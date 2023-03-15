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    Türk yazılımcı yanlışlıkla Microsoft Türkiye’nin yöneticisi oldu!

    Teknoloji dünyasında isim benzerlikleri zaman zaman yanlış anlaşılmalara neden olsa da bu sefer ilginç bir olay Microsoft Türkiye özelinde yaşandı ve bir Türk, Microsoft Türkiye’nin yöneticisi oldu.
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    Bir Türk yanlışlıkla Microsoft Türkiye’nin yöneticisi oldu Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasında bazen isim benzerliğinden dolayı bazense de dikkatsizlikten dolayı zaman zaman ilginç olaylara tanıklık ettik, ediyoruz. Ancak nispeten yeni yaşanan bir olay bu sefer Microsoft Türkiye özelinde yaşanıyor. Kendisine gelen bir mail sonrasında Microsoft Türkiye’nin yöneticisi olan Mehmet Tutuncu, yaşadığı bu sorunu aylardır çözmeye çalışıyor.

    Yanlışlıkla Microsoft Türkiye’nin yöneticisi oldu

    Bir yazılımcı olan Mehmet Tutuncu yaptığı açıklamada kendi Gmail’ine gelen "Hoş geldiniz, Microsoft Türkiye artık Google My Business'ta" e-postasını açtığını ve "Şimdi etkinleştirin" butonunu gördüğünü belirtiyor. Bu butona tıkladıktan sonra kendisini bir anda Microsoft Türkiye’de yönetici olarak bulan Tutuncu, şirketin Google işletme hesabına erişim kazandığını ifade ediyor.

    "Hesabı devretmem için para teklif edildi"

    Microsoft Türkiye’nin işletme hesabına ait görselleri de paylaşan Tutuncu’nun “profil düzenleme” ve “reklam verme” gibi konularda yetkili olduğu görülüyor. Tutuncu, eğer isteseydi Microsoft Türkiye'nin işletme profilinden yeni bir gönderi bile paylaşabileceğini söylüyor. Hatta ve hatta kendisine hesabı devretmesi için "ciddi rakamlarda" para teklif edenlerin bile olduğunu belirtiyor ve ekliyor: "Kötü/art niyetli olunduğu zaman ciddi işler yapılabilir."

    Bir Türk yanlışlıkla Microsoft Türkiye’nin yöneticisi oldu Tam Boyutta Gör
    Mehmet Tutuncu, Microsoft Türkiye ofisi ile defalarca iletişime geçmeye çalıştığını ancak herhangi bir geri dönüş almadığını ifade ediyor. Aklına gelen son çözüm ise durumu bir tweet ile paylaşmak olmuş. Açıkçası kendisini de bu tweet'i vesilesiyle görmüş oldum ve iletişime geçtim. Her ne kadar bu olay "eğlenceli" gibi görünse de Microsoft Türkiye'nin Google profil yöneticiliğinin bu kadar kolay bir şekilde bir başkasına verilebiliyor olması düşündürücü. İşin daha ilginç bir yanı ise bu durumun yaklaşık 6 aydır sürüyor olması. Bu tip problemler genellikle isim ve mail benzerliğinden kaynaklanıyor olsa da aylarca bunun fark edilmemiş olması enteresan.
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    ugah6aiw 4 saat önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 23 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 23 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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