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    Zack Snyder’s Justice League'in 4 saatlik bir film olacağı doğrulandı

    2017 yılında yayınlanan ancak yeniden düzenlenerek 2021 yılında yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League filminin 4 saat uzunluğunda olacağı doğrulandı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
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    Zack Snyder’s Justice League'in 4 saatlik bir film olacağı doğrulandı
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    2017 yılında Justice League isimli DC'nin aynı isimli ekibinden ve çizgi roman serisinden uyarlanan bir film yayınlandı. Filmin asıl yönetmeni projenin ortasında bırakmak zorunda kaldığı için istenilen film ne yazık ki tam olarak yapılamadı. Filmin gerçek yönetmeni Zack Snyder da bir süredir kendi versiyonu üzerinde çalışıyor. 

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    Film için paylaşılan ilk ayrıntılarda filmin 4 saat uzunluğunda olacağı biliniyordu ancak ilk açıklamaya göre filmin bir dizi şeklinde yayınlanması bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde yönetmen Zack Snyder'ın yaptığı son açıklamaya göre ise film, bir dizi gibi 4 bölüm şeklinde değil, direkt film olarak yayınlanacak. Yani 4 saat uzunluğunda bir film olarak sunulacak.

    Bu karar yine değişmezse Zack Snyder's Justice League, tarihin en uzun çizgi romandan uyarlama filmi olacak. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yönetmen filmin yapımının %99 oranında bittiğini söylemişti. Yani yakın bir zamanda net yayın tarihi ve tüm detaylar paylaşılır.

    Şu an için filmin Mart'ta HBO Max'te yayınlanacağı biliniyor.



    https://www.gamesradar.com/zack-snyder-confirms-his-justice-league-will-be-released-as-a-movie-not-a-miniseries/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    13 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    RockConn (Ufuk Durdağı) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aylar öncesi 4 saat olacağını sağır sultan bile öğrendi..
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