Çinli üretici, sodyum iyon bataryalı ilk scooter'larını piyasaya sürdü

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Tam Boyutta Gör Çinli motosiklet üreticisi Yadea, sodyum iyon pille çalışan ilk scooter'larını piyasaya sürdü.Gelecekte giderek yaygınlaşması beklenen sodyum iyon pilli scooter'ların özelliklerine bir göz atalım.

Scooter'larda yer alan sodyum piller, 145 Wh/kg enerji yoğunluğuna ve 1500 şarj döngüsü ömrüne sahipler. Pillerin 1,5C ile 3C şarj hızını desteklediği ve bu sayede, sadece 15 dakikada %80 seviyesine şarj olabildiği belirtiliyor. Ek olarak piller, -20°C'de dahi kapasitelerinin %92'den fazlasını koruyabiliyor.

Şirket, elektrikli scooter'larının teknik özelliklerini ise açıklamadı. Ancak önceki modelleri baz alırsak, 600W seviyesinde motor gücü ve 45 km/s maksimum hız gibi standart scooter özelliklerine sahip olmalarını bekleyebiliriz. Şirketin tanıttığı modellerin fiyatlarıysa şöyle:

Yadea Q1 sodyum iyon: 3.299 yuan (450 dolar)

Yadea DE3 sodyum iyon: 3.499 yuan (480 dolar)

Yadea G30 Lite sodyum iyon: 3.699 yuan (500 dolar)

Guanneng Q50 sodyum iyon: 4.299 yuan (590 dolar)

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Sodyum iyon piller giderek popüler hale geliyor

Sodyum iyon piller, lityum iyon pillere göre daha düşük enerji yoğunluğuna sahip olsalar da, sodyumun doğada bol bulunması ve ucuz olması, mevcut lityum iyon pil üretim ekipmanlarına uygulanabilmesi gibi nedenlerle giderek popülerleşiyor. Özellikle elektrikli bisiklet, scooter ve mini elektrikli otomobillerin yanında sabit enerji depolama sektöründe sodyum iyon pillerin önemli kullanım oranına sahip olması bekleniyor.

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Çin'de sodyum pil üretimine birçok şirket yatırım yapıyor. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında BYD, 1,4 milyar dolar yatırım yaparak 30 GWh'lik bir sodyum iyon pil tesisi inşa etmeye başladı. Kasım ayında ise CATL, 2025 yılında ikinci nesil sodyum iyon pilini piyasaya süreceğini duyurdu.

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Çinli üretici, sodyum iyon pilli ilk scooterlarını piyasaya sürdü