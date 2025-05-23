Türkiye'de Apple Music abonelik ücretine yüzde 65 zam! Spotify'ı yakaladı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de Spotify ve YouTube Music’in ardından en popüler müzik servislerinden Apple Music’e zam geldi. Fiyatlar yüzde 65 oranında artırıldı.

Apple Music Abonelik Ücreti Ne Kadar Oldu?

Apple tarafından bugün yürürlüğe giren fiyat artışıyla birlikte Bireysel abonelik ücreti 39,99 TL’den 59,99 TL’ye yükseldi. Öğrenci aboneliği 19,99 TL’den 32,99 TL’ye; aile aboneliği ise 59,99 TL’den 99,99 TL’ye çıktı.

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Apple Music Fiyatları Spotify ile Aynı Seviyeye Geldi

Bu fiyat artışı ile birlikte Türkiye’de Apple Music ve Spotify fiyatları aynı seviyeye geldi. Spotify’da bireysel abonelik 59,99 TL, öğrenci aboneliği 32,99 TL, Duo aboneliği 79,99 TL ve aile aboneliği 99,99 TL olarak ücretlendiriliyor.

Apple Music, yeni abonelere 1 ay ücretsiz deneme imkanı sunuyor. Ardından aylık olarak ücret alıyor. Apple Music’i iOS ve Android telefonlarda kullanabiliyorsunuz. Tüm abonelik seçeneklerinde “Kayıpsız Ses” özelliği bulunuyor.

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Türkiye'de Apple Music abonelik ücretine zam! Ne kadar oldu?