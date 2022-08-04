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    Dünya daha hızlı dönmeye başladı: Peki bu ne anlama geliyor?

    Uluslararası Yer Dönme ve Referans Sistemleri Servisi'ne (IERS) göre, Dünya daha hızlı dönmeye başladı ve rekor kırdı. Peki bu durumun sebepleri ve sonuçlar ne olabilir?
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    Dünya daha hızlı dönmeye başladı: Peki bu ne anlama geliyor?
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    Genel olarak konuşursak, Dünya her 24 saatte bir dönüyor. Ancak gezegenimiz, 29 Haziran 2022'de bilim adamlarının dönüşünü ölçmek için atomik saatleri kullanmaya başlamasından bu yana hiç olmadığı kadar hızlı döndü.

    Uluslararası Yer Dönme ve Referans Sistemleri Servisi (IERS) gezegenin kendi ekseni etrafında 1,59 milisaniye daha hızlı döndüğünü açıkladı. Bilim insanları gezegenin dönüş hızını tam olarak neyin etkilediğini bilmiyorlar. Onlara göre, hızdaki değişim, gezegendeki tüm navigasyon sistemlerinin yanı sıra bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve iletişim sistemlerinin çalışması üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacak.

    Dünyanın dönme hızı 1973'ten beri ölçülmekte ve bilim insanları bu ölçümü atomik saatler kullanarak yapıyorlar ve böylece gezegenin kendi ekseni etrafında bir dönüşü tamamlaması için geçen süreyi tespit ediyorlar. Genel kabul görmüş bir standart var - Dünya 86 bin 400 saniyede, yani aynı 24 saatte bir devir yapıyor - ancak Dünya hiçbir zaman bu standarda tam olarak uymuyor.

    Dünya daha hızlı dönmeye başladı: Peki bu ne anlama geliyor?
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    Dünya neden hızlanıyor?

    Pek çok düşünce var, ancak Dünya'nın neden daha hızlı döndüğüne dair kesin bir kanıt yok. Hipotezlerden bazıları şunlar:

    1. Buzulların erimesi nedeniyle kutuplarda ağırlık kaybı
    2. Sismik faaliyetlerden kaynaklanan okyanus gelgitleri 
    3. Ay'ın yerçekimi kuvveti
    4. 'Chandler yalpalama' etkisi: Dünya mükemmel bir şekilde küresel olmadığı için dönme ekseninde küçük bir sapmaya neden olmakta.

    Uluslararası Astronomi Birliği'nden Christian Bizouard, "Dünya'nın dönüşünün hızlanmasının nedenini bilmiyoruz. Nedenle ilgili yalnızca hipotezimiz var. Nedenin içsel olduğunu ve Dünya'nın çekirdeğinin hareketinde yattığını varsayıyoruz." dedi.

    Dünya daha hızlı dönmeye başladı: Peki bu ne anlama geliyor?
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    Dünya'nın dönüşünün hızlanmasının etkileri neler olacak?

    Bizouard'a göre, Dünya'nın dönüşündeki değişiklik, GPS uydularında kullanılan atomik saatler üzerinde bir etkiye sahip olabilir, çünkü bunların kaybedilen saniyelerle senkronize edilmesi gerekecek.

    Ağ Zaman Protokolü (Network Time Protocol) sunucularıyla senkronize olan akıllı telefonlar ve bilgisayarlardaki iletişim sistemleri için de potansiyel sonuçları olacak.

    Bizouard, hızlanma eğilimi devam ederse, saatleri dengelemek için negatif bir sıçrama saniyesi gerekeceğini söyledi. Ancak IERS, şu anda böyle bir ayarlamaya gerek olmadığını söyledi.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 2 saat önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 1 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 4 gün önce

    Çok güzel yaw

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