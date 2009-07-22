Biostar'ın 785G yonga setli yeni anakartı göründü; TA785GE 128M

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AMD'nin 4 Ağustos'da duyurmaya hazırlandığı 785G yonga seti için anakart üreticilerinin hazırlık çalışmaları gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Entegre grafik performansıyla öne çıkması beklenen 785G yonga seti için çalışma içerisinde olan simlerden birisi de Biostar. Firmanın T serisi altında hazırladığı TA785GE 128M kod adlı microATX anakart, AMD'nin Soket AM2+ ve AM3 işlemcileriyle kullanılabilecek. Dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR2 bellek desteği sunan anakart, pasif soğutucusu ve renkli komponent tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Kullanılan yonga seti itibariyle AMD-ATi'nin Radeon HD 4200 entegre grafik birimine sahip olan Biostar TA785GE 128M, bu sayede hem DirectX 10.1 desteği sunabiliyor hem de yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Entegre grafik yongasıyla yüksek başarım elde etmek için 128MB kapasiteli SidePort bellek ile donatılan anakart PCIe x16 slotu ile harici ekran kartı kullanmak veya uyumlu ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumu gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların, bu gereksinimlerini de karşılayabiliyor.

PCIe x16 slotuna ek olarak üzerinde iki adet PCI slotu bulunan anakarta güney köprüsü olarak SB710 yongası eşlik ediyor. 6x SATA-II konnektörü ve IDE portuyla gelen anakart görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanabiliyor. Gigabit Ethernet ve 6 kanal yüksek tanımlı ses gibi özelliklerle donatılan Biostar TA785GE 128M'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.