Xiaomi, kara listeyi açıkladı: Bu cihazlar artık güncellenmeyecek!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör 2026 yılında 19 cihaz Xiaomi EOL listesine dahil oldu. Kullanım ömrü dolan cihazlara yazılım desteği kesiliyor; artık yeni özellikleri alamıyorlar, iyileştirmeler sunulmuyor ve en önemlisi güvenlik yamalarını almadığından her türlü açığa karşı korunmasız hale geliyorlar.

Xiaomi 17 Ultra onarım fiyatları açıklandı: Ateş pahası! 21 sa. önce eklendi

Xiaomi EOL listesi: 2026’da yazılım desteği kesilecek cihazlar

Xiaomi EOL 2026 listesi ortaya çıktı. Kullanım ömrü sona ermiş/erecek cihazlar, Android işletim sistemi yükseltmeleri, HyperOS güncellemeleri ve kritik güvenlik yamaları da dahil olmak üzere tüm yazılım güncellemelerini almayı bırakıyor. İşte 2026 yılında yazılım desteğini kaybedecek Xiaomi cihazların tam listesi:

Xiaomi cihazlar

Xiaomi 12 – Mart 2026

Xiaomi 12 Pro – Mart 2026

Xiaomi 12 Lite – Temmuz 2026

Xiaomi 12T – Ekim 2026

Xiaomi 12T Pro – Ekim 2026

Xiaomi Pad 6 – Temmuz 2026

Redmi cihazlar

Redmi Note 12 5G – Mart 2026

Redmi Note 12 Pro – Nisan 2026

Redmi 12C – Mart 2026

Redmi 13C – Kasım 2026

Redmi A2 – Mart 2026

Redmi A2+ – Mart 2026

Redmi Pad SE – Ağustos 2026

POCO cihazlar

POCO C65 – Kasım 2026

POCO F5 – Mayıs 2026

POCO F5 Pro – Mayıs 2026

POCO X5 Pro 5G – Şubat 2026

Listedeki cihazlar kullanım ömrünün sonuna yaklaşırken, Xiaomi'nin Android 15 yüklü cihazlara HyperOS 3 güncellemesini dağıtmaya başlamasıyla bazıları güncellemeyi alabilir. Bu büyük yükseltme, şimdiye kadar Android 16 ile birlikte dağıtılıyordu ancak Xiaomi son zamanlarda Android 15 cihazlarına da göndermeye başladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: