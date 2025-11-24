Demir yolu ağında hedef, 2028'de 17 bin 500 kilometre

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin demir yolu ve ulaştırma altyapısında önümüzdeki yıllarda hayata geçireceği büyük projeleri paylaştı. Bakan, eldeki mevcut hedefler doğrultusunda 2053 yılında hızlı trenlerle 48 saatte Türkiye’nin tamamının dolaşılabileceğini ifade etti.

Demir yolunda genişleme öngörülüyor

Uraloğlu, 14 bin kilometre olan mevcut demir yolu ağının 2028’de 17 bin 500 kilometreye, 2053’te ise 28 bin 500 kilometreye çıkarılacağını açıkladı.

Şu ana kadar 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı demir yolu yapıldığını ve vatandaşların artık yüksek hızlı tren ağlarıyla tanıştığını dile getirdi. Bakan ayrıca, önümüzdeki aylarda 225 kilometre hızla gidecek yerli ve milli yüksek hızlı tren setinin raylarda test edileceğini duyurdu.

Havacılık alanındaki gelişmelere de değinen Uraloğlu, geçen yıl Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 40 milyon yolcunun seyahat ettiğini vurguladı. Türkiye genelindeki havacılık hareketliliğinin ise 231 milyondan 240 milyon yolcuya ulaşmasının beklendiğini belirtti. İstanbul Havalimanı’nın yolcu sayısının 84-85 milyon civarında olacağını kaydeden Bakan, Türkiye’nin artık 130 ülkeye 355 noktaya uçabilen, 600’ün üzerinde uçağı bulunduğunu aktardı.

Ulaştırma ve haberleşme alanındaki gelişmeleri de paylaşan Bakan, Telekom’un imtiyaz hakkının yürütüldüğünü ve 5G ihalesinin tamamlandığını açıkladı. Uraloğlu, internet ve mobil bağlantı sorunlarının önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamen çözüleceğini belirtti. Ayrıca, yerli ve milli 6A uydusunun Türk mühendisleri tarafından uzaya gönderildiğini hatırlatan Bakan, projenin yaklaşık 300 milyon dolar değerinde olduğunu ancak asıl önemin Türkiye’nin bu başarıyı gerçekleştirmiş olması olduğunu vurguladı.

