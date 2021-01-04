Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy 11 Ocak'ta başlıyor

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Türkiye’de ilk defa dijital pazarlama alanında Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DIGITAL MARKETING ACADEMY’de, dijital pazarlama sektörünün duayen ve uzman isimleri online olarak eğitim verecekler. Verilen bu eğitimden sonra katılımcılar, eğitimlerinin onaylanacağı “Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy Sertifikası” almaya hak kazanacaklar.

Kimler katılacak?

Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy’de sektörün duayen ve uzman isimleri eğitimler veriyor olacak. EMEA Business Education Partner Doruk Yılmaz, n11.com Digital Performance Marketing Manager Aykut Alçelik, New York Üniversitesi Pazarlama Profesörü Tülin Erdem, Zeo Agency Product Manager Yiğit Konur, Demirören Holding Head of Performance Marketing Arda Mendeş gibi isimler etkinlikte yer alırken; SEO, Facebook, Instagram ve Markalaşma gibi birçok alana değinecekler.

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Ne zaman gerçekleşiyor?

Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy, 11-15 Ocak 2021 tarihlerinde eğitimlerini gerçekleştirecek. Katılımcılar, bu eğitimlerde öğrendiklerini 16 Ocak tarihinde düzenlenecek interaktif olan ve sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek workshoplarda değerlendirme fırsatı bulacaklar.

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Hangi konulara değiniyor?

“Facebook, Youtube ve Instagram üzerinde pazarlama nasıl yapılır?”, “Web sitesi SEO teknikleriyle nasıl ön plana çıkarılır?”, “Google Ads & Analytics dijital pazarlamada nasıl katkılar sağlar?” gibi katılımcıların dijital pazarlama dünyasına büyük bir adım atmasını sağlayacak konulara yer verilecek.

Nasıl sonlanacak?

16 Ocak’ta düzenlenen workshoplardan sonra etkinliğimiz sonlanmış olacak. Katılımcılar, etkinliğin sonunda “Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy Sertifikası” alarak yeterliliğini belgelendirmiş olacaklar.

Biletler ve etkinlik hakkında detaylı bilgi için https://dma.ikboun.net/ sayfasına göz atabilirsiniz.

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