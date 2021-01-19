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    Black Panther 2'de Chadwick Boseman herhangi bir şekilde olmayacak; film Wakanda'nın kendisine odaklanacak

    Geçtiğimiz yıl ne yazık ki hayatını kaybetmiş olan genç oyuncu Chadwick Boseman'ın başrolü olduğu Black Panther serisinin ikinci filminin hikaye detayları belli oldu.
    53 dk.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Black Panther 2'de Chadwick Boseman herhangi bir şekilde olmayacak; film Wakanda'nın kendisine odaklanacak
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    Disney'in yaratmış olduğu Marvel Sinematik Evreni'ndeki Black Panther filminin başrolü Chadwick Boseman, bildiğiniz gibi kanser sebebiyle geçtiğimiz yıl ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybetmesinin ardından da ikinci filmde ne olacağı büyük merak konusu oldu.

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    Marvel Sinematik Evreni'nin başındaki isim olan Kevin Feige de geçtiğimiz günlerde ikinci film hakkında biraz daha ayrıntı açıkladı. İkinci filmde Chadwick Boseman'ın CGI'la yaratılmış şekilde filmde bulunmayacağı söylenmişti. Son açıklamaya göre de filmde Chadwick Boseman'ın karakteri için yeni bir rol de seçilmeyecek.

    Black Panther 2, Black Panther'in ülkesi olan Wakanda'nın kendisine odaklanacak. İkinci filmde Wakanda'nın keşfedilmemiş kısımlarına odaklanacağını ve daha önce Marvel çizgi romanlarında bulunan başka karakterlere odaklancağını söyledi. Filmden en azından bir fragman gelene kadar daha fazla ayrıntı öğrenemeyeceğiz gibi duruyor.

    Yönetmenliğini ve senaristliğini Ryan Coogler'ın yaptığı Black Panther 2, 7 Temmuz 2022'de vizyona girecek. 



    https://screenrant.com/black-panther-2-story-details-wakanda/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    7 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bence mantıklı bir karar almış Marvel. Gidipte başka birini başrol yapsalardı hem çok tepki çekerdi hemde asla chadwick boseman'ın yerini dolduramazdı .
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    C cand. 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çekmesinler o zaman ya da yeni birini bulsunlar saçma olur bize ne wakanda dan
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