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Biostar, G.P.U isimli işlemci takip uygulamasını tanıtmaya hazırlanıyor

10 yıl
6,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar, G.P.U isimli işlemci takip uygulamasını tanıtmaya hazırlanıyor
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Donanım dünyası önümüzdeki ayı Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT 2009 fuarına hazırlanıyor. Alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olarak gösterilen fuar dahilinde katılımcı firmaların en yeni ürün, çözüm ve teknolojilerini katılımcıların beğenisine sunması bekleniyor. Fuara katılacak isimlerden biri olan Biostar'ın üzerinde çalıştığı yeni anakart modelleriyle birlikte, işlemci ve sistem kaynaklarının takibi konusunda kullanıcılara kolaylıklar sağlaması beklenen Green Power Utility (G.P.U) isimli yeni uygulamayı da duyurması bekleniyor.

Hazırlanan yeni yazılım ile kullanıcılar merkezi işlem biriminin (CPU) yük durumunu, güç tüketimini, sıcaklık seviyesini ve CPU fan dönüş hızını takip edecek, sistem yük durumuna göre çalışan fazların kontrolü kullanıcı bazlı veya otomatik olarak gerçekleştirilebileceği ve bu sayede enerji verimliliği sağlanabileceği belirtiliyor. Tek bir ekran aracılığıyla çok sayıda parametrenin kullanıcı dostu bir arabirimle sunulmasının hedeflendiği uygulamada farklı seviyeleri de olacak.

Biostar, G.P.U isimli işlemci takip uygulamasını tanıtmaya hazırlanıyor
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XivA 10 yıl
740G lerde kullanabilecekmiyiz acaba?
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showstopper41 10 yıl
Biostar firması güzel ürünler yapıyor. Asus ve Gigabyte ta olan enerji tasarruf yazılımlarının biraz daha detaylı halini yapmaya çalışıyor. Güzel bir programa benziyor.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
biostar bişeyler yapmaya uğraşıyor..
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whatisnfc 10 yıl
Güzel bir uygulamaya benziyor ..
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01Mrt 10 yıl
güç tüketimine önem vermeye başladılar, birazda maliyete önem verseler... :)
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mamad 10 yıl
Beleş olanda en önemli şey yok. Elle ayarlama! :D
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max975 10 yıl
güzel birşeye benziyor..
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K.Kahriman 10 yıl
güzel gelişimler bunlar ileriki yıllarda bu özellikler gelişerek sistem verimliliği en üst düzeye çıkacaktır
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