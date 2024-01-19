Bilim insanları bir kara deliğin en net görüntüsünü paylaştı!

Bir kara deliğin en net görüntüsü paylaşıldı
Kaçıranlar için Horizon Teleskobu tarafından kaydedilen ve 2019 yılında paylaşılan ilk görüntü, bilim insanlarına 3 milyon dolar ödül kazandırmıştı. Ancak fazlasıyla bulanık, devasa miktarda gaz ve toz parıltıları içeriyordu. Astrophysical Journal Letters'da yayınlanan yeni görüntü ise, kara deliğin yapısı hakkında bizlere daha net bir fikir veriyor.
Araştırmanın baş yazarı Lia Medeiros ise, bunu şu sözlerle açıkladı: "Yeni makine öğrenimi tekniğimiz PRIMO ile mevcut dizinin maksimum çözünürlüğüne ulaşmayı başardık". "Kara delikleri yakından inceleyemediğimiz için, bir görüntünün ayrıntıları onun davranışını anlama yeteneğimizde kritik bir rol oynuyor. Görüntüdeki halkanın genişliği artık yaklaşık iki kat daha küçük, bu da Teorik modellerimiz ve yerçekimi testlerimiz için güçlü bir kısıtlama."
İşlenen görüntü önemli bir kilometre taşı olsa da, yine de teorik fikirlere dayanıyor ve ne yazık ki gerçek bir fotoğraf değil. Ancak bilim insanları, bunun halen "önemli etkileri" olabileceğini söylüyor. Zira 2024'ün ilk yarısında da gözlemler devam edecek ve bir kara deliğin hareketlerini içeren ilk "video" için yeni görüntüler yakalanması planlanıyor. Ancak daha önce olduğu gibi, bunun sonuçlanması birkaç yılı alabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.