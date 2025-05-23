Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye'de Apple Music abonelik ücretine yüzde 65 zam! Spotify'ı yakaladı

    Türkiye'deki Apple Music abonelik ücretine yüzde 65 oranında dev zam geldi. Fiyatlar ciddi miktarda arttı. Apple Music fiyatları Spotify'ı yakaladı.                 

    Türkiye'de Apple Music abonelik ücretine zam! Ne kadar oldu? Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de Spotify ve YouTube Music’in ardından en popüler müzik servislerinden Apple Music’e zam geldi. Fiyatlar yüzde 65 oranında artırıldı.

    Apple Music Abonelik Ücreti Ne Kadar Oldu? 

    Apple tarafından bugün yürürlüğe giren fiyat artışıyla birlikte Bireysel abonelik ücreti 39,99 TL’den 59,99 TL’ye yükseldi. Öğrenci aboneliği 19,99 TL’den 32,99 TL’ye; aile aboneliği ise 59,99 TL’den 99,99 TL’ye çıktı.

    Apple Music Fiyatları Spotify ile Aynı Seviyeye Geldi

    Bu fiyat artışı ile birlikte Türkiye’de Apple Music ve Spotify fiyatları aynı seviyeye geldi. Spotify’da bireysel abonelik 59,99 TL, öğrenci aboneliği 32,99 TL, Duo aboneliği 79,99 TL ve aile aboneliği 99,99 TL olarak ücretlendiriliyor.

    Apple Music, yeni abonelere 1 ay ücretsiz deneme imkanı sunuyor. Ardından aylık olarak ücret alıyor. Apple Music’i iOS ve Android telefonlarda kullanabiliyorsunuz. Tüm abonelik seçeneklerinde “Kayıpsız Ses” özelliği bulunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Profil resmi
    Richard Parker 3 saat önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gece saat kaçta başlar levitra yorum dizel yakıt göstergesi arızası dizel araçta siyah duman nasıl kesilir bademciklere tentürdiyot sürmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Mi 10T Pro
    Xiaomi Mi 10T Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite
    Acer Aspire Lite
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum