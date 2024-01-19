Bilim insanları bir kara deliğin en net görüntüsünü paylaştı!

Tam Boyutta Gör Kara delikler, belki de evrenin en gizemli ve en çok merak uyandıran cisimlerinden biri olmaya devam ediyor. Hatta insanoğlu tarafından görüntülenen ilk kara delik, Dünya'dan 55 milyon ışık yılı uzaklıkta, Messier 87 (M87) galaksisinde bulunuyor. Yeni bir çalışma sonucunda ise, bu ilk kara deliğin en net görüntüsü paylaşıldı.

Bir kara deliğin en net görüntüsü paylaşıldı

Kaçıranlar için Horizon Teleskobu tarafından kaydedilen ve 2019 yılında paylaşılan ilk görüntü, bilim insanlarına 3 milyon dolar ödül kazandırmıştı. Ancak fazlasıyla bulanık, devasa miktarda gaz ve toz parıltıları içeriyordu. Astrophysical Journal Letters'da yayınlanan yeni görüntü ise, kara deliğin yapısı hakkında bizlere daha net bir fikir veriyor.

Tam Boyutta Gör Bilim insanlarına göre yeni fotoğraf, büyük materyal kümelerine bağlı olarak kurallar oluşturan makine öğrenimi yardımıyla işlendi. Bu doğrultuda bilgisayarlara sunulan 30.000'den fazla örnek ile boşlukların doldurulması sağlanmış. Sonuca baktığımızda ise, kara deliğin aslında çok büyük bir karanlık alana, daha küçük turuncu ve sarı bir parıltılara sahip olduğunu görüyoruz.

Araştırmanın baş yazarı Lia Medeiros ise, bunu şu sözlerle açıkladı: "Yeni makine öğrenimi tekniğimiz PRIMO ile mevcut dizinin maksimum çözünürlüğüne ulaşmayı başardık". "Kara delikleri yakından inceleyemediğimiz için, bir görüntünün ayrıntıları onun davranışını anlama yeteneğimizde kritik bir rol oynuyor. Görüntüdeki halkanın genişliği artık yaklaşık iki kat daha küçük, bu da Teorik modellerimiz ve yerçekimi testlerimiz için güçlü bir kısıtlama."

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İşlenen görüntü önemli bir kilometre taşı olsa da, yine de teorik fikirlere dayanıyor ve ne yazık ki gerçek bir fotoğraf değil. Ancak bilim insanları, bunun halen "önemli etkileri" olabileceğini söylüyor. Zira 2024'ün ilk yarısında da gözlemler devam edecek ve bir kara deliğin hareketlerini içeren ilk "video" için yeni görüntüler yakalanması planlanıyor. Ancak daha önce olduğu gibi, bunun sonuçlanması birkaç yılı alabilir.

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Bilim insanları bir kara deliğin en net görüntüsünü paylaştı!