Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rusya, 3. faz denemeleri devam eden aşıyı askerlerine uygulamaya başladı

    Rusya, 3. faz denemeleri halen daha devam eden Sputnik V isimli aşıyı silahlı kuvvetler mensuplarını aşılamak için kullanmaya başladı. Toplamda 500 bine yakın askerin aşılanması planlanıyor.
    1 sa.
    98
    6
    Savunma Sanayi
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Rusya, 3. faz denemeleri devam eden aşıyı askerlerine uygulamaya başladı
    Tam Boyutta Gör
    Koronavirüse karşı aşı geliştiren ilk ülkelerden olan Rusya, virüse karşı etkinliği %95 olarak açıklanan Sputnik V adlı aşıyı kendi silahlı kuvvetler mensuplarına uygulamaya başladı. Henüz 3. faz denemeleri tamamlanmayan aşının 2500 civarında askere yapıldığı belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de gönüllü vatandaşlara 3. faz koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı"

    Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu’nun kamuoyuna yaptığı paylaşımda 2020 yılı sonuna kadar 80 bin askeri personele ve toplamda ise 400 binden fazla askere Sputnik V aşısı yapılmasının planlandığı belirtildi. Şoygu’nun kendisi de Eylül ayı içinde aşılanmıştı.

    Rusya, 3. faz denemeleri devam eden aşıyı askerlerine uygulamaya başladı
    Tam Boyutta Gör

    3. faz denemeleri halen daha eden ve 40 bin gönüllünün katıldığı çalışmalarda 120 kadar Rus askeri personelinin de yer aldığı belirtiliyor. Ancak toplu aşılamayla ilgili askerlerde gönüllülük aranıp aranmayacağı sorusu bakan tarafından yanıtsız bırakıldı. Rus bakan ayrıca, aşı uygulanan 500 silahlı kuvvetler mensubunda yüksek seviyede antikor ürediği ve bunların da acil hallerde işe yaradığı görülen plazma tedavisi ve bu kapsamda yürütülen çalışmalara katıldığını belirtti.

    Rusya, 3. faz denemeleri devam eden aşıyı askerlerine uygulamaya başladı
    Tam Boyutta Gör

    Savunma Bakanlığı verilerine göre Rusya Silahlı Kuvvetleri içinde salgının etkisini artırmaya başladığı bahar aylarından itibaren 4,100’den fazla askeri personelde virüs tespit edildi.



    https://medicalxpress.com/news/2020-11-russian-army-mass-coronavirus-vaccination.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    Coco.Jambo

    evde yalnızım

    1 saat önce
    bankalarkredi

    kredibankalar.com ziyaret edin.

    1 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    1 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    1 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Daredevil yayın hakları Marvel'a geçti: Dizi geri döner mi? 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Rusya, 3. faz denemeleri devam eden aşıyı askerlerine uygulamaya başladı Sonraki Murat Reis denizaltısı için geliştirilen "denizaltının beyni" komuta kontrol sistemi teslim edildi 3 sa. Çin'in yüksek bütçeli bilim kurgu filmi The Wandering Earth'in devamı geliyor 4 sa. Türk yapımı beat 'em up oyun Clan N, mobil cihazlara geliyor 5 sa. Leonardo da Vinci'nin çizimlerinden çeşitli DNA'lar elde edildi 5 sa. Ryan Reynolds'ın zaman yolculuğu temalı yeni filmine Mark Ruffalo katıldı 6 sa. Haftalık Oyun Önerisi 03: Carrion 7 sa. Sonsuz koşu oyunu Cracké Rush, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı 8 sa. Apple Watch'un tasarımı önümüzdeki yıl tamamen yenilenebilir 9 sa. OPPO Reno5 Pro, HDR10+ sertifikası ile resmileşti: İşte ortaya çıkan özellikleri 9 sa. Xiaomi, Redmi Note 9 Pro 5G'nin dayanıklılığını gösteren bir test videosu yayınladı 10 sa. Yaklaşmakta olan Nokia 5.4'e dair ilk detaylar ortaya çıktı 10 sa. AMD’ye göre RX 6000 fiyatları 1-2 aya düzelebilir 10 sa. Nokia marka dizüstü bilgisayar modelleri geliyor 11 sa. 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları ne kadar olacak? 11 sa. Türkiye'de gönüllü vatandaşlara 3. faz koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı 12 sa. Poco M3 satışa çıktığı ilk gün rekor kırdı 13 sa. B350 anakart üzerinde Ryzen 5 5600X çalıştırıldı: AMD neden destek sağlamıyor? 13 sa. Çin, Ay'ın yörüngesine yerleşti: Tarihi iniş öncesinde son hazırlıklar 13 sa. Monster'da Bu Hafta - GRID 2019 13 sa. Xiaomi Mi 11'in yeni bir görüntüsü ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 temalı RTX 3080 hediye ediyor
    DonanımHaber
    iPhone 12 için eskiyi getir yeniyi götür kampanyası başladı
    DonanımHaber
    Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 4. Hafta Tamamlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Microsoft, Xbox Uygulamasını Televizyonlara Getirmeyi Planlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız