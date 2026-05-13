Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Star Wars dizisi Ahsoka'nın 2. sezonu ertelendi

    Disney+, Ahsoka'nın 2. sezonunu erteledi. 2023 yılından beri yeni sezonu beklenen Star Wars dizisi Ahsoka, 2026'da da dönmeyecek; Star Wars, TV tarafında bu yılı boş geçecek.

    Star Wars dizisi Ahsoka'nın 2. sezonu ertelendi Tam Boyutta Gör
    2023 yılında ilk sezonuyla ekrana gelen Star Wars dizisi Ahsoka, ilk sezonunu tamamladıktan kısa süre sonra 2. sezon onayını aldı. Bu yüzden 2. sezon hızlıca hayata geçirileceği varsayıldı ama ortaya çıkan sonuç hiç de öyle olmadı. Aradan üç yıl geçmiş olmasına rağmen Ahsoka hâlâ ekranlara dönmedi. Üstelik yapılan son açıklama, 2. sezonun 2026'da da çıkmayacağını gösteriyor.

    Disney ve Lucasfilm, Ahsoka'nın 2. sezonunun 2027'de yayınlanacağını duyurdu. Bu da iki sezon arasında dört yıl ara verileceği anlamına geliyor. Bu gecikme için net bir sebep verilmedi. Ancak Lucasfilm'in Star Wars'un 50. yaşını kutlayacağı 2027'ye özel önem verdiği ve bu vesileyle yeni bir sayfa açmak istediği belirtiliyor. Ahsoka'nın Anakin ve Obi-Wan gibi karakterleri de içereceği söylenen 2. sezonu da bu vizyonun önemli bir parçasını oluşturuyor.

    Ahsoka'nın 2. Sezonunda Anakin ve Obi-Wan da Yer Alabilir

    Ahsoka, orijinal üçlemenin hemen sonrasında geçiyor ve diziye adını veren Jedi'a odaklanıyor. Anakin Skywalker tarafından eğitilen Ahsoka, dizide İmparatorluk kalıntılarına karşı mücadele veriyor. İlk sezonda Anakin Skywalker (Darth Vader) rolünde kısaca gördüğümüz Hayden Christensen, 2. sezonda da geri dönecek. Üstelik bu kez daha büyük bir role sahip olması bekleniyor. Diğer yandan Obi-Wan Kenobi'nin de 2. sezonda yer alabileceği konuşuluyor ama onun dâhiliyeti henüz resmiyet kazanmış değil.

    Amiral Thrawn (Lars Mikkelsen) ve Ezra Bridger (Eman Esfandi) gibi animasyon Star Wars dizilerinin sevilen karakterleri de Ahsoka'nın 2. sezonunda önemli bir yere sahip olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yetişkin sohbet gates triger seti yorumları e postamı bilen biri ne yapabilir seyir halinde devir dalgalanması zte h3600

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco M7 Pro
    Xiaomi Poco M7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum