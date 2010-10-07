BlackBerry Torch için performans güncellemesi hazırlandı

RIM tarafından şimdiye kadar hazırlanmış en iyi BlackBerry telefon olarak lanse edilen BlackBerry Torch, dokunmatik ekranı ve kızaklı tuş takımıyla dikkatleri üzerine çekse de performans anlamında beklenen etkiyi yaratamamıştı. Kullanıcılardan gelen eleştirileri dikkate alan RIM, BlackBerry Torch için yeni bir işletim sistemi güncellemesi hazırladı. 6.0.0.695 sürüm numaralı işletim sistemi güncellemesiyle birlikte performans anlamında ciddi güncellemelerin geleceğinden bahsediliyor. RIM cephesinden gelen bilgilere göre yeni güncelleme,

Daha hızlı sayfa yükleme

Tarayıcı üzerinde daha gelişmiş sayfa kaydırma d

Cihaz açıldıktan sonra daha yüksek hassasiyet

Daha hızlı uygulama açma, uygulama kapama ve uygulama geçişi

Ana ekran üzerinde daha hızlı ve akıcı render

Resim uygulaması içinde daha hızlı önizleme

Mesaj listesinde daha hızlı ve akıcı sayfa kaydırma

Geliştirilen ses kalitesi

BlackBerry Torch için hazırlanan yeni güncellemeye buradan ulaşılabiliyor.