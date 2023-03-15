Türk yazılımcı yanlışlıkla Microsoft Türkiye’nin yöneticisi oldu!

- Yanlışlıkla Microsoft Türkiye’nin yöneticisi oldu
- "Hesabı devretmem için para teklif edildi"
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Yanlışlıkla Microsoft Türkiye’nin yöneticisi oldu
Bir yazılımcı olan Mehmet Tutuncu yaptığı açıklamada kendi Gmail’ine gelen "Hoş geldiniz, Microsoft Türkiye artık Google My Business'ta" e-postasını açtığını ve "Şimdi etkinleştirin" butonunu gördüğünü belirtiyor. Bu butona tıkladıktan sonra kendisini bir anda Microsoft Türkiye’de yönetici olarak bulan Tutuncu, şirketin Google işletme hesabına erişim kazandığını ifade ediyor.
"Hesabı devretmem için para teklif edildi"
Microsoft Türkiye’nin işletme hesabına ait görselleri de paylaşan Tutuncu’nun “profil düzenleme” ve “reklam verme” gibi konularda yetkili olduğu görülüyor. Tutuncu, eğer isteseydi Microsoft Türkiye'nin işletme profilinden yeni bir gönderi bile paylaşabileceğini söylüyor. Hatta ve hatta kendisine hesabı devretmesi için "ciddi rakamlarda" para teklif edenlerin bile olduğunu belirtiyor ve ekliyor: "Kötü/art niyetli olunduğu zaman ciddi işler yapılabilir."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)