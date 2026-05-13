Star Wars dizisi Ahsoka'nın 2. sezonu ertelendi

Disney ve Lucasfilm, Ahsoka'nın 2. sezonunun 2027'de yayınlanacağını duyurdu. Bu da iki sezon arasında dört yıl ara verileceği anlamına geliyor. Bu gecikme için net bir sebep verilmedi. Ancak Lucasfilm'in Star Wars'un 50. yaşını kutlayacağı 2027'ye özel önem verdiği ve bu vesileyle yeni bir sayfa açmak istediği belirtiliyor. Ahsoka'nın Anakin ve Obi-Wan gibi karakterleri de içereceği söylenen 2. sezonu da bu vizyonun önemli bir parçasını oluşturuyor.
Ahsoka'nın 2. Sezonunda Anakin ve Obi-Wan da Yer Alabilir
Ahsoka, orijinal üçlemenin hemen sonrasında geçiyor ve diziye adını veren Jedi'a odaklanıyor. Anakin Skywalker tarafından eğitilen Ahsoka, dizide İmparatorluk kalıntılarına karşı mücadele veriyor. İlk sezonda Anakin Skywalker (Darth Vader) rolünde kısaca gördüğümüz Hayden Christensen, 2. sezonda da geri dönecek. Üstelik bu kez daha büyük bir role sahip olması bekleniyor. Diğer yandan Obi-Wan Kenobi'nin de 2. sezonda yer alabileceği konuşuluyor ama onun dâhiliyeti henüz resmiyet kazanmış değil.
Amiral Thrawn (Lars Mikkelsen) ve Ezra Bridger (Eman Esfandi) gibi animasyon Star Wars dizilerinin sevilen karakterleri de Ahsoka'nın 2. sezonunda önemli bir yere sahip olacak.
