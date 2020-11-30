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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bilim Kurulu üyesi, koronavirüsün akciğerlerde yarattığı tahribata dikkat çekti

    Bilim Kurulu üyesi, koronavirüsün akciğerlerde yarattığı tahribata dikkat çekti ve yaşı ileri olmayıp aktif yaşama devam eden bireylerin de çok ağır klinik tablolarla karşı karşıya kaldığını söyledi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Bilim Kurulu üyesi, koronavirüsün akciğerlerde yarattığı tahribata dikkat çekti
    Tam Boyutta Gör

    Etkisini her geçen gün artıran Kovid-19 hastalığı, özellikle yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastaları oldukça zorlu geçen bir sürece sokuyor. Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Sema Turan, bugün yaptığı açıklamada virüsün akciğerlerde yarattığı tahribata dikkat çekti.

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    Bir yoğun bakım hekimi olarak görüş ve tecrübelerini paylaşan Turan, virüsün şiddetinin devam ettiğini ve insanların kurallara ve kısıtlamalara uymaları gerektiğini hatırlattı. Yoğun bakım süreci ve virüsün vücuda verdiği zarar hakkında konuşan Turan, şu ifadeleri kullandı:

    Bir yoğun bakım hekimi olarak söyleyebilirim ki gördüğümüz akciğer filmleri ve tomografileri olayın şiddetinin oldukça fazla olduğunu ve bu hasta gruplarının da zannedildiği gibi çok ileri yaş olmadığını; yaşamı içerisinde aktif yaşamını devam ettiren bireylerin de çok ağır klinik tablolarla bize başvurduğunu söylemek zorundayım. Hastanın akciğer tomografileri ve filmlerini gördüğünüz zaman 'Bu hastalar acaba nasıl nefes alabiliyor?' diyebileceğiniz görüntüler. Bizim halkımızdan tek beklentimiz kurallara uysunlar ve yoğun bakıma ihtiyaç duyulmasın; yoğun bakım ortamı gerçekten zor bir ortam, hastalar için de çok sıkıntılı bir yer. Kendilerinin buna ihtiyaç duymamaları için kısıtlamalara uyulmasını tavsiye ediyorum.

    Bilim Kurulu üyesi, koronavirüsün akciğerlerde yarattığı tahribata dikkat çekti

    Ankara Şehir Hastanesi’ndeki yoğun bakım yatak kapasitesi konusuna da değinen Sema Turan, her gün değişen bir süreçle karşılaştıkları pandemi döneminde herhangi bir yatak kapasitesi sorunu yaşamadıklarını dile getirdi. Bu konuda da açıklamalarda bulunan Turan, “oğun bakım yataklarımız hep doluya yakın ama 'turn-over' denilen devir işlemini sağladığımız için hastalarımıza yer bulabildik. Aslında tüm Ankara bölgesine hizmet ettik, hatta tüm Türkiye'den de hastalarımız gelebildi. Ankara Şehir Hastanesi olarak gerekli hizmeti sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    Pandeminin süresiyle ilgili bir zaman ön görüsünde bulunmanın kolay olmadığını ve 1918’de patlak veren İspanyol gribini örek gösteren Turan, bu dönemin bu şekilde yaşanması gerektiğini ve sürecin ancak virüs, tüm dünya genelinde ortadan kalktığında normale dönebileceği tespitini yaptı.



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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    hehwudjsnqhahab

    Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun

    26 dakika önce
    altempleton

    yıldız yok :D

    37 dakika önce
    xamaximax

    savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir

    2 saat önce
    Coco.Jambo

    evde yalnızım

    15 saat önce
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    1 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    2 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    2 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    2 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    2 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Askaparta 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Grkwnxs
    Maalesef kalıcı etkileri de oluyor deniyor. Bu hastalık hakkında zamanla veriler oturacaktır.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    imXrated 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ne alakasi var? İkisi farkli virus türleri. İkiside cigerde hasar birakiyor ve coronavirus daha ölümcül ve bulasici. Zatürre bulasici hastalik mi?
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    Akordiyon (Zeynep ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    millete zatüreyi çok acayip bilinmeyen yeni bir hastalıkmış gibi göstermeye utanmadılar
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    deoks 10 dk. ( Mesaj Silindi ) Akordiyon
    Pnömoni deseler millet anlayacak mı?
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu tahribatın daha sonra düzelme olasılığı var mı acaba bilen var mı?
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    Askaparta 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Grkwnxs
    Maalesef kalıcı etkileri de oluyor deniyor. Bu hastalık hakkında zamanla veriler oturacaktır.
    Yanıtla +4
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    GENÇ_EFENDİ 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Grkwnxs
    Düzelmiyor ama tahribat hastalık çok ilerleyince ortaya çıkıyor yoğun bakıma düşmediyseniz hafif atlattıysanız üzülmeyin
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