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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LPG'li araçların AVM otoparklarına girişi için gerekli şartlar belli oldu

    LPG'li araçların AVM'lerin kapalı otoparklarına girişini serbest kılan yönetmelik değişikliği bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki bunun için hangi düzenlemelerin yapılması gerekiyor?
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    LPG'li araçların AVM otoparklarına girişi için gerekli şartlar belli oldu

    LPG'li araçların alışveriş merkezlerinin (AVM) kapalı otoparklarını kullanabilmesi için hangi düzenlemelerin yapılması gerektiği belli oldu.

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    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve binaların yangından korunmasına hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliğe göre, AVM'lerin, "Ticari faaliyet amaçlı park yerleri" için belirlenen kural ve şartları sağlamaları kaydıyla AVM'lerde bulunan kapalı otoparklara LPG sistemli araçların girmesine izin verilecek.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Volkswagen Golf R karşınızda: Şimdiye kadarki en güçlü Golf"

    Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikteki şartlar şöyle:

    • AVM'lerin bu konuda TSE'den hizmet yeterlilik belgesi ile mahallin itfaiye teşkilatının uygun görüşünü alması gerekir.
    • LPG'li araçların alınabileceği otoparkların giriş kısmına, TS 9881'e uygunluk işareti içeren en az 90x60 cm ebatlarında tabela araçların görebileceği şekilde asılır.
    • LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları birinci bodrum katlardan daha aşağıdaki katlarda konumlandırılamaz ve bu otoparklar ile bunların giriş çıkışları, diğer araçların alınacaği otoparklar ile bunların giriş ve çıkışlarından ayrı olarak düzenlenir.
    • LPG'li araçların alınacaği otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı kıvılcım güvenlikli olarak, havalandırma tesisatı yer seviyesinde biriken LPG gazını algılama cihazına bağlı otomatik çalışacak özellikte ve gazı süpürecek kapasitede düzenlenir.
    • LPG'li araçların alınacağı otoparkların zemininde, uygun eğimde dere oluşturularak su drenajı sağlanır. Bu bölümlerde ızgara sistemi kullanılmaz. Dere sisteminin tahliye noktalarında gaz geçişini engelleyecek sifonlu rögarlar kullanılır.
    • Bu otoparkları, tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulunan araçlar kullanabilir.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eylül ayındaki açıklamasında LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceklerini belirtmişti. Bakan Kurum, "Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şeklinde belgelendirilecek. Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek" bilgisini paylaşmıştı.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201104-15.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ankaland (mehmet yok) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Fenomenon
    asıl yanıcı ve tehlikeli olan benzindir.. benzin yere dökülüp buharlaşırsa lpg den 50 kat yanıcıdır.. ama nedense hafızalarda lpg tehlikelidir düşüncesi kalmış.. bununda nedeni lpg ilk araçlarda kullanıldığında mutfak tüpünden tutunda sandık tüpe kadar bilinçsiz ve bilgisiz uygulamalardan kalmış bir şey.. günümüzde ki LPG tankları çok yüksek darbelere dayanıklıdır.. valf sistemi yüksek güvenlikli hale getirilmiştir.. buna rağmen insanların zihninde LPG tehlikelidir düşüncesi kalmış.. halen türkiyede milyonlarca evde mutfak tüpü kullanılmaktadır.. mutfak tüpleri LPG tüplerine göre çok zayıf ve güvenlik seviyeleri valf sistemleri kullanılan ocaklar denetimsiz ve çok daha zayıftır.. neden evlerde mutfak tüpleri patlamıyor.. milyonlarca evde neden tüpler nedeniyle yangın çıkmıyor.. aynı şekilde doğal gaz neden evlerde sürekli patlamıyor.. evler kapalı alan değil midir??
    asıl yanıcı ve tehlikeli olan benzindir.. benzin yere dökülüp buharlaşırsa lpg den 50 kat yanıcıdır.. ama nedense hafızalarda lpg tehlikelidir düşüncesi kalmış....
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    websosyal (mehmet yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    avmlerin "zorunlu" olmadıkça lpg için adım atacağını sanmıyorum.



    yani yine herşey avmlerin insiyatifine, seçimine bırakılmış gibi...



    tüm avmler bu düzenlemeye tabii görünmüyor...
    avmlerin "zorunlu" olmadıkça lpg için adım atacağını sanmıyorum. yani yine herşey avmlerin insiyatifine, seçimine bırakılmış gibi...
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    Reis-i Eagles 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çok uygulanabilir bir şey değil bana kalırsa. sırf şu giriş çıkış mevzusundan AVM'lerin yüzde 90'ı yatar, çünkü genelde hepsi ilçe giriş/çıkışlarına göre ayarlı ya da tek giriş çıkış var.

    bu arada hiç LPG'li araç kullanmadım, bazı gittiğim AVM'lerde açık otopark da yok. ne oluyor mesela, AVM'ye gitmiyor musunuz civara mı park ediyorsunuz? yoksa görevliler sallamıyor, içeri alıyor mu?
    çok uygulanabilir bir şey değil bana kalırsa. sırf şu giriş çıkış mevzusundan AVM'lerin yüzde 90'ı yatar, çünkü genelde hepsi ilçe giriş/çıkışlarına göre ayarlı...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mesudum (Mesut D) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Artık LPG'li araçlar bir şekilde kendilerinin yakıt şekillerini belli etmek zorunda kalacaklar. Ya verilen LPG çıkartması yapıştırılacak, ya da seyyar bir kap içinde her AVM girişinde görünür bir yere konacaklar.

    Ancak esas problem, yer paylaşımında. Uygulama tersine dönecek ve diğer araçlar LPG bölümüne alınmayacaklar.
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    V.avci (Volkan Avcı) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sonunda zaten saçmaydı sebebi basınç olabilmesi için yerin 7 kat altına girmedi ve oksijen seviyesinin azalması lazım Türkiye’de öyle bir avm yok.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    lpg'yi tehlikeli gören zır cahildir. yıl olmuş 2020 hala lpg'yi tehlikeli zannedenler var.
    lpg'nin sıvı hale gelmesi için 7 bar basınç yeterlidir. tüpler ise 30 bar basınca dayanıklıdır.
    elbette insan yapımı herşey sorun olabilir. ancak lpg tehlikeli ise herşey tehlikeli.
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    ankaland (mehmet yok) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Fenomenon
    asıl yanıcı ve tehlikeli olan benzindir.. benzin yere dökülüp buharlaşırsa lpg den 50 kat yanıcıdır.. ama nedense hafızalarda lpg tehlikelidir düşüncesi kalmış.. bununda nedeni lpg ilk araçlarda kullanıldığında mutfak tüpünden tutunda sandık tüpe kadar bilinçsiz ve bilgisiz uygulamalardan kalmış bir şey.. günümüzde ki LPG tankları çok yüksek darbelere dayanıklıdır.. valf sistemi yüksek güvenlikli hale getirilmiştir.. buna rağmen insanların zihninde LPG tehlikelidir düşüncesi kalmış.. halen türkiyede milyonlarca evde mutfak tüpü kullanılmaktadır.. mutfak tüpleri LPG tüplerine göre çok zayıf ve güvenlik seviyeleri valf sistemleri kullanılan ocaklar denetimsiz ve çok daha zayıftır.. neden evlerde mutfak tüpleri patlamıyor.. milyonlarca evde neden tüpler nedeniyle yangın çıkmıyor.. aynı şekilde doğal gaz neden evlerde sürekli patlamıyor.. evler kapalı alan değil midir??
    Yanıtla +7
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    khytr89 (Hakan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Merdiven altı lpg takan yerleri tespit edip önlem alsalar bu prosedürlere gerek kalmaz.



    Öcü olan lpg sistemi değil , öcü olan bilinçsiz ve önlemsiz lpg montajı yapan yerler.



    Avm ler bu salgın döneminde zaten harcamaları azaltma eğilimindeyken , önlerini göremiyorken neden böyle pahalı bir düzenlemeye gitsin ki ?
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hiç bir şekilde alınmamalı.
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    Darknesia (Darknesia ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kışın sırf dışarı park etmek zorunda olduğu için avm'ye gitmeyi tercih etmeyen bir sürü insan var. Avm yönetimi açısından da içeri ne kadar çok araç girerse o kadar çok müşteri girer ve vesileyle gelirleri de artar. Her türlü win win bence.
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    Reis-i Eagles 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çok uygulanabilir bir şey değil bana kalırsa. sırf şu giriş çıkış mevzusundan AVM'lerin yüzde 90'ı yatar, çünkü genelde hepsi ilçe giriş/çıkışlarına göre ayarlı ya da tek giriş çıkış var.

    bu arada hiç LPG'li araç kullanmadım, bazı gittiğim AVM'lerde açık otopark da yok. ne oluyor mesela, AVM'ye gitmiyor musunuz civara mı park ediyorsunuz? yoksa görevliler sallamıyor, içeri alıyor mu?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Ara-sıra (Adımımı ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Reis-i Eagles
    Sallamıyor alıyor
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çoğu avmde neredeyse ilk kat park yeri yok valeye ayrılmış ve gelenler dolduruyor zaten
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    websosyal (mehmet yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    avmlerin "zorunlu" olmadıkça lpg için adım atacağını sanmıyorum.



    yani yine herşey avmlerin insiyatifine, seçimine bırakılmış gibi...



    tüm avmler bu düzenlemeye tabii görünmüyor...
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