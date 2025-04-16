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    Anlık Bildirim

    Türkiye'de PlayStation Plus fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

    Sony, Türkiye’de PlayStation Plus fiyatlarına zam yapacağını açıkladı. Yeni zamlı fiyatlar 24 Haziran itibariyle başlayacak. İşte güncel PlayStation Plus fiyatları:
    PlayStation Plus fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Sony, geçtiğimiz günlerde Güney Amerika, Okyanusya veya belirli Asya ülkelerinde PlayStation Plus abonelik ücretlerini artıracağını açıklamıştı. Firma bu fiyat artışını küresel piyasaya koşullarına dayandırmıştı. Sony, 16 Nisan’da yeni fiyatların açıklanacağını da söylemişti. Bu kapsamda Sony, Türkiye’de PlayStation Plus fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.

    PS Plus fiyatları zamlandı

    Kullanıcılara gönderilen bildirimlere göre Türkiye’de PlayStation Plus fiyatları ciddi oranda artış gösterecek. Fiyat artışları ise kullanıcılara 24 Haziran veya sonrasındaki faturalandırma tarihlerinde yansıtılacak.  Bununla birlikte, aboneliğinizi herhangi bir şekilde değiştirirseniz, yani kademeleri değiştirirseniz/düşürürseniz, bu değişiklikler hemen yansıtılabilir. Bu tarihe kadar ise eski fiyat ile abonelik satın alabilirsiniz. Öte yandan Sony’nin PS Plus fiyat artış oranının yüzde 55 seviyesinde olduğunu da belirtelim.

    Sony, birkaç gün önce PlayStation 5'in Avrupa, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki fiyatlarında artış yaptığını da duyurmuştu.

    Güncel PlayStation Plus fiyatları

    12 Aylık PlayStation Plus abonelik fiyatları 24 Haziran sonrasında şu şekilde olacak;

    • PS Plus Essential: 2.160 TL
    • PS Plus Extra: 3.645 TL
    • PS Plus Deluxe: 4.266 TL
    Abonelik kademesi Eski fiyat Yeni fiyat
    PS Plus Essential 1 Aylık 175 TL 273 TL
    PS Plus Essential 3 Aylık 440 TL 685 TL
    PS Plus Essential 12 Aylık 1.400 TL 2.180 TL
    PS Plus Extra 1 Aylık 260 TL 405 TL
    PS Plus Extra 3 Aylık 720 TL 1.121 TL
    PS Plus Extra 12 Aylık 2.340 TL 3.645 TL
    PS Plus Deluxe 1 Aylık 305 TL 475 TL
    PS Plus Deluxe 3 Aylık 830 TL 1.292 TL
    PS Plus Deluxe 12 Aylık 2.740 TL 4.266 TL

    Yukarıdaki abonelik kademelerinin 12 aylık eski fiyatlandırması ise sırasıyla şu şekildeydi: Essential için 1.400 TL, Extra için 2.340 TL ve Deluxe için 2.740 TL.

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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 1 saat önce

    ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 2 saat önce

    hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.

    P
    pskillercheto 2 saat önce

    merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 3 saat önce

    Video çalışmıyor.

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