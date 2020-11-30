Rusya, 3. faz denemeleri devam eden aşıyı askerlerine uygulamaya başladı

Tam Boyutta Gör Koronavirüse karşı aşı geliştiren ilk ülkelerden olan Rusya, virüse karşı etkinliği %95 olarak açıklanan Sputnik V adlı aşıyı kendi silahlı kuvvetler mensuplarına uygulamaya başladı. Henüz 3. faz denemeleri tamamlanmayan aşının 2500 civarında askere yapıldığı belirtiliyor.

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Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu’nun kamuoyuna yaptığı paylaşımda 2020 yılı sonuna kadar 80 bin askeri personele ve toplamda ise 400 binden fazla askere Sputnik V aşısı yapılmasının planlandığı belirtildi. Şoygu’nun kendisi de Eylül ayı içinde aşılanmıştı.

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3. faz denemeleri halen daha eden ve 40 bin gönüllünün katıldığı çalışmalarda 120 kadar Rus askeri personelinin de yer aldığı belirtiliyor. Ancak toplu aşılamayla ilgili askerlerde gönüllülük aranıp aranmayacağı sorusu bakan tarafından yanıtsız bırakıldı. Rus bakan ayrıca, aşı uygulanan 500 silahlı kuvvetler mensubunda yüksek seviyede antikor ürediği ve bunların da acil hallerde işe yaradığı görülen plazma tedavisi ve bu kapsamda yürütülen çalışmalara katıldığını belirtti.

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Savunma Bakanlığı verilerine göre Rusya Silahlı Kuvvetleri içinde salgının etkisini artırmaya başladığı bahar aylarından itibaren 4,100’den fazla askeri personelde virüs tespit edildi.

https://medicalxpress.com/news/2020-11-russian-army-mass-coronavirus-vaccination.html

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