kaybetmiş
Pound'da %37,10 | Pound Dolara karşı %8,65 kaybetmiş
Frank'da %40,24 | Frank Dolara karşı %3,85 kaybetmiş
Yen'de %41,58 | Yen Dolara karşı %7,92 kaybetmiş
SEK'de %33,29 | SEK Dolara karşı %13,86 kaybetmiş
Bunları okadar yazdım şimdi ama siz yine anlamazlıktan geleceksiniz. Bu hükümet ülkeyi bu hale getirdi dış güçler değil
izleyin hepsi aynıı lafları kullanıyor : dolar yükselsin bize ne , lozan bitecek , dış güçler saldırıyoor vs.
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