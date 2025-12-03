Yeni Citroen C5 Aircross Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Kısa süre önce e-C3 Aircross'un Uzun Menzil seçeneğini getiren Citroen Türkiye bu kez yeni Citroen C5 Aircross ile karşımızda. Stellantis çatısı altındaki kuzenleri gibi hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarla satılacak olan yeni Citroen C5 Aircross fiyatı lansmana özel 2.200.000 TL'den başlıyor.

Yeni Citroen C5 Aircross fiyat listesi💸(Aralık 2025) Versiyon Fiyat 1.2 Hybrid 145 HP eDCS6 Plus 2.550.000 TL (lansmana özel 2.200.000 TL) 1.2 Hybrid 145 HP eDCS6 Max 2.700.000 TL 157 kW elektrikli motor Plus 2.330.000 TL 157 kW elektrikli motor Max 3.100.000 TL

Yeni Citroen C5 Aircross, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Citroen C5 Aircross, markanın en yeni tasarım dilini üzerinde taşıyor. Bu yüzü daha önce yeni C3, güncellenen C4 ve C4 X gibi modellerde görmüştük. Selefine kıyasla daha yüksek aerodinamik verimlilik sunduğu belirtilen gövde tasarımında keskin hatlar dikkat çekerken, çift renkli jantların çapı da 20 inç'e kadar çıkıyor.

Yeni C5 Aircross; 4652 mm uzunluğa ve 2784 mm aks mesafesine sahip. Bu da selefine göre toplam 15 cm uzadığı ve 6 cm daha uzun aks mesafesine sahip olduğu anlamına geliyor. Yerden yüksekliği 200 mm olan yeni modelin büyüyen boyutları sayesinde arka yolcular için bacak ve baş mesafesi de artmış. Bagaj hacmi 651 litre olarak açıklanan modelin bagaj zemininin altında 75 litre, kabin içinde ise 40 litre ekstra saklama alanı sunuluyor.

Yenilenen iç mekan

Tam Boyutta Gör Yeni C5 Aircross'ta ayrıca 10 inçlik dijital gösterge paneli, şık bir vites seçici, kablosuz şarj ünitesi ve büyük bir head-up display de mevcut. Ekranın arkasında iki bardak tutucu ve ek saklama alanı, kol dayama ve kapı ceplerinde de bolca yer bulunuyor. Genel olarak iç mekân sade, modern ve günlük kullanımı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış.

Citroën, iç mekânda köpüklü kumaşlar kullanarak adeta bir “koza” hissi yaratmayı amaçlamış. Markanın imzası haline gelen “Advanced Comfort” koltuklar artık daha kalın dolguya ve daha iyi vücut desteğine sahip. Ön koltuklar elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı, soğutmalı ve masaj özellikli sunulabiliyor. Arka koltuklar ise ısıtmalı ve yatırılabilir sırtlıklara sahip.

Motor seçenekleri

Tam Boyutta Gör STLA Medium platformunu kullanan diğer modeller gibi elektrikli Citroen C5 Aircross da Standart Menzil seçeneğiyle satın alınabiliyor. Bu modelde 157 kW (210 hp) güç sunan motora 73 kWsa kapasiteli NMC batarya eşlik ediyor. WLTP'ye göre 502 km'ye kadar sürüş menzili sunan modelde 160 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği ile %20-80 arası dolum yarım saatte tamamlanıyor.

Henüz tam elektriğe hazır olmayan müşteriler için Hybrid 145 adı verilen hafif hibrit versiyon sunuluyor. 136 beygirlik 1.2 litre turbo üç silindirli motora sahip bu versiyonda 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilen 9 kW'lık bir elektrik motoru ve 0.9 kWsa'lik batarya mevcut.

Donanım seviyeleri

Tam Boyutta Gör Yeni Citroen C5 Aircross, Plus ve Max adı verilen iki donanım seviyesiyle Türkiye'de satışa sunuluyor. Giriş seviyesinde 19 inç alaşım jantlar, LED ön farlar, 8 yönlü manuel ayarlanabilir sürücü koltuğu, 8 renkli ambiyans aydınlatma, 10 inç dijital gösterge ekranı, 13 inç dikey multimedya ekranı, çift bölgeli otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön-arka park sensörleri ve 180 derece geri görüş kamerası bulunuyor. Ayrıca elektrikli versiyon için 11 kW yerleşik şarj cihazı ve ısı pompası da standart

Çinli lityum üreticileri fiyat artışına gidiyor 1 sa. önce eklendi

Max donanım seviyesi ise bunlara ek olarak Matrix LED farlar, ısıtmalı direksiyon simidi, genişletilmiş head-up display, alüminyum pedallar, ısıtmalı ön cam, 360 derece çevre görüş sistemi ve Hype Blue Premium kumaş & TEP koltuk döşemeleri sunuyor. 8 yönlü elektrikli, ısıtmalı, masaj ve hafıza fonksiyonlu sürücü koltuğu, siyah tavan, panoramik cam tavan, gelişmiş kabin içi hava kalite sistemi ve 20 inç Obsidyen alaşım jantlar (elektrikli) ise opsiyon listesinde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Citroen C5 Aircross Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: