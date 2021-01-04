Dünyanın en çok satan oyuncaklarından Rubik Küpü'nün filmi geliyor

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Geçtiğimiz saatlerde fazlasıyla enteresan bir film duyuruldu. Asıl ismi Rubik's Küp olan ancak ülkemizde Zeka Küpü veya Sabır Küpü olarak bilinen oyuncağın filmi duyuruldu.

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Dünyanın en çok satan oyuncaklarından biri olan Rubik Küpü'nün Deadline'ın haberine göre bir filmi geliyor. Hyde Park Entertainment Group ve Endeavour Content tarafından hazırlanan filme dair hiçbir şey şu anda bilinmiyor. Özellikle filmin olay örgüsü, yönetmeni ve senaryosu gibi detaylar şu anda ciddi bir şekilde gizli tutuluyor.

Filmin tam olarak türünün ve tarzının ne olacğaı da aynı şekilde bilinmiyor ancak belgesel türünde olmayacağını söyleyelim. Bunun dışında filmle ilgili hiçbir detay bilinmiyor ne yazık ki.

Ernõ Rubik tarafından icat edilen Rubik's Cube, yani Rubik'in Küpü çıktığından bu yana yaklaşık 350 milyonun üzerinde satıldı. Elbette bu sayıya orijinal olmayan ürünler dahil değil. Dünyanın en çok satan oyuncaklarından biri olmasına rağmen şu ana kadar bir filme veya diziye hiçbir zaman konu olmadı.

https://screenrant.com/rubiks-cube-movie-development/

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