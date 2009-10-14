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Blue GPS Shoes: GPS özellikli ayakkabıyla yerinizi belli edin

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,2b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Blue GPS Shoes: GPS özellikli ayakkabıyla yerinizi belli edin
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Isaac Daniel tarafından 2007 yılında satışa sunulan entegre GPS özellikli ilk ayakkabı.

İlk defa 2007 yılında duyurduğu entegre GPS özellikli ayakkabı (GPS Shoes) ile sükse yaratan Isaac Daniel, GPS özellikli yeni bir ayakabbı modelini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Blue GPS Shoes olarak isimlendirilen yeni model, adından da anlaşılabileceği üzere Bluetooth desteği ile öne çıkıyor. Bluetooth uyumlu cep telefonunuz üzerinden konum bilgisini Facebook'a aktarabilen ayakkabı, başta kişisel güvenlik olmak üzere örneğin turistik bir gezi esnasında unutmak istemediğimiz yerlerin konum bilgilerini kayıt edebilmenize olanak tanıyor.

Blue GPS Shoes isimli yeni ayakkabı hakkında henüz detaylı bilgiler açıklanmış olmasa da entegre GPS özelliğine ek olarak ilk modelde yer alan kalp atışı ve vücut sıcaklığı takip sistemlerine de sahip olması da bekleniyor. Yıl sona ermeden satışa sunulması beklenen Blue GPS Shoes ön-sipariş listelerindeki yerini alırken fiyatının 150$ civarında olması bekleniyor.

Blue GPS Shoes: GPS özellikli ayakkabıyla yerinizi belli edin
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Isaac Daniel'ın entegre GPS özellikli ikinci jenerasyon ayakkabı: Blue GPS Shoes


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The Force 10 yıl
Ayakkabıyı almak zorunda değilsiniz arkadaşlar, her ayakkabıyı bu hale getirmediler ya. Bu kadar önyargılı olmayın
Bir işveren olduğunuzu düşünün, çalışanlarınız örneğin anketörler, nerelerde gezdiklerini görmek adına işe yarayabilir. Ya da el ilanı dağıtmak istiyorsunuz, hangi bölgelerde dağıtıldığını anlamak adına böyle bir ayakkabı kullanılabilir. Yani imkan çok. Önyargılı olmamak gerek bence. Almazsan, kimse yerini göremez bu kadar basit.
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hs37 10 yıl
Savaş pilotları için epey zamandır kullanılan bir ürün pilot'un yerini tespit için.Sizin anlıyacağınız yeni buluştan ziyade pazarlama taktiği
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@nano@ 10 yıl
neresi güzel arkadaşlar önce insanlara çip yerleştirip kontrol edeceklerdi halk isyan etti şimdi sıra buna geldi yapmayın allah aşkına neresi güzel teknoloji resmen bir kişi sizi yönetecek nerde olduğunuzu izleyeecek sizde 150 $ verip sisteme katkıda bulunacaksınız
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colthan 10 yıl
çok extreme bir ürün, gereksiz..
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shavkat 10 yıl
Aslinda guzel bir teknoloji, fiyati genel kullanicinin alabilecegi duruma gelir ise cocuklar ve Alzheimer hastaligi olan yaslilar icin kullanilabilir.
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simplethinks 10 yıl
Bunlardan eşler kocalarına alır
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yc#1 10 yıl
Çocukları üzerine titreyen ebeveynler için güzel haber.
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sft67 10 yıl
birçok şirketde bunu duymuştum yıllar önce.bazı yerlerde işe yaraya bilir aslında
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MrPerFormance 10 yıl
Yeni yapacakları nüfus cüzdanlarının içlerinede bunlardan yerleştirsinler.
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djdeeles 10 yıl
saçma sapan bişi
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TELESCOPE 10 yıl
teknolojinin paraya dönüştürülmüş hali
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