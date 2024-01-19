Tam Boyutta Gör Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Axiom Space’in Axiom Mission 3veya kısa adıyla Ax-3 göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru yolculuğa çıktı. Böylelikle uzaya çıkan ilk Türk olma başarısını gösterdi.

Uzaya çıkan ilk Türk oldu

Alper Gezeravcı. SpaceX’in Falcon 9 roketiyle Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru Türkiye saati ile 18 Ocak’ı 19 Ocak’a bağlayan gece 00:49’da yolculuğa çıktı. Başarılı geçen fırlatma sonucunda Dragon kapsülü Falcon 9 roketinden ayrıldı.

36 saat sürecek yolculuğun ardından Dragon kapsülü her şey plana uygun giderse 20 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenecek.

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Mürettebat yörüngedeki laboratuvarda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve teknolojik endüstriyel gelişmelere odaklanan 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştirecek. Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK Uzay ve çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan 13 deneyi gerçekleştirecek. Bunlar arasında CRISPR teknolojisi, mikro yer çekimi ve uzay ortamında, insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji, malzeme bilimi ve üretim teknolojileri gibi deneyler var.

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Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk oldu! İşte fırlatma anı