Microsoft Build 2023 geliştirici konferansının tarihi duyuruldu: Neler bekleniyor?

Konferans öncesi 22 Mayıs'taki atölye çalışmalarına katılmak için ek olarak 225 dolar ödenmesi gerekecek. Build 2023 konferansı dijital olarak da izlenebilecek. İsteyenler açılış oturumlarını canlı şekilde izleyebilecek, soru-cevap oturumlarına katılabilecek ve diğer interaktif etkinliklere dahil olabilecekler.
Ekinlikte neler konuşulacak?
Konferansa sanal formatta katılım ücretsiz olacak. Fakat bunun için önce Microsoft'un web sitesinden kayıt yaptırılması gerekecek. Gelelim yazılım devinin bu yılki geliştirici konferansının ana başlıklarına.
Etkinlik, Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın geleneksel açılış konuşmasıyla başlayacak. Build 2023, Windows 11'deki yeniliklerin yanı sıra yapay zekanın Bing, Edge ve diğer ürünlere entegrasyonuna odaklanacak. Ayrıca Windows 12 için resmi bir zaman aralığı almamız da mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)