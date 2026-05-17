    WhatsApp'ın yeni iOS arayüzü daha fazla kullanıcıya açılıyor

    WhatsApp, aylardır sınırlı kullanıcı grubuyla test ettiği Liquid Glass tasarımını iOS tarafında daha geniş çapta dağıtmaya başladı. Yenilenen tasarım, daha fazla kullanıcıya ulaşacak.

    WhatsApp, iOS uygulamasında önemli görsel değişiklikler getiren Liquid Glass tasarımını daha fazla kullanıcıya sunmaya başladı. İlk olarak geçtiğimiz yılın ekim ayında sınırlı bir test olarak görülen yeni arayüz, artık daha geniş çapta aktif hale geliyor.

    WhatsApp'ın yeni tasarımı daha fazla kullanıcıya açılıyor

    Kaçıranlar için Meta'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Liquid Glass arayüzü, özellikle iOS 26 tasarım anlayışına yakın görünümle geliyor.. Yeni güncellemeyle birlikte uygulamanın alt gezinme çubuğu, sohbet ekranındaki bazı öğeler ve üst menü bölümü daha şeffaf ve cam benzeri bir görünüme kavuşuyor.

    Ayrıca bazı kullanıcılar, WhatsApp içinde iOS 26'nın yeni klavye tasarımının da görünmeye başladığını da söylüyor. Ancak güncellemenin henüz tüm arayüze uygulanmadığını söyleyelim. Şimdilik sesli mesaj oynatıcısı, mesaj tepkileri menüsü ve bazı bağlam menüleri eski tasarım dilini kullanmaya devam ediyor.

    WhatsApp'ın Liquid Glass tasarımını önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya ulaştırması bekleniyor. Güncellemenin App Store üzerinden sunulan en güncel WhatsApp sürümüyle birlikte aşamalı olarak dağıtıldığını söyleyelim.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    M0meNtS 2 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 2 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

