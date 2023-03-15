Microsoft Build 2023 geliştirici konferansının tarihi duyuruldu: Neler bekleniyor?

Tam Boyutta Gör Microsoft, yıllık Build 2023 geliştirici konferansını 23-25 Mayıs tarihleri arasında Washington'ın Seattle şehrinde gerçekleştireceğini duyurdu. Dileyen herkes 1.525 dolar giriş ücreti ödeyerek etkinliğe katılma şansına sahip olacak.

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Konferans öncesi 22 Mayıs'taki atölye çalışmalarına katılmak için ek olarak 225 dolar ödenmesi gerekecek. Build 2023 konferansı dijital olarak da izlenebilecek. İsteyenler açılış oturumlarını canlı şekilde izleyebilecek, soru-cevap oturumlarına katılabilecek ve diğer interaktif etkinliklere dahil olabilecekler.

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Ekinlikte neler konuşulacak?

Konferansa sanal formatta katılım ücretsiz olacak. Fakat bunun için önce Microsoft'un web sitesinden kayıt yaptırılması gerekecek. Gelelim yazılım devinin bu yılki geliştirici konferansının ana başlıklarına.

Etkinlik, Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın geleneksel açılış konuşmasıyla başlayacak. Build 2023, Windows 11'deki yeniliklerin yanı sıra yapay zekanın Bing, Edge ve diğer ürünlere entegrasyonuna odaklanacak. Ayrıca Windows 12 için resmi bir zaman aralığı almamız da mümkün.

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Microsoft Build 2023 geliştirici konferansının tarihi duyuruldu