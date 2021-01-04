Dünyanın en çok satan oyuncaklarından Rubik Küpü'nün filmi geliyor

Geçtiğimiz saatlerde fazlasıyla enteresan bir film duyuruldu. Asıl ismi Rubik's Küp olan ancak ülkemizde Zeka Küpü veya Sabır Küpü olarak bilinen oyuncağın filmi duyuruldu.İlginizi Çekebilir Yeni Resident Evil filminin çekimleri bitti
Ayrıca Bkz. "The Office dizisinden daha önce hiç gösterilmeyen bir sahne yayınlandı"
Dünyanın en çok satan oyuncaklarından biri olan Rubik Küpü'nün Deadline'ın haberine göre bir filmi geliyor. Hyde Park Entertainment Group ve Endeavour Content tarafından hazırlanan filme dair hiçbir şey şu anda bilinmiyor. Özellikle filmin olay örgüsü, yönetmeni ve senaryosu gibi detaylar şu anda ciddi bir şekilde gizli tutuluyor.
Filmin tam olarak türünün ve tarzının ne olacğaı da aynı şekilde bilinmiyor ancak belgesel türünde olmayacağını söyleyelim. Bunun dışında filmle ilgili hiçbir detay bilinmiyor ne yazık ki.
Ernõ Rubik tarafından icat edilen Rubik's Cube, yani Rubik'in Küpü çıktığından bu yana yaklaşık 350 milyonun üzerinde satıldı. Elbette bu sayıya orijinal olmayan ürünler dahil değil. Dünyanın en çok satan oyuncaklarından biri olmasına rağmen şu ana kadar bir filme veya diziye hiçbir zaman konu olmadı.
https://screenrant.com/rubiks-cube-movie-development/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.