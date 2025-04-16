Türkiye'de PlayStation Plus fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

PS Plus fiyatları zamlandı
Kullanıcılara gönderilen bildirimlere göre Türkiye’de PlayStation Plus fiyatları ciddi oranda artış gösterecek. Fiyat artışları ise kullanıcılara 24 Haziran veya sonrasındaki faturalandırma tarihlerinde yansıtılacak. Bununla birlikte, aboneliğinizi herhangi bir şekilde değiştirirseniz, yani kademeleri değiştirirseniz/düşürürseniz, bu değişiklikler hemen yansıtılabilir. Bu tarihe kadar ise eski fiyat ile abonelik satın alabilirsiniz. Öte yandan Sony’nin PS Plus fiyat artış oranının yüzde 55 seviyesinde olduğunu da belirtelim.
Sony, birkaç gün önce PlayStation 5'in Avrupa, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki fiyatlarında artış yaptığını da duyurmuştu.
Güncel PlayStation Plus fiyatları
12 Aylık PlayStation Plus abonelik fiyatları 24 Haziran sonrasında şu şekilde olacak;
- PS Plus Essential: 2.160 TL
- PS Plus Extra: 3.645 TL
- PS Plus Deluxe: 4.266 TL
|Abonelik kademesi
|Eski fiyat
|Yeni fiyat
|PS Plus Essential 1 Aylık
|175 TL
|273 TL
|PS Plus Essential 3 Aylık
|440 TL
|685 TL
|PS Plus Essential 12 Aylık
|1.400 TL
|2.180 TL
|PS Plus Extra 1 Aylık
|260 TL
|405 TL
|PS Plus Extra 3 Aylık
|720 TL
|1.121 TL
|PS Plus Extra 12 Aylık
|2.340 TL
|3.645 TL
|PS Plus Deluxe 1 Aylık
|305 TL
|475 TL
|PS Plus Deluxe 3 Aylık
|830 TL
|1.292 TL
|PS Plus Deluxe 12 Aylık
|2.740 TL
|4.266 TL
Yukarıdaki abonelik kademelerinin 12 aylık eski fiyatlandırması ise sırasıyla şu şekildeydi: Essential için 1.400 TL, Extra için 2.340 TL ve Deluxe için 2.740 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)
hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.
merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]
Video çalışmıyor.