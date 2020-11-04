LPG'li araçların AVM otoparklarına girişi için gerekli şartlar belli oldu

LPG'li araçların alışveriş merkezlerinin (AVM) kapalı otoparklarını kullanabilmesi için hangi düzenlemelerin yapılması gerektiği belli oldu.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve binaların yangından korunmasına hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliğe göre, AVM'lerin, "Ticari faaliyet amaçlı park yerleri" için belirlenen kural ve şartları sağlamaları kaydıyla AVM'lerde bulunan kapalı otoparklara LPG sistemli araçların girmesine izin verilecek.

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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikteki şartlar şöyle:

AVM'lerin bu konuda TSE'den hizmet yeterlilik belgesi ile mahallin itfaiye teşkilatının uygun görüşünü alması gerekir.

LPG'li araçların alınabileceği otoparkların giriş kısmına, TS 9881'e uygunluk işareti içeren en az 90x60 cm ebatlarında tabela araçların görebileceği şekilde asılır.

LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları birinci bodrum katlardan daha aşağıdaki katlarda konumlandırılamaz ve bu otoparklar ile bunların giriş çıkışları, diğer araçların alınacaği otoparklar ile bunların giriş ve çıkışlarından ayrı olarak düzenlenir.

LPG'li araçların alınacaği otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı kıvılcım güvenlikli olarak, havalandırma tesisatı yer seviyesinde biriken LPG gazını algılama cihazına bağlı otomatik çalışacak özellikte ve gazı süpürecek kapasitede düzenlenir.

LPG'li araçların alınacağı otoparkların zemininde, uygun eğimde dere oluşturularak su drenajı sağlanır. Bu bölümlerde ızgara sistemi kullanılmaz. Dere sisteminin tahliye noktalarında gaz geçişini engelleyecek sifonlu rögarlar kullanılır.

Bu otoparkları, tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulunan araçlar kullanabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eylül ayındaki açıklamasında LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceklerini belirtmişti. Bakan Kurum, "Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şeklinde belgelendirilecek. Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek" bilgisini paylaşmıştı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201104-15.pdf

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