Biostar, G.P.U isimli işlemci takip uygulamasını tanıtmaya hazırlanıyor

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Donanım dünyası önümüzdeki ayı Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT 2009 fuarına hazırlanıyor. Alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olarak gösterilen fuar dahilinde katılımcı firmaların en yeni ürün, çözüm ve teknolojilerini katılımcıların beğenisine sunması bekleniyor. Fuara katılacak isimlerden biri olan Biostar'ın üzerinde çalıştığı yeni anakart modelleriyle birlikte, işlemci ve sistem kaynaklarının takibi konusunda kullanıcılara kolaylıklar sağlaması beklenen Green Power Utility (G.P.U) isimli yeni uygulamayı da duyurması bekleniyor.

Hazırlanan yeni yazılım ile kullanıcılar merkezi işlem biriminin (CPU) yük durumunu, güç tüketimini, sıcaklık seviyesini ve CPU fan dönüş hızını takip edecek, sistem yük durumuna göre çalışan fazların kontrolü kullanıcı bazlı veya otomatik olarak gerçekleştirilebileceği ve bu sayede enerji verimliliği sağlanabileceği belirtiliyor. Tek bir ekran aracılığıyla çok sayıda parametrenin kullanıcı dostu bir arabirimle sunulmasının hedeflendiği uygulamada farklı seviyeleri de olacak.

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