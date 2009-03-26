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"Biri Beni Kurtarsın" 1 milyon defadan fazla oynandı

10 yıl
11,8b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ülkemizin en büyük servis sağlayıcılarından Koç.net'in kendi alt yapısı üzerine inşa ettiği ve "iletişimin alternatifi" sloganıyla lanse ettiği yeni ADSL markası BiRi için hazırlattığı "Biri Beni Kurtarsın" isimli oyunun kısa sürede oldukça geniş bir kitleye ulaştığı açıklandı.

İfade edilen rakamlara göre, 100.000'deni fazla kullanıcının ziyaret ettiği biribenikurtarsin.com adresi üzerinden sadece iki ay içerisinde 1 milyon defadan daha fazla oynanarak ciddi bir başarı ettiği belirtilen oyun ile Koçnet'in mevcut kullanıcıları, markayı merak eden ve tanımak isteyen hedef kitle ve marka arasında bağ kurmak bu bağı da eğlenceli bir yolla, yeni bir çevrimiçi oyun üzerinden insanlara keyifli dakikalar yaşatarak gerçekleştirme hedefi doğrultusunda "Biri Beni Kurtarsın" isimli oyunla gerçekleştirdiği belirtildi.

Kısa sürede ciddi bir rakam ulaşan "Biri Benir Kurtarsın" isimli oyuna da kısaca değinmekte fayda var. 3 boyutlu animasyon ekniği ile üretilen Birolcan adlı karakterin internette yaşadığı problem sonucu bilgisayar karşısında uyuması ve kendini bir anda bilgisayarın içinde bulmasıyla başlayan oyunda, oyuncular 10 zorlu bölümü geçerek Birolcan'ı kurtarmaya çalışıyor.

Projeye eklenen 5 yeni ve zorlu bölüm ile oynanabilirliğin ve eğlencenin arttırıldığı Biri Beni Kurtarsın oyununun fizik motoru ile hazırlandığı, ayrıca Türkiye'nin FWA (Favourite Web Site Awards) alan ilk oyun projesi olduğu da gelen bilgiler arasında. Önümüzdeki günler için oyuna yönelik yeni sürprizlerin planladığını da kulağımıza fısıldanın bilgiler arasında.

Biri Beni Kurtarsın oyununa katılmak veya detaylı bilgi almak için adres biribenikurtarsin.com.

Biri Beni Kurtarsın projesinin arkasındaki ekip;

Yaratıcı Yönetmen: Alemşah Öztürk 
Yazılım Geliştirme Direktörü : Ömer Bilge Ersoy
Proje Yöneticisi: Esin Karaman Kaba
Sanat Yönetmeni: Aydın Gürer
Yazar: Burak Mağralı
Flash Programlama: Ümit Cankay
Yazılım Geliştirme: Hidayet Bayraktar
3D Modelleme & Animasyon: Evren Rodoplu
Flash Animasyon: Oğuz Yücel, Fatih Yılmaz, Gülşah Karasakal
Ses Prodüksiyon: Zeynep Bozok 


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caqlayan 10 yıl
iphone daki enigmo oyununun kopyası
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unchained melody 10 yıl
vaaayy fwa'da gösterildiğinden anlamıştım çok oynandığını ama 1 milyon baya iyi bi sayıymış helal olsun

güzel oyundu ama ben de oynadım
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