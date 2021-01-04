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    Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy 11 Ocak'ta başlıyor

    11 Ocak'ta başlayacak online eğitimlere katılan kişiler, eğitimlerinin onaylanacağı “Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy Sertifikası” almaya hak kazanacaklar. İşte detaylar:
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    Barış Cankı
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    Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy 11 Ocak'ta başlıyor
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    Türkiye’de ilk defa dijital pazarlama alanında Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DIGITAL MARKETING ACADEMY’de, dijital pazarlama sektörünün duayen ve uzman isimleri online olarak eğitim verecekler. Verilen bu eğitimden sonra katılımcılar, eğitimlerinin onaylanacağı “Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy Sertifikası” almaya hak kazanacaklar.

    Kimler katılacak?

    Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy’de sektörün duayen ve uzman isimleri eğitimler veriyor olacak. EMEA Business Education Partner Doruk Yılmaz, n11.com Digital Performance Marketing Manager Aykut Alçelik, New York Üniversitesi Pazarlama Profesörü Tülin Erdem, Zeo Agency Product Manager Yiğit Konur, Demirören Holding Head of Performance Marketing Arda Mendeş gibi isimler etkinlikte yer alırken; SEO, Facebook, Instagram ve Markalaşma gibi birçok alana değinecekler.

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    Ne zaman gerçekleşiyor?

    Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy, 11-15 Ocak 2021 tarihlerinde eğitimlerini gerçekleştirecek. Katılımcılar, bu eğitimlerde öğrendiklerini 16 Ocak tarihinde düzenlenecek interaktif olan ve sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek workshoplarda değerlendirme fırsatı bulacaklar.

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    Hangi konulara değiniyor?

    “Facebook, Youtube ve Instagram üzerinde pazarlama nasıl yapılır?”, “Web sitesi SEO teknikleriyle nasıl ön plana çıkarılır?”, “Google Ads & Analytics dijital pazarlamada nasıl katkılar sağlar?” gibi katılımcıların dijital pazarlama dünyasına büyük bir adım atmasını sağlayacak konulara yer verilecek.

    Nasıl sonlanacak?

    16 Ocak’ta düzenlenen workshoplardan sonra etkinliğimiz sonlanmış olacak. Katılımcılar, etkinliğin sonunda “Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy Sertifikası” alarak yeterliliğini belgelendirmiş olacaklar.

    Biletler ve etkinlik hakkında detaylı bilgi için https://dma.ikboun.net/ sayfasına göz atabilirsiniz.



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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    artenis (mehmet n.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Nasıl diplomasız yönetici olunur programı ne zaman başlıyor ?
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Spider_hip (Doğan Eray) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yazık oldu Boğaziçi Üniversitesi'ne.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Serkan Murat Yıldırım (Murat Yıldırım) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Evet konuya yedek hesaplar uzerinden guzelleme yapılarak dikkat cekme çabasını bir kez daha görüyoruz.



    Bu tarz sacma eventlere de ihtiyaciniz yok once dil öğrenin ingilizce en değerli hocanız olacaktır.



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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok kaliteli bi etkinliğe benziyor. Heyecanla bekliyorum. Katılımcılar olsun içerik olsun son derece tatmin edici
    1 Yanıt Yanıtla
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    faniseyler (halit özdemir) 3 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    17 tanesi gözaltına alınmış. İçlerinde öğrenci olmayıp terör listesinde olan da var cezası kesilir.

    Kaynak:
    http://www.habervitrini.com/chpnin-kanalinda-teroriste-ovgu-iste-chpnin-kahramani/1025796

    Bi yanda hapisteki teröristleri (Mesela Demirtaşı) niye içeride çıkmazsa şöyle olur böyle olur diyeceksinizbir yandan da suçlu ise tutuklayın deyeceksiniz. Kimse inanmıyor da artık siz kendinizi nasıl inandırıyorsunuz.
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    scientia 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Her şeyi kendini benzetme çabası içindeler. Nefes alamıyoruz. Yeter artık.
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    ıspır (ispir 2516) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Allah belasını versim böyle Üniversitenin dhkpc liler
    Yanıtla +2
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Heyecanla bekliyoruz, bizlere katacağı çok şey var.
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    kutaysozcan (Kutay Sami) 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok kaliteli bir etkinlik olacak, kaçırmayın
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    faniseyler (halit özdemir) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    artenis (mehmet n.) 4 gün ( Mesaj Silindi ) faniseyler
    madem öyle hepsini TUTUKLA ! Hadi !
    DHKPC terör örgütüdür bunda herkes hemfikir değil mi? O zaman o örgüt üyesi herkesi tutukla kardeşim.
    NOLDU? Tutuklayamayız mı? Çünkü arada propaganda yapan itler var ve herkesi dhkpc diye yaftalamak kolay.
    Ne zaman hukumete karşı bir gösteri olsa HEPZİİ DERÖRİZZ BUNLARIĞĞNN HEPZİİ deniyor senin gibiler inanıyor...
    TRT ye yani devlet televizyonuna OSMAN OCALAN TERÖRİSTİNİ çıkarttınız millete nutuk atsın diye TRT ye !!!!!!!!!!!
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Boğaziçi'nde herşey iptal olabilir bu aralar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    nzeynepp (Zeynep Gültaşlar) 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Xagdas
    Etkinlik online ve erteleme olmayacak.
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    Romeo84 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Seo ve face/ insta olan günleri aldım bakalım, bildiğimiz şeyler ama yinede ne anlatacaklar merak ettim
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    Ben bilet al kısmında sadece 11ocak tarihini görebiliyorum, siz nasıl seçebildiniz ileri tarihli olan etkinliği? Kota falan mı vardı acaba, o yüzden çıkmıyor olabilir mi?
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    artenis (mehmet n.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Nasıl diplomasız yönetici olunur programı ne zaman başlıyor ?
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    faniseyler (halit özdemir) 5 gün ( Mesaj Silindi ) artenis
    Prof. Dr. Melih Bulu Yüksek lisansını ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi’nde yapmış.
    Yanıtla +3
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    1466 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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