Ödeme platformu PayBull’a el konuldu

Tam Boyutta Gör İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu Paybull'un yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda 9 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve 25 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

Yasa dışı bahis soruşturması büyüyor

Başsavcılık açıklamasında, Merkez Bankası denetimleri ile MASAK analiz raporlarında yer alan bulguların operasyonun temelini oluşturduğu belirtildi. İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de gerçekleştirilen baskınlarda şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde aramalar yapıldı, çok sayıda dijital materyal ile belgeye el konuldu. Açıklamaya göre, delillerin korunabilmesi için suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıklarına tedbir uygulanırken, bu kapsamda Paybull AŞ ve Lezzona Gıda AŞ hakkında da İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Söz konusu şirketin faaliyetleri, daha önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından temmuz ayında iptal edilmişti. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. TCMB’nin değerlendirmesinde, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin kanunun 14, 15, 18 ve 19. maddeleri çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, Paybull’a daha önce verilmiş tüm faaliyet izinlerinin kanunun 16. maddesi birinci fıkra (b) bendi ile 19. madde hükümleri uyarınca iptal edildiği belirtilmişti.

