Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ödeme platformu PayBull’a el konuldu

    Paybull’a yönelik yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturmasında 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Şirketin mal varlıkları el koyma kararı uygulandı.

    Ödeme platformu PayBull’a el konuldu Tam Boyutta Gör
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu Paybull'un yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda 9 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve 25 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

    Yasa dışı bahis soruşturması büyüyor

    Başsavcılık açıklamasında, Merkez Bankası denetimleri ile MASAK analiz raporlarında yer alan bulguların operasyonun temelini oluşturduğu belirtildi. İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de gerçekleştirilen baskınlarda şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde aramalar yapıldı, çok sayıda dijital materyal ile belgeye el konuldu. Açıklamaya göre, delillerin korunabilmesi için suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıklarına tedbir uygulanırken, bu kapsamda Paybull AŞ ve Lezzona Gıda AŞ hakkında da İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma işlemi gerçekleştirildi.

    Söz konusu şirketin faaliyetleri, daha önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından temmuz ayında iptal edilmişti. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. TCMB’nin değerlendirmesinde, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin kanunun 14, 15, 18 ve 19. maddeleri çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, Paybull’a daha önce verilmiş tüm faaliyet izinlerinin kanunun 16. maddesi birinci fıkra (b) bendi ile 19. madde hükümleri uyarınca iptal edildiği belirtilmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audi a3 1.4 tfsi yorum tablet önerisi motor yağ katkısı zararları aras bulut iynemli boyu torbalı da evler neden ucuz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum