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    Alper Gezeravcı'nın karbondioksiti oksijene çeviren mikroalg deneyi sonuçlandı

    Türkiye'nin ilk uzay görevinde gerçekleştirilen UzMAn deneyinde mikroalglerin, yerçekimsiz ortamda zenginleştirilmiş karbondioksiti oksijene çevirdiği kanıtlandı.
    Alper Gezeravcı'nın mikroalg deneyinden ilk sonuç alındı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın ülkenin insanlı ilk uzay görevinde gerçekleştirdiği "Uzay Görevleri için Mikroalgal Yaşam Destek Üniteleri" (UzMAn) deneyinin sonuçları açıklandı. UzMAn deneyiyle mikroalglerin, yerçekimsiz ortamda zenginleştirilmiş karbondioksiti oksijene çevirdiği kanıtlandı.

    Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Berat Haznedaroğlu'nun liderliğinde hazırlanan ve mikroalg türlerinin karbondioksit yakalama performanslarının ve oksijen üretim kabiliyetlerinin belirlenmesini amaçlayan "UzMAn" deneyine ait örnekler geçtiğimiz hafta dünyaya ulaştı.

    Uzaydaki yaşam destek sistemleri için oldukça önemli

    Yapılan incelemelerde alglerin yerçekimsiz ortamda, kapalı mekanlarda bulunandan 3 ila 5 kat daha fazla karbondioksiti oksijene dönüştürme yeteneğine sahip olduğu tespit edildi. Deney kapsamında ortaya konan bu sonuç, uzayda yaşam destek sistemlerinin geliştirilmesi ve uzun süreli uzay misyonlarında astronotların ihtiyaç duyduğu oksijenin sağlanması açısından önem taşıyor.

    Alper Gezeravcı'nın mikroalg deneyinden ilk sonuç alındı Tam Boyutta Gör
    TÜBİTAK MAM ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinden 8 bilim insanının yer aldığı deney düzeneğinin hazırlanmasına TÜBİTAK Uzay Enstitüsü de destek sağladı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) gerçekleştirilen deneyde ikisi kutuplardan izole edilen, biri ise hem tatlı hem de tuzlu suda yaşayabilen 3 farklı türde mikroalg test edildi.

    Yosunları biraz daha zorlamak ve daha önce yapılmamış bir çalışmayı ortaya koyabilmek için proje paydaşlarından TÜBİTAK MAM'daki araştırmacıların geliştirdiği bir karbondioksit zenginleştirme ünitesinin de deneye eklendiği belirtildi. Bu eklemeyle milyonda 500 birim gibi bulunan karbondioksit seviyesi milyonda 2 bin, 2 bin 500 birime kadar çıkartıldı. Haznedaroğlu, yaptığı açıklamada elde ettikleri verilerde bu seviyelerdeki karbondioksitin yaklaşık 3’te 1 kadar azaldığını gözlemlediklerini aktardı: "Reaktörlerimiz toplamda 30 mililitrelik küçük reaktörlerdi ve dolu sistemleriyle beraber oksijene çevirme performansının aslında çok olduğunu söyleyebiliriz. UzMan deneyiyle beraber hava iyileştirmede yosunlarımızı kullanabileceğimizi kanıtlamış olduk."

    “3 mürettebatın 1 günde tükettiği karbondioksitin tamamını oksijene çevirebilir”

    Alper Gezeravcı'nın mikroalg deneyinden ilk sonuç alındı Tam Boyutta Gör
    Haznedaroğlu, "Yeterli ölçeklendirildiğinde orta boy bir mikroalg reaktörü aslında 3 mürettebatın 1 günde tükettiği karbondioksitin tamamını oksijene çevirebilecek potansiyele sahip, çalışmalarımız bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

    Esasında biyoloji, uzay araştırmaları ve yolculukları için hayati öneme sahip çok değerli bir bilim dalı. Bilindiği üzere ISS’teki karbondioksiti oksijene çeviren sistemler fiziksel ve mekanik sistemler. Mekanik sistemler hem ağır hem de bakıma muhtaç oluyorlar. Üstelik derin uzayda bu sistemlerin arızalanma riski de bulunuyor. Dolayısıyla planlan Ay, Mars vb. kolonilerde mekanik sistemlerin yerine doğal sistemlerin kullanımı araştırılıyor. O yüzden yosunların kendi kendine büyüyebilen, yenilenebilir sistemler olmaları önemli bir kazanç.

    Deney, gıda üretimi için de önemli

    UzMAn deneyiyle aslında birden fazla amaçları olduğuna değinen Haznedaroğlu, antioksidanları, Omega-3'leri, vitaminleri olan, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ve astronotların oradaki enerji ihtiyacını sağlayabilecek fonksiyonel gıda üretimi için de alglerin kullanılabileceğini ortaya koyduklarını kaydetti. Halihazırda deney üzerindeki incelemeler devam ediyor. Deneyin ikinci aşamasında, algler metabolik olarak incelenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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