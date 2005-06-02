Bluespoon 5G ; Alabileceğiniz en ufak Bluetooth kulaklıkla tanışın

Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisinin cep telefonlarında kullanılmaya başlamasıyla en popüler olan telefon aksesuarı hiç kuşkusuz ki bluetooth destekli kulaklıklar oldu. Telefonu elimize almamıza gerek kalmadan, kablonun verdiği rahatsızlık ve sınırlamalardan arınmış bir şekilde yürürken, araba sürerken veya bisiklet üzerinde telefon görüşmesi yapmabilmek, bluetooth destekli kulaklıklarla mümkün oldular.

Şu sıralar piyasada bir çok farklı marka adı altında satılan bluetooth destekli cep telefonu kulaklıkları bulunmakta. Bu ürünleri kimi zaman üzerlerindeki ek fonksiyon tuşları kimi zamanda arayan numaranın gösterilebildiği, telefon defterine ulaşılabilen ekranları diğerlerinden farklı yapmakta. Fakat unutulmamalı ki ihtiyacımız olduğu sürece devamlı kulağımızda takılı kalacak bu cihazların herşeyden önce şık bir görünümü ve ufak boyutları olmalı.

Nextlink.to, ürettiği küçük ve kullanışlı bluetooth destekli kulaklıkları ile tanınan Damirka bazlı bir firma. Nextlink.to, yeni nesil oldukça küçük boyutlu bluetooth kulaklığı Bluespoon 5G ile boyut sorununa, daha ufağı üretilene kadar en iyi çözümü sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Bluespoon 5G, üzerinde iki (2) tuş, durum gösteren kırmızı ve yeşil renkli iki(2) led'den başka birşey bulundurmuyor. Üzerindeki tuşlar konuşma sırasında kulaklık sesi ayarı dışında görüşmeyi sonlandırma ve tekrar arama gibi işlerde üstleniyorlar. Konuşma sırasında ses yükseltme tuşuna 2-3 sn basılı tutulduğunda görüşme sonlandırılıyor. Eğer son aranan kişi tekrar aranmak isterse ses kısma tuşuna basılı tutulması yeterli.

Bluespoon 5G, beraberinde üç (3) adet şarjlı pil ve USB şarj cihazıyla birlikte geliyor. Diğer kulaklıkların aksine Bluespoon 5G, içerisindeki pilleri şarj edemiyor. Pillerin beraberinde gelen USB şarj cihazında şarj edilmeleri gerekli. Bir (1) pille bir (1) gün boyunca aktif kalabilen kulaklık eğer yanınızda taze piller yoksa sizi sıkıntıya sokabilir, çünkü kullanılan piller her yerde bulunabilecek cinsten değiller. Yanınızda her zaman şarj edilmiş piller bulundurmaya dikkat etmelisiniz.

Tam Boyutta Gör

Sadece 5.68 gram ağırlığında olan kulaklığın mikrofon uzunlu 3 cm genişliği ise 1.7 cm. Kulaklığın her boyuttaki kulağa rahatlı oturmasını garantilemek için kulak içinin şeklini alan ve cihaza destek sağlayan uzun, esnek, plastik bir parça kullanılmış. Bluetooth destekli olan ve kablosuz kulaklık setlerini destekleyen PDA, Smartphone, Cep telefonu, PC gibi her türlü cihazla kullanılabilen Bluespoon 5G, özellikle PDA yada Smartphone sahibi olan ve büyük telefonlarını devamlı kılıfından çıkartmak istemeyen kullanıcılar için oldukça iyi bir çözüm sunuyor.

Henüz Beta test aşamsında olan ürün için kesin bir fiyat belirlenmiş bir durumda değil. Nextlink.to'nun bu özel ürünü sadece belli web siteleri üzerinden satacağı ve kısıtlı sayıda üreteceğide söylentiler arasında. Ürünün Beta aşamasında olan test sürümleri şu sıralar eBay üzerinden 1900$'a varan fiyatlarla satılmakta. Ürünün çıktıktan sonra 400$ civarında bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Firma henüz çıkış tarihi ile ilgili bir açıklama yapmamış durumda.