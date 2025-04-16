Türkiye'de PlayStation Plus fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

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Tam Boyutta Gör Sony, geçtiğimiz günlerde Güney Amerika, Okyanusya veya belirli Asya ülkelerinde PlayStation Plus abonelik ücretlerini artıracağını açıklamıştı. Firma bu fiyat artışını küresel piyasaya koşullarına dayandırmıştı. Sony, 16 Nisan’da yeni fiyatların açıklanacağını da söylemişti. Bu kapsamda Sony, Türkiye’de PlayStation Plus fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.

PS Plus fiyatları zamlandı

Kullanıcılara gönderilen bildirimlere göre Türkiye’de PlayStation Plus fiyatları ciddi oranda artış gösterecek. Fiyat artışları ise kullanıcılara 24 Haziran veya sonrasındaki faturalandırma tarihlerinde yansıtılacak. Bununla birlikte, aboneliğinizi herhangi bir şekilde değiştirirseniz, yani kademeleri değiştirirseniz/düşürürseniz, bu değişiklikler hemen yansıtılabilir. Bu tarihe kadar ise eski fiyat ile abonelik satın alabilirsiniz. Öte yandan Sony’nin PS Plus fiyat artış oranının yüzde 55 seviyesinde olduğunu da belirtelim.

Sony, Avrupa genelinde PS5 fiyatlarına zam yaptı 2 gün önce eklendi

Sony, birkaç gün önce PlayStation 5'in Avrupa, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki fiyatlarında artış yaptığını da duyurmuştu.

Güncel PlayStation Plus fiyatları

12 Aylık PlayStation Plus abonelik fiyatları 24 Haziran sonrasında şu şekilde olacak;

PS Plus Essential: 2.160 TL

PS Plus Extra: 3.645 TL

PS Plus Deluxe: 4.266 TL

Abonelik kademesi Eski fiyat Yeni fiyat PS Plus Essential 1 Aylık 175 TL 273 TL PS Plus Essential 3 Aylık 440 TL 685 TL PS Plus Essential 12 Aylık 1.400 TL 2.180 TL PS Plus Extra 1 Aylık 260 TL 405 TL PS Plus Extra 3 Aylık 720 TL 1.121 TL PS Plus Extra 12 Aylık 2.340 TL 3.645 TL PS Plus Deluxe 1 Aylık 305 TL 475 TL PS Plus Deluxe 3 Aylık 830 TL 1.292 TL PS Plus Deluxe 12 Aylık 2.740 TL 4.266 TL

Yukarıdaki abonelik kademelerinin 12 aylık eski fiyatlandırması ise sırasıyla şu şekildeydi: Essential için 1.400 TL, Extra için 2.340 TL ve Deluxe için 2.740 TL.

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