Yeni Citroen C5 Aircross Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Kısa süre önce e-C3 Aircross'un Uzun Menzil seçeneğini getiren Citroen Türkiye bu kez yeni Citroen C5 Aircross ile karşımızda. Stellantis çatısı altındaki kuzenleri gibi hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarla satılacak olan yeni Citroen C5 Aircross fiyatı lansmana özel 2.200.000 TL'den başlıyor.
|Versiyon
|Fiyat
|1.2 Hybrid 145 HP eDCS6 Plus
|2.550.000 TL (lansmana özel 2.200.000 TL)
|1.2 Hybrid 145 HP eDCS6 Max
|2.700.000 TL
|157 kW elektrikli motor Plus
|2.330.000 TL
|157 kW elektrikli motor Max
|3.100.000 TL
Yeni Citroen C5 Aircross, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni C5 Aircross; 4652 mm uzunluğa ve 2784 mm aks mesafesine sahip. Bu da selefine göre toplam 15 cm uzadığı ve 6 cm daha uzun aks mesafesine sahip olduğu anlamına geliyor. Yerden yüksekliği 200 mm olan yeni modelin büyüyen boyutları sayesinde arka yolcular için bacak ve baş mesafesi de artmış. Bagaj hacmi 651 litre olarak açıklanan modelin bagaj zemininin altında 75 litre, kabin içinde ise 40 litre ekstra saklama alanı sunuluyor.
Yenilenen iç mekan
Citroën, iç mekânda köpüklü kumaşlar kullanarak adeta bir “koza” hissi yaratmayı amaçlamış. Markanın imzası haline gelen “Advanced Comfort” koltuklar artık daha kalın dolguya ve daha iyi vücut desteğine sahip. Ön koltuklar elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı, soğutmalı ve masaj özellikli sunulabiliyor. Arka koltuklar ise ısıtmalı ve yatırılabilir sırtlıklara sahip.
Motor seçenekleri
Henüz tam elektriğe hazır olmayan müşteriler için Hybrid 145 adı verilen hafif hibrit versiyon sunuluyor. 136 beygirlik 1.2 litre turbo üç silindirli motora sahip bu versiyonda 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilen 9 kW'lık bir elektrik motoru ve 0.9 kWsa'lik batarya mevcut.
Donanım seviyeleri
Max donanım seviyesi ise bunlara ek olarak Matrix LED farlar, ısıtmalı direksiyon simidi, genişletilmiş head-up display, alüminyum pedallar, ısıtmalı ön cam, 360 derece çevre görüş sistemi ve Hype Blue Premium kumaş & TEP koltuk döşemeleri sunuyor. 8 yönlü elektrikli, ısıtmalı, masaj ve hafıza fonksiyonlu sürücü koltuğu, siyah tavan, panoramik cam tavan, gelişmiş kabin içi hava kalite sistemi ve 20 inç Obsidyen alaşım jantlar (elektrikli) ise opsiyon listesinde.
