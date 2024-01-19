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    Bilim insanları bir kara deliğin en net görüntüsünü paylaştı!

    Araştırmacılar, Dünya’dan 55 milyon ışık yılı uzaklıkta görüntülenen ilk kara deliğin en net görüntüsünü paylaştı. İşte Horizon Teleskobu tarafından çekilen görüntünün yeni hali.
    Bilim insanları bir kara deliğin en net görüntüsünü paylaştı! Tam Boyutta Gör
    Kara delikler, belki de evrenin en gizemli ve en çok merak uyandıran cisimlerinden biri olmaya devam ediyor. Hatta insanoğlu tarafından görüntülenen ilk kara delik, Dünya'dan 55 milyon ışık yılı uzaklıkta, Messier 87 (M87galaksisinde bulunuyor. Yeni bir çalışma sonucunda ise, bu ilk kara deliğin en net görüntüsü paylaşıldı.

    Bir kara deliğin en net görüntüsü paylaşıldı

    Kaçıranlar için Horizon Teleskobu tarafından kaydedilen ve 2019 yılında paylaşılan ilk görüntü, bilim insanlarına 3 milyon dolar ödül kazandırmıştı. Ancak fazlasıyla bulanık, devasa miktarda gaz ve toz parıltıları içeriyordu. Astrophysical Journal Letters'da yayınlanan yeni görüntü ise, kara deliğin yapısı hakkında bizlere daha net bir fikir veriyor.

    Bilim insanları bir kara deliğin en net görüntüsünü paylaştı! Tam Boyutta Gör
    Bilim insanlarına göre yeni fotoğraf, büyük materyal kümelerine bağlı olarak kurallar oluşturan makine öğrenimi yardımıyla işlendi. Bu doğrultuda bilgisayarlara sunulan 30.000'den fazla örnek ile boşlukların doldurulması sağlanmış. Sonuca baktığımızda ise, kara deliğin aslında çok büyük bir karanlık alana, daha küçük turuncu ve sarı bir parıltılara sahip olduğunu görüyoruz.

    Araştırmanın baş yazarı Lia Medeiros ise, bunu şu sözlerle açıkladı: "Yeni makine öğrenimi tekniğimiz PRIMO ile mevcut dizinin maksimum çözünürlüğüne ulaşmayı başardık". "Kara delikleri yakından inceleyemediğimiz için, bir görüntünün ayrıntıları onun davranışını anlama yeteneğimizde kritik bir rol oynuyor. Görüntüdeki halkanın genişliği artık yaklaşık iki kat daha küçük, bu da Teorik modellerimiz ve yerçekimi testlerimiz için güçlü bir kısıtlama.

    İşlenen görüntü önemli bir kilometre taşı olsa da, yine de teorik fikirlere dayanıyor ve ne yazık ki gerçek bir fotoğraf değil. Ancak bilim insanları, bunun halen "önemli etkileri" olabileceğini söylüyor. Zira 2024'ün ilk yarısında da gözlemler devam edecek ve bir kara deliğin hareketlerini içeren ilk "video" için yeni görüntüler yakalanması planlanıyor. Ancak daha önce olduğu gibi, bunun sonuçlanması birkaç yılı alabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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