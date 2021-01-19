Black Panther 2'de Chadwick Boseman herhangi bir şekilde olmayacak; film Wakanda'nın kendisine odaklanacak

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Disney'in yaratmış olduğu Marvel Sinematik Evreni'ndeki Black Panther filminin başrolü Chadwick Boseman, bildiğiniz gibi kanser sebebiyle geçtiğimiz yıl ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybetmesinin ardından da ikinci filmde ne olacağı büyük merak konusu oldu.

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Marvel Sinematik Evreni'nin başındaki isim olan Kevin Feige de geçtiğimiz günlerde ikinci film hakkında biraz daha ayrıntı açıkladı. İkinci filmde Chadwick Boseman'ın CGI'la yaratılmış şekilde filmde bulunmayacağı söylenmişti. Son açıklamaya göre de filmde Chadwick Boseman'ın karakteri için yeni bir rol de seçilmeyecek.

Black Panther 2, Black Panther'in ülkesi olan Wakanda'nın kendisine odaklanacak. İkinci filmde Wakanda'nın keşfedilmemiş kısımlarına odaklanacağını ve daha önce Marvel çizgi romanlarında bulunan başka karakterlere odaklancağını söyledi. Filmden en azından bir fragman gelene kadar daha fazla ayrıntı öğrenemeyeceğiz gibi duruyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ryan Coogler'ın yaptığı Black Panther 2, 7 Temmuz 2022'de vizyona girecek.

https://screenrant.com/black-panther-2-story-details-wakanda/

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