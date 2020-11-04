Bilgisayarlara son 1 yılda yüzde 80'in üzerinde zam

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Türkiye’de son dönemde bilgisayar fiyatlarında ciddi artış yaşandı. Fiyat artışında döviz kurundaki yükselişin ve pandemi nedeniyle artan bilgisayar talebinin etkisi söz konusu. Açıkladığı rakamlarla tartışma yaratan TÜİK dahi bilgisayar fiyatlarında son 1 senede yüzde 80’in üzerinde artış yaşandığını ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim 2019’da 4203 TL olan ortalama bir bilgisayar fiyatı, Ekim 2020’de 7596 TL’ye ulaşmış durumda. Ortalama bilgisayar fiyatına 1 yılda yüzde 80.7 oranında zam geldi.

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Ay Fiyat (TL) Ekim 2019 4203 Kasım 2019 4247 Aralık 2019 4280 Ocak 2020 5998 Şubat 2020 6040 Mart 2020 6218 Nisan 2020 6598 Mayıs 2020 6795 Haziran 2020 6819 Temmuz 2020 6838 Ağustos 2020 7002 Eylül 2020 7187 Ekim 2020 7596

TÜİK bu veriyi açıklarken ortalama özellikteki bir bilgisayarın fiyatını baz alıyor. Gaming ve profesyonel kullanıma yönelik bilgisayarlara ilişkin TÜİK verisi bulunmuyor ancak bu segmentteki bilgisayarlarda daha fazla artış gözlemlendi.

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Tablet bilgisayarlar fiyatlarında da enflasyonun üzerinde artış söz konusu. Ekim 2019’da 1075 TL olarak tespit edilen ortalama tablet bilgisayar fiyatı, Ekim 2020’de 1535 TL olarak belirlendi. Yıllık yüzde 42.8 oranında artış var.

Türkiye’de okullar sınırlı olarak yüz yüze eğitime başladı ancak vaka sayısındaki artış ve Avrupa’nın karantinaya girmesi nedeniyle Türkiye’de yeniden uzaktan eğitim modeline geçilebilir. Bilgisayar ve tabletlerdeki fiyat artışından dolayı devletin KDV indirimi yaparak öğrencilerin bu cihazlara erişimini kolaylaştırması gerekir.

https://www.haberturk.com/turkiye-de-bilgisayar-fiyatlari-bir-yilda-yuzde-81-artti-haberler-2857421-teknoloji

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