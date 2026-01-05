Xiaomi, kara listeyi açıkladı: Bu cihazlar artık güncellenmeyecek!

Xiaomi EOL listesi: 2026’da yazılım desteği kesilecek cihazlar
Xiaomi EOL 2026 listesi ortaya çıktı. Kullanım ömrü sona ermiş/erecek cihazlar, Android işletim sistemi yükseltmeleri, HyperOS güncellemeleri ve kritik güvenlik yamaları da dahil olmak üzere tüm yazılım güncellemelerini almayı bırakıyor. İşte 2026 yılında yazılım desteğini kaybedecek Xiaomi cihazların tam listesi:
Xiaomi cihazlar
- Xiaomi 12 – Mart 2026
- Xiaomi 12 Pro – Mart 2026
- Xiaomi 12 Lite – Temmuz 2026
- Xiaomi 12T – Ekim 2026
- Xiaomi 12T Pro – Ekim 2026
- Xiaomi Pad 6 – Temmuz 2026
Redmi cihazlar
- Redmi Note 12 5G – Mart 2026
- Redmi Note 12 Pro – Nisan 2026
- Redmi 12C – Mart 2026
- Redmi 13C – Kasım 2026
- Redmi A2 – Mart 2026
- Redmi A2+ – Mart 2026
- Redmi Pad SE – Ağustos 2026
POCO cihazlar
- POCO C65 – Kasım 2026
- POCO F5 – Mayıs 2026
- POCO F5 Pro – Mayıs 2026
- POCO X5 Pro 5G – Şubat 2026
Listedeki cihazlar kullanım ömrünün sonuna yaklaşırken, Xiaomi'nin Android 15 yüklü cihazlara HyperOS 3 güncellemesini dağıtmaya başlamasıyla bazıları güncellemeyi alabilir. Bu büyük yükseltme, şimdiye kadar Android 16 ile birlikte dağıtılıyordu ancak Xiaomi son zamanlarda Android 15 cihazlarına da göndermeye başladı.Kaynakça https://trust.mi.com/misrc/updates/phone https://www.gizmochina.com/2026/01/05/xiaomi-to-stop-sending-software-updates-to-these-19-devices-in-2026/