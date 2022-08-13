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    Bilim insanları Dünya nüfusunun sınırını belirlediler: En fazla kaç milyar olacak?

    Avusturya Demografi ve Küresel İnsan Sermayesi Merkezi'ndeki bilim insanları Dünya nüfusunun en fazla kaç olabileceği konusunda bir araştırma yaptı.             
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    Bilim insanları Dünya nüfusunun sınırını belirlediler
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    The Wall Street Journal tarafından yayınlana yeni bir raporda, uzman tahminlerine dayanılarak şu anda 7.7 milyar olan Dünya nüfusunun en fazla kaç olabileceğine dair ilgi çekici bilgiler yer alıyor.

    Avusturya Demografi ve Küresel İnsan Sermayesi Merkezi'nden uzmanlar, 2070'lerde 9.67 milyarlık nüfusla zirveye ulaşılacağı ve ardından gezegenin nüfusunun azalmaya başlayacağı yönünde bir tahmin ortaya koydu. Daha önce, BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı, 2080'lerde 10.4 milyar ile nüfusta bir zirvenin beklendiğini, göstergenin 2100'e kadar bu seviyelerde kalacağını ve ancak o zaman azalmaya başlayacağını söylemişti.

    Dünya nüfusunun 10 milyara ulaşmadan azalacak

    Avusturya Demografi Merkezi direktörü Wolfgang Lutz, The Wall Street Journal'a verdiği demeçte: "BM, her ülke için tarihsel eğilimleri kullanarak nüfusu hesaplıyor. Modellerinde resmi olarak yer almayan önemli faktörler, eğitim düzeyi ve sağlık hizmetlerinin kalitesidir." ifadelerini kullandı. Bu faktörlerin hesaba katılması, Afrika ve Asya'daki nüfus artış oranlarının BM'nin öngördüğünden daha düşük olacağı sonucuna götürüyor.

    Bilim insanları Dünya nüfusunun sınırını belirlediler
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    Bilim insanı ayrıca Çin'deki nüfus artışında daha belirgin bir düşüş bekliyor. Eğer doğum oranı kadın başına 1.5 çocuğun altına düşerse, muhtemelen bu seviyede kalacağı öne sürülmekte.

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