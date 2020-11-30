Rusya, 3. faz denemeleri devam eden aşıyı askerlerine uygulamaya başladı

Koronavirüse karşı aşı geliştiren ilk ülkelerden olan Rusya, virüse karşı etkinliği %95 olarak açıklanan Sputnik V adlı aşıyı kendi silahlı kuvvetler mensuplarına uygulamaya başladı. Henüz 3. faz denemeleri tamamlanmayan aşının 2500 civarında askere yapıldığı belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "Türkiye'de gönüllü vatandaşlara 3. faz koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı"
Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu’nun kamuoyuna yaptığı paylaşımda 2020 yılı sonuna kadar 80 bin askeri personele ve toplamda ise 400 binden fazla askere Sputnik V aşısı yapılmasının planlandığı belirtildi. Şoygu’nun kendisi de Eylül ayı içinde aşılanmıştı.
3. faz denemeleri halen daha eden ve 40 bin gönüllünün katıldığı çalışmalarda 120 kadar Rus askeri personelinin de yer aldığı belirtiliyor. Ancak toplu aşılamayla ilgili askerlerde gönüllülük aranıp aranmayacağı sorusu bakan tarafından yanıtsız bırakıldı. Rus bakan ayrıca, aşı uygulanan 500 silahlı kuvvetler mensubunda yüksek seviyede antikor ürediği ve bunların da acil hallerde işe yaradığı görülen plazma tedavisi ve bu kapsamda yürütülen çalışmalara katıldığını belirtti.
Savunma Bakanlığı verilerine göre Rusya Silahlı Kuvvetleri içinde salgının etkisini artırmaya başladığı bahar aylarından itibaren 4,100’den fazla askeri personelde virüs tespit edildi.
https://medicalxpress.com/news/2020-11-russian-army-mass-coronavirus-vaccination.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.