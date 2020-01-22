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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing'den 737 MAX'ların yeniden uçuşuyla ilgili bir erteleme daha

    Daha önce 737 MAX'ların tekrar uçuşa başlama tarihi olarak 2020'nin ocak ayını işaret eden Boeing, bu tarihi ötelemek durumunda kaldı. Şirket, uçuşlar için er erken 2020'nin ortalarını gösteriyor.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Boeing'den 737 MAX'ların yeniden uçuşuyla ilgili bir erteleme daha
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    Tekrar uçup uçmayacağı tam bir yılan hikâyesine dönen ve Boeing’in en son aldığı karar doğrultusunda üretimi geçici olarak durdurulan 737 MAX uçaklarla ilgili şirket, yeni bir açıklama daha yaptı.

    Daha önce 2020’nin ocak ayının işaret edildiği tekrar uçuş izninin daha da ötelenebileceğini ön gören Boeing, uçakların en az 2020’nin ortalarına kadar uçamayacağını tahmin ettiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan yeni erteleme açıklaması neticesinde, 737 MAX yerde geçirdiği sürenin bir yılı bulacağı anlaşılıyor.

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    Boeing’in sertifika süreçleriyle ilgili bugüne kadar edinilen tecrübeye işaret ettiği açıklamasında, “Edinilen tecrübeler doğrultusunda, 737 MAX’ların tekrar uçması için birkaç ay daha beklememiz gerekecek. Sertifikasyon sürecinde ortaya çıkabilecek diğer hususları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Havacılık kurumlarının yapmış olduğu titiz çalışmalar da bu kararı almamızda rol oynamıştır.” değerlendirmesi yapıldı.

    Boeing’in almış olduğu bu kararın emareleri aslında birkaç gün önce ortaya çıkmıştı. Şirket, uçuş kontrol bilgisayarını etkileyen yeni bir hatanın uçağın kalkmasını engellediğini tespit etmişti. Bunun yanında, Amerikan Havayollarının 737 MAX uçuşlarının tekrar başlaması ile ilgili tarihi nisan ayından haziran ayına çekmesi de Boeing için başka bir işaret olmuş.

    Boeing’in halen daha tam olarak çözemediği yazılım sorunları, hem ABD’de hem de yurtdışında yapılması gereken sertifikasyon uçuşları ve havayolu şirketlerinin 737 MAX’larla ilgili tutumları birleştiğinde 2020 yılı ortaları hedefinin bir kez daha ötelenebileceğini görmek sürpriz olmayacaktır.



    https://www.engadget.com/2020/01/21/boeing-737-max-return-to-air-mid-2020-delay/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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