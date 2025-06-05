Netflix Türkiye fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Netflix abonelik ücreti zamlandı
Netflix'in Temel Planı ile reklamsız olarak 1 cihazdan HD kalitesindeki içeriklere erişim sağlanıyor. Standart pakete geçildiğinde ise cihaz sayısı 2'ye yükseliyor ve desteklenen iki cihazda aynı anda indirme yapılabiliyor. Görüntü kalitesi de Full HD oluyor. En üst paket olan Özel planda ise aynı anda 4 cihazda izleme ve desteklenen 6 cihaza aynı anda indirme yapılıyor. Bu paketin görüntü kalitesi ise 4K çözünürlüğünde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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