Alper Gezeravcı'nın karbondioksiti oksijene çeviren mikroalg deneyi sonuçlandı

- Uzaydaki yaşam destek sistemleri için oldukça önemli
- “3 mürettebatın 1 günde tükettiği karbondioksitin tamamını oksijene çevirebilir”
- Deney, gıda üretimi için de önemli
- Yorumlar
Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Berat Haznedaroğlu'nun liderliğinde hazırlanan ve mikroalg türlerinin karbondioksit yakalama performanslarının ve oksijen üretim kabiliyetlerinin belirlenmesini amaçlayan "UzMAn" deneyine ait örnekler geçtiğimiz hafta dünyaya ulaştı.
Uzaydaki yaşam destek sistemleri için oldukça önemli
Yapılan incelemelerde alglerin yerçekimsiz ortamda, kapalı mekanlarda bulunandan 3 ila 5 kat daha fazla karbondioksiti oksijene dönüştürme yeteneğine sahip olduğu tespit edildi. Deney kapsamında ortaya konan bu sonuç, uzayda yaşam destek sistemlerinin geliştirilmesi ve uzun süreli uzay misyonlarında astronotların ihtiyaç duyduğu oksijenin sağlanması açısından önem taşıyor.
Yosunları biraz daha zorlamak ve daha önce yapılmamış bir çalışmayı ortaya koyabilmek için proje paydaşlarından TÜBİTAK MAM'daki araştırmacıların geliştirdiği bir karbondioksit zenginleştirme ünitesinin de deneye eklendiği belirtildi. Bu eklemeyle milyonda 500 birim gibi bulunan karbondioksit seviyesi milyonda 2 bin, 2 bin 500 birime kadar çıkartıldı. Haznedaroğlu, yaptığı açıklamada elde ettikleri verilerde bu seviyelerdeki karbondioksitin yaklaşık 3’te 1 kadar azaldığını gözlemlediklerini aktardı: "Reaktörlerimiz toplamda 30 mililitrelik küçük reaktörlerdi ve dolu sistemleriyle beraber oksijene çevirme performansının aslında çok olduğunu söyleyebiliriz. UzMan deneyiyle beraber hava iyileştirmede yosunlarımızı kullanabileceğimizi kanıtlamış olduk."
“3 mürettebatın 1 günde tükettiği karbondioksitin tamamını oksijene çevirebilir”
Esasında biyoloji, uzay araştırmaları ve yolculukları için hayati öneme sahip çok değerli bir bilim dalı. Bilindiği üzere ISS’teki karbondioksiti oksijene çeviren sistemler fiziksel ve mekanik sistemler. Mekanik sistemler hem ağır hem de bakıma muhtaç oluyorlar. Üstelik derin uzayda bu sistemlerin arızalanma riski de bulunuyor. Dolayısıyla planlan Ay, Mars vb. kolonilerde mekanik sistemlerin yerine doğal sistemlerin kullanımı araştırılıyor. O yüzden yosunların kendi kendine büyüyebilen, yenilenebilir sistemler olmaları önemli bir kazanç.
Deney, gıda üretimi için de önemli
UzMAn deneyiyle aslında birden fazla amaçları olduğuna değinen Haznedaroğlu, antioksidanları, Omega-3'leri, vitaminleri olan, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ve astronotların oradaki enerji ihtiyacını sağlayabilecek fonksiyonel gıda üretimi için de alglerin kullanılabileceğini ortaya koyduklarını kaydetti. Halihazırda deney üzerindeki incelemeler devam ediyor. Deneyin ikinci aşamasında, algler metabolik olarak incelenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.