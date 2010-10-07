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BlackBerry Torch için performans güncellemesi hazırlandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,5b
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3
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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RIM tarafından şimdiye kadar hazırlanmış en iyi BlackBerry telefon olarak lanse edilen BlackBerry Torch, dokunmatik ekranı ve kızaklı tuş takımıyla dikkatleri üzerine çekse de performans anlamında beklenen etkiyi yaratamamıştı. Kullanıcılardan gelen eleştirileri dikkate alan RIM, BlackBerry Torch için yeni bir işletim sistemi güncellemesi hazırladı. 6.0.0.695 sürüm numaralı işletim sistemi güncellemesiyle birlikte performans anlamında ciddi güncellemelerin geleceğinden bahsediliyor. RIM cephesinden gelen bilgilere göre yeni güncelleme,

  • Daha hızlı sayfa yükleme
  • Tarayıcı üzerinde daha gelişmiş sayfa kaydırma d
  • Cihaz açıldıktan sonra daha yüksek hassasiyet
  • Daha hızlı uygulama açma, uygulama kapama ve uygulama geçişi
  • Ana ekran üzerinde daha hızlı ve akıcı render
  • Resim uygulaması içinde daha hızlı önizleme
  • Mesaj listesinde daha hızlı ve akıcı sayfa kaydırma
  • Geliştirilen ses kalitesi

BlackBerry Torch için hazırlanan yeni güncellemeye buradan ulaşılabiliyor.


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ozkank 9 yıl
Ben kullanıyorum, dün bir güncelleme çıktı ancak haberde bahsedilen güncelleme henüz sistemde görünmüyor, bu arada telefon çok iyi, vakit bulursam ufak bir inceleme eklerim...
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NevNiyaz 9 yıl
Avea getirse de bir an önce baksak şu torch un tadına :)
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Batuist 9 yıl
anlaşılan kullanıcıları oldukça sevindirecek bir gelişme olmuş...
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