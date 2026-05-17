WhatsApp'ın yeni iOS arayüzü daha fazla kullanıcıya açılıyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp, iOS uygulamasında önemli görsel değişiklikler getiren Liquid Glass tasarımını daha fazla kullanıcıya sunmaya başladı. İlk olarak geçtiğimiz yılın ekim ayında sınırlı bir test olarak görülen yeni arayüz, artık daha geniş çapta aktif hale geliyor.

Kaçıranlar için Meta'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Liquid Glass arayüzü, özellikle iOS 26 tasarım anlayışına yakın görünümle geliyor.. Yeni güncellemeyle birlikte uygulamanın alt gezinme çubuğu, sohbet ekranındaki bazı öğeler ve üst menü bölümü daha şeffaf ve cam benzeri bir görünüme kavuşuyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca bazı kullanıcılar, WhatsApp içinde iOS 26'nın yeni klavye tasarımının da görünmeye başladığını da söylüyor. Ancak güncellemenin henüz tüm arayüze uygulanmadığını söyleyelim. Şimdilik sesli mesaj oynatıcısı, mesaj tepkileri menüsü ve bazı bağlam menüleri eski tasarım dilini kullanmaya devam ediyor.

WhatsApp'ın Liquid Glass tasarımını önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya ulaştırması bekleniyor. Güncellemenin App Store üzerinden sunulan en güncel WhatsApp sürümüyle birlikte aşamalı olarak dağıtıldığını söyleyelim.

