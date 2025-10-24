Giriş
    Dünyanın en ucuz insansı robotu tanıtıldı: Sadece 1.370 dolar!

    Çin merkezli Noetix Robotics, yalnızca 1.370 dolar fiyat etiketine sahip Bumi isimli kompakt insansı robotunu tanıttı.                                          

    Dünyanın en ucuz insansı robotu tanıtıldı: Sadece 1.370 dolar! Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli Noetix Robotics, yalnızca 9.998 yuan (1.370 dolar) fiyat etiketine sahip Bumi isimli kompakt insansı robotunu tanıtarak, bu teknolojinin erişilebilirliğinde yeni bir sayfa açtı.

    İnsansı robotlar tüketicilere inmeye başladı

    Sadece 94 santimetre boyunda ve 12 kilogram ağırlığında olan Bumi, Unitree veya Ubtech gibi şirketlerin tam boy insansı robotlarıyla rekabet etmek için değil, farklı bir kategori oluşturmak amacıyla tasarlandı. Küçük, hafif ve uygun fiyatlı bir robot olan Bumi, ev ve eğitim ortamları için geliştirildi. Buna rağmen, yürüme, denge sağlama ve dans etme becerilerinde fiyatına göre oldukça akıcı ve kararlı bir performans sergiliyor.

    Noetix, Bumi’yi 10.000 yuan altındaki ilk tüketici sınıfı insansı robot olarak tanımlıyor. Şirket, bunun insansı robotların ticarileşmesinde bir dönüm noktası olduğunu ve bu cihazları laboratuvarlardan çıkartarak günlük hayata taşımayı hedeflediğini söylüyor.

    Bu fiyat başarısının arkasında, hafif kompozit malzemeler, şirketin kendi geliştirdiği hareket kontrol sistemi ve basitleştirilmiş modüler tasarım yatıyor. Noetix, yüksek endüstriyel işlevlerden ziyade eğitsel etkileşim ve öğrenme deneyimine öncelik veriyor.

    Şirketin önceki modeli olan Noetix N2, 2.500’ün üzerinde sipariş almış ve yılın başlarında düzenlenen bir insansı robot yarı maratonunda yer almıştı. Bu başarılar, Noetix’i Çin’in en hızlı büyüyen robotik girişimlerinden biri haline getirdi.

    Temmuz ayında Unitree, yaklaşık 6.000 dolarlık fiyatıyla en uygun fiyatlı tam boy insansı robotu tanıtmıştı. Bumi ile Noetix, bu eşiği daha da aşağı çekiyor. Robot, 48V 3.5Ah batarya ile çalışıyor ve tek şarjla 1-2 saat arası kullanım süresi sunuyor. Ayrıca, çocuklar ve yeni başlayanlar için sürükle-bırak tarzı görsel programlama, sesli komut desteği gibi özelliklerle hem bir öğrenme arkadaşı hem de kişisel asistan olarak işlev görebiliyor.

    Şirket, Çin’in “Double 11” (11 Kasım) ve “Double 12” (12 Aralık) alışveriş festivalleri arasında ön siparişleri başlatmayı planlıyor. 

