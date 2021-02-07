Boyu adından daha kısa: PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition duyuruldu

Kullanıcılar stoklarda MSRP’ye yakın ekran kartı bulamazken üreticiler hiçbir şey olmamışçasına yeni seçenekler sunmaya devam ediyor.
Yüksek frekanslı ITX RTX 3060
PNY’nin son RTX 3060 tabanlı kartı adıyla ve farklı teknik detaylarıyla dikkat çekti. Referans PCB üzerinde özelleşmiş soğutucu blokla gelen RTX 3060 çözümü PNY’nin sitesine göre Nvidia’nın tanıtımdan hemen önce değiştirdiği önceki özelliklerle listelenmiş durumda.İlginizi Çekebilir Oyuncular RTX 3060’ı beklerken madenciler almaya başladı
Nvidia’nın tanıttığı RTX 3060’ın 1320-1777 MHz’lik frekansa aralığına karşılık 1627-1852 MHz’lik aralıkta görev yapan kart 15 Gbps yerine 14 Gbps’lik belleklerle listelenmiş durumda. 170 wattlık TGPli ITX RTX 3060 gücünü 8-pin PCIe güç konnektörü üzerinden sağlayacak.
Ayrıca Bkz. "12 GB VRAMli RTX 3080 Ti yakın"
Son olarak PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition’ın anakartınız üzerinde 2 slot kapladığını belirtelim.
https://videocardz.com/newz/pny-announces-geforce-rtx-3060-mini-itx-model-with-weird-specs-and-name Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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- PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition aldım kardeşim sağol.
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