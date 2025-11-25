Ödeme platformu PayBull’a el konuldu

Yasa dışı bahis soruşturması büyüyor
Başsavcılık açıklamasında, Merkez Bankası denetimleri ile MASAK analiz raporlarında yer alan bulguların operasyonun temelini oluşturduğu belirtildi. İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de gerçekleştirilen baskınlarda şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde aramalar yapıldı, çok sayıda dijital materyal ile belgeye el konuldu. Açıklamaya göre, delillerin korunabilmesi için suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıklarına tedbir uygulanırken, bu kapsamda Paybull AŞ ve Lezzona Gıda AŞ hakkında da İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Söz konusu şirketin faaliyetleri, daha önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından temmuz ayında iptal edilmişti. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. TCMB’nin değerlendirmesinde, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin kanunun 14, 15, 18 ve 19. maddeleri çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, Paybull’a daha önce verilmiş tüm faaliyet izinlerinin kanunun 16. maddesi birinci fıkra (b) bendi ile 19. madde hükümleri uyarınca iptal edildiği belirtilmişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: