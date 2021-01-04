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    Dünyanın en çok satan oyuncaklarından Rubik Küpü'nün filmi geliyor

    Rubik Küpü'n ya da ülkemizde bilinen ismi ile Sabır Küpü veya Zeka Küpü'nün filmi geliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    5 gün
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Dünyanın en çok satan oyuncaklarından Rubik Küpü'nün filmi geliyor
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    Geçtiğimiz saatlerde fazlasıyla enteresan bir film duyuruldu. Asıl ismi Rubik's Küp olan ancak ülkemizde Zeka Küpü veya Sabır Küpü olarak bilinen oyuncağın filmi duyuruldu. 

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    Dünyanın en çok satan oyuncaklarından biri olan Rubik Küpü'nün Deadline'ın haberine göre bir filmi geliyor. Hyde Park Entertainment Group ve Endeavour Content tarafından hazırlanan filme dair hiçbir şey şu anda bilinmiyor. Özellikle filmin olay örgüsü, yönetmeni ve senaryosu gibi detaylar şu anda ciddi bir şekilde gizli tutuluyor. 

    Filmin tam olarak türünün ve tarzının ne olacğaı da aynı şekilde bilinmiyor ancak belgesel türünde olmayacağını söyleyelim. Bunun dışında filmle ilgili hiçbir detay bilinmiyor ne yazık ki.

    Ernõ Rubik tarafından icat edilen Rubik's Cube, yani Rubik'in Küpü çıktığından bu yana yaklaşık 350 milyonun üzerinde satıldı. Elbette bu sayıya orijinal olmayan ürünler dahil değil. Dünyanın en çok satan oyuncaklarından biri olmasına rağmen şu ana kadar bir filme veya diziye hiçbir zaman konu olmadı.



    https://screenrant.com/rubiks-cube-movie-development/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Mion
    Evet her bokun filmi olur. Adam öyle bir çeker ki ağzın açık izlersin. Önemli olan nasıl işlendiği.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Mion 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bi defolun gidin! her bokun filmi mi olur!
    3 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Stres çarkı da isterük.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Herhalde oturup 2 saat küp çevirecekler.
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    KOEMAN32 4 gün ( Mesaj Silindi )
    ilginc bisey olabilir. bence rubik küpün fikri nerden geldigi cekilebilir. rubik küp origin :D. meraklandim simdi. izlicem.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hızlı çözme yarışmaları varya orada tutkulu bir gencin ülke şampiyonasına hazırlığı, ezeli rakibini az farkla yenip şampiyon oluşunu anlatırlar herhal. Küpün her çevrildiğinde yaşadığı duyguları anlatacak halleri yoktur.
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Küp diye bir film var işte.
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    Reaper87 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Filmde ne anlatacaksın ki
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    barabarabarbara 5 gün ( Mesaj Silindi )
    The Queen's Gambit dizisi satranç oynama sayısını zirveye çıkarınca rübik küp filmi çıkarma fikri geldi akıllarına galiba çok yaratıcı
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    Mion 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bi defolun gidin! her bokun filmi mi olur!
    3 Yanıt Yanıtla +6
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    maximus8282 (maximus ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Mion
    😂😂
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Mion
    Evet her bokun filmi olur. Adam öyle bir çeker ki ağzın açık izlersin. Önemli olan nasıl işlendiği.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    sniper23 (Enes Şahinler) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Mion
    Sakin ol dostum diyecektim ki banlanmışsın.
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