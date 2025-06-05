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    Netflix Türkiye fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

    Dünyanın en büyük akış platformu olan Netflix’in Türkiye abonelik fiyatları bir kez daha zamlandı. En uygun Netflix abonelik fiyatı 149,99 TL’den 189,99 TL’ye yükseldi.

    Netflix Türkiye fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük akış platformu olan Netflix, 4 Haziran 2025 tarihinde Türkiye abonelik fiyatlarına önemli miktarda zam yaptı. Firma daha önce geçtiğimiz yılın Temmuz ayında zam yapmıştı. Yine benzer bir zam yapılıyor ve Netflix fiyatları yaklaşık yüzde 26 oranında artırılıyor. Zam sonrasında en uygun Netflix planı 189,99 TL oldu.

    Netflix abonelik ücreti zamlandı

    Netflix Türkiye fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    4 Haziran 2025 itibariyle Netflix'in Temel Plan paketinin fiyatı 189,99 TL, Standart Plan paketinin fiyatı 289,99 TL ve Özel Plan paketinin fiyatı da 379,99 TL olarak belirlendi.

    Netflix'in Temel Planı ile reklamsız olarak 1 cihazdan HD kalitesindeki içeriklere erişim sağlanıyor. Standart pakete geçildiğinde ise cihaz sayısı 2'ye yükseliyor ve desteklenen iki cihazda aynı anda indirme yapılabiliyor. Görüntü kalitesi de Full HD oluyor. En üst paket olan Özel planda ise aynı anda 4 cihazda izleme ve desteklenen 6 cihaza aynı anda indirme yapılıyor. Bu paketin görüntü kalitesi ise 4K çözünürlüğünde.

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