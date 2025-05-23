Türkiye'de Apple Music abonelik ücretine yüzde 65 zam! Spotify'ı yakaladı

Apple Music Abonelik Ücreti Ne Kadar Oldu?
Apple tarafından bugün yürürlüğe giren fiyat artışıyla birlikte Bireysel abonelik ücreti 39,99 TL’den 59,99 TL’ye yükseldi. Öğrenci aboneliği 19,99 TL’den 32,99 TL’ye; aile aboneliği ise 59,99 TL’den 99,99 TL’ye çıktı.
Apple Music Fiyatları Spotify ile Aynı Seviyeye Geldi
Bu fiyat artışı ile birlikte Türkiye’de Apple Music ve Spotify fiyatları aynı seviyeye geldi. Spotify’da bireysel abonelik 59,99 TL, öğrenci aboneliği 32,99 TL, Duo aboneliği 79,99 TL ve aile aboneliği 99,99 TL olarak ücretlendiriliyor.
Apple Music, yeni abonelere 1 ay ücretsiz deneme imkanı sunuyor. Ardından aylık olarak ücret alıyor. Apple Music’i iOS ve Android telefonlarda kullanabiliyorsunuz. Tüm abonelik seçeneklerinde “Kayıpsız Ses” özelliği bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz
Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük