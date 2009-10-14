Blue GPS Shoes: GPS özellikli ayakkabıyla yerinizi belli edin

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Isaac Daniel tarafından 2007 yılında satışa sunulan entegre GPS özellikli ilk ayakkabı.

İlk defa 2007 yılında duyurduğu entegre GPS özellikli ayakkabı (GPS Shoes) ile sükse yaratan Isaac Daniel, GPS özellikli yeni bir ayakabbı modelini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Blue GPS Shoes olarak isimlendirilen yeni model, adından da anlaşılabileceği üzere Bluetooth desteği ile öne çıkıyor. Bluetooth uyumlu cep telefonunuz üzerinden konum bilgisini Facebook'a aktarabilen ayakkabı, başta kişisel güvenlik olmak üzere örneğin turistik bir gezi esnasında unutmak istemediğimiz yerlerin konum bilgilerini kayıt edebilmenize olanak tanıyor.

Blue GPS Shoes isimli yeni ayakkabı hakkında henüz detaylı bilgiler açıklanmış olmasa da entegre GPS özelliğine ek olarak ilk modelde yer alan kalp atışı ve vücut sıcaklığı takip sistemlerine de sahip olması da bekleniyor. Yıl sona ermeden satışa sunulması beklenen Blue GPS Shoes ön-sipariş listelerindeki yerini alırken fiyatının 150$ civarında olması bekleniyor.

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Isaac Daniel'ın entegre GPS özellikli ikinci jenerasyon ayakkabı: Blue GPS Shoes