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    Black Desert'ın ilk ikiz sınıfı Maegu ve Woosa

    Black Desert isimli popüler MMORPG'nin yeni sınıfları Maegu ve Woosa çıkışını yaptı. Maegu'yu mobilde, Woosa'yı da PC'de şu anda deneyimleyebilirsiniz.               
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    Black Desert'ın ilk ikiz sınıfı Maegu ve Woosa Tam Boyutta Gör
    MMORPG türü bildiğiniz gibi birçok oyuncuyu hayatının bir noktasında kendine bağlıyor ve çoğu zaman o türe ait bir oyun hayatınızın önemli bir noktası haline geliyor. 2010’lu yıllara ise damgasını vuran ve kendinden birçok kez bahsettirmeyi başaran Black Desert, güncellemelerle ve yeniliklerle günümüzde de oyuncuların birçoğuna hitap ediyor. Son güncellemeleri de aslında yine oynamayanları oyuna çekmek, oyunu hali hazırda oynayanlara yeni bir deneyim sunmak için güzel bir fırsat.

    Yeni Sınıflar

    Maegu ve Woosa isimli karakterlerin en önemli özelliği bu karakterlerin ikiz olması ve hem PC’de hem de mobilde karakterlerin deneyimlenebilmesi. İsterseniz hemen Maegu ile başlayalım.

    Maegu

    Black Desert'ın ilk ikiz sınıfı Maegu ve Woosa Tam Boyutta Gör

    Maegu ikiz kardeşlerden büyük olanı. Genel olarak güçlerini tilki ruhlarından alıyor ve yetenekleri de menzilli saldırılar üzerine kurulu. 4 farklı ana yeteneği bulunuyor ve bunlar da gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Yetenekleri yaparken, karakterle ne kadar uyumlu olduğunu ve dengeli olduğunu görebiliyorsunuz. Son olarak da şunu söylemekte fayda var Maegu şu an için Black Desert Mobile’da deneyimlenebiliyor ancak daha sonrasında PC’ye de gelecek. Aşağıdan karakterin oynanış videosunu izleyebilirsiniz.

    Woosa

    Black Desert'ın ilk ikiz sınıfı Maegu ve Woosa Tam Boyutta Gör

    Gelelim Woosa’ya. Woosa ise şu anda PC tarafında oynanabiliyor ancak yakın zamanda mobile de gelecek. Woosa’nın öne çıktığı nokta ise yakın veya orta mesafeli bir dövüş tarzına sahip olması. Karakteri silah olarak elindeki yelpazeyi kullanıyor. En önemli ve keyifli yeteneklerinden biri de havada koşabiliyor olması. Bir diğer önemli yeteneği ise aldığı darbeyi absorbe edip karşısındakine yöneltebiliyor. Aşağıdaki oynanış videosunda da görebileceğiniz gibi karakter animasyonları da bir hayli keyifli duruyor.

    Genel olarak baktığımızda her iki karakter de bir hayli güçlü ve oynaması keyifli. Ancak zaman zaman fazla güçlü hissettirdiklerini söyleyebiliriz bu yüzden ilerde nerf yeme ihtimali var. Eğer Black Desert’ı hali hazırda oynuyorsanız zaten sizlere çok da bir şey söylemeye gerek yok çoktan deneyimlemişsinizdir. Ama oyuna giriş yapmayı veya tekrar dönmeyi düşünüyorsanız bu sınıfların güzel bir fırsat sunduğunu söyleyebilirim. Woosa'ya dair daha fazla detayı burada, Maegu'ya dair daha fazla detayı burada bulabilirsiniz.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 11 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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