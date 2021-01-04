Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy 11 Ocak'ta başlıyor

Türkiye’de ilk defa dijital pazarlama alanında Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DIGITAL MARKETING ACADEMY’de, dijital pazarlama sektörünün duayen ve uzman isimleri online olarak eğitim verecekler. Verilen bu eğitimden sonra katılımcılar, eğitimlerinin onaylanacağı “Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy Sertifikası” almaya hak kazanacaklar.
Kimler katılacak?
Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy’de sektörün duayen ve uzman isimleri eğitimler veriyor olacak. EMEA Business Education Partner Doruk Yılmaz, n11.com Digital Performance Marketing Manager Aykut Alçelik, New York Üniversitesi Pazarlama Profesörü Tülin Erdem, Zeo Agency Product Manager Yiğit Konur, Demirören Holding Head of Performance Marketing Arda Mendeş gibi isimler etkinlikte yer alırken; SEO, Facebook, Instagram ve Markalaşma gibi birçok alana değinecekler.İlginizi Çekebilir bp Türkiye’den gençlere yönelik kapasite geliştirme projesi: Gelişim, Seninle
Ne zaman gerçekleşiyor?
Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy, 11-15 Ocak 2021 tarihlerinde eğitimlerini gerçekleştirecek. Katılımcılar, bu eğitimlerde öğrendiklerini 16 Ocak tarihinde düzenlenecek interaktif olan ve sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek workshoplarda değerlendirme fırsatı bulacaklar.
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Hangi konulara değiniyor?
“Facebook, Youtube ve Instagram üzerinde pazarlama nasıl yapılır?”, “Web sitesi SEO teknikleriyle nasıl ön plana çıkarılır?”, “Google Ads & Analytics dijital pazarlamada nasıl katkılar sağlar?” gibi katılımcıların dijital pazarlama dünyasına büyük bir adım atmasını sağlayacak konulara yer verilecek.
Nasıl sonlanacak?
16 Ocak’ta düzenlenen workshoplardan sonra etkinliğimiz sonlanmış olacak. Katılımcılar, etkinliğin sonunda “Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy Sertifikası” alarak yeterliliğini belgelendirmiş olacaklar.
Biletler ve etkinlik hakkında detaylı bilgi için https://dma.ikboun.net/ sayfasına göz atabilirsiniz.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Bu tarz sacma eventlere de ihtiyaciniz yok once dil öğrenin ingilizce en değerli hocanız olacaktır.
Kaynak:
http://www.habervitrini.com/chpnin-kanalinda-teroriste-ovgu-iste-chpnin-kahramani/1025796
Bi yanda hapisteki teröristleri (Mesela Demirtaşı) niye içeride çıkmazsa şöyle olur böyle olur diyeceksinizbir yandan da suçlu ise tutuklayın deyeceksiniz. Kimse inanmıyor da artık siz kendinizi nasıl inandırıyorsunuz.
DHKPC terör örgütüdür bunda herkes hemfikir değil mi? O zaman o örgüt üyesi herkesi tutukla kardeşim.
NOLDU? Tutuklayamayız mı? Çünkü arada propaganda yapan itler var ve herkesi dhkpc diye yaftalamak kolay.
Ne zaman hukumete karşı bir gösteri olsa HEPZİİ DERÖRİZZ BUNLARIĞĞNN HEPZİİ deniyor senin gibiler inanıyor...
TRT ye yani devlet televizyonuna OSMAN OCALAN TERÖRİSTİNİ çıkarttınız millete nutuk atsın diye TRT ye !!!!!!!!!!!
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