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Biostar'ın 785G yonga setli yeni anakartı göründü; TA785GE 128M

9 yıl
9,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar'ın 785G yonga setli yeni anakartı göründü; TA785GE 128M
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AMD'nin 4 Ağustos'da duyurmaya hazırlandığı 785G yonga seti için anakart üreticilerinin hazırlık çalışmaları gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Entegre grafik performansıyla öne çıkması beklenen 785G yonga seti için çalışma içerisinde olan simlerden birisi de Biostar. Firmanın T serisi altında hazırladığı TA785GE 128M kod adlı microATX anakart, AMD'nin Soket AM2+ ve AM3 işlemcileriyle kullanılabilecek. Dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR2 bellek desteği sunan anakart, pasif soğutucusu ve renkli komponent tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Kullanılan yonga seti itibariyle AMD-ATi'nin Radeon HD 4200 entegre grafik birimine sahip olan Biostar TA785GE 128M, bu sayede hem DirectX 10.1 desteği sunabiliyor hem de yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Entegre grafik yongasıyla yüksek başarım elde etmek için 128MB kapasiteli SidePort bellek ile donatılan anakart PCIe x16 slotu ile harici ekran kartı kullanmak veya uyumlu ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumu gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların, bu gereksinimlerini de karşılayabiliyor.

PCIe x16 slotuna ek olarak üzerinde iki adet PCI slotu bulunan anakarta güney köprüsü olarak SB710 yongası eşlik ediyor. 6x SATA-II konnektörü ve IDE portuyla gelen anakart görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanabiliyor. Gigabit Ethernet ve 6 kanal yüksek tanımlı ses gibi özelliklerle donatılan Biostar TA785GE 128M'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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mumak 9 yıl
arkadaşlar biostar ın distribütörü mascom a mail attım am3 anakartları takriben 1 ay içinde tr de
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multeci 9 yıl
am3 soket daha mantıklı olurdu. hali hazırdaki am2+ 790 ları ucuzlatsınlar, bunlarıda ucuz am3 olarak satsınlar. piyasa 790 lara doymuş durumda zaten
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simplethinks 9 yıl
Biostarın anakartlarını bence hiç dikkate almayın Ucuz oluyor ama gerek destek gerekse ileriye yönelik yükseltmlerde problem çıkarıyor.
forum.donanimhaber.com/... bu linkte ne demek istediğimi anlarsınız.Halen kullandığım Biostar TA790GX A2+ kartta NB problemi stabilite ve voltaj problemleri yaşıyorum.Yanından bile geçmeyin.
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blackwinterday 9 yıl
Hala DDR2'de ısrar ediyorlar, anlamak güç...
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01Mrt 9 yıl
uygun fiyatlı 785G on numara ... :)))
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Wılt 9 yıl
özellikler iyi fiyatı da uygun olursa iyi satılır
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kaiser_q 9 yıl
Soğutmalar önceki modellerle aynı bir farklılık yok.onboard yükselmiş buda hybrid crossfire + yönde baya bir etki eder...
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