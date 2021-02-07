Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boyu adından daha kısa: PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition duyuruldu

    Tüm şiddetiyle devam eden stok sıkıntısı yanında üreticiler yeni ekran kartlarını duyurmaya devam ediyor. PNY’nin RTX 3060 tabanlı ITX ekran kartı adlandırmasıyla öne çıkıyor.
    07 Şubat 2021, 23:00 (1 hf.)
    5,3b
    1
    11
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Boyu adından daha kısa: PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Kullanıcılar stoklarda MSRP’ye yakın ekran kartı bulamazken üreticiler hiçbir şey olmamışçasına yeni seçenekler sunmaya devam ediyor.

    Yüksek frekanslı ITX RTX 3060

    PNY’nin son RTX 3060 tabanlı kartı adıyla ve farklı teknik detaylarıyla dikkat çekti. Referans PCB üzerinde özelleşmiş soğutucu blokla gelen RTX 3060 çözümü PNY’nin sitesine göre Nvidia’nın tanıtımdan hemen önce değiştirdiği önceki özelliklerle listelenmiş durumda.

    İlginizi Çekebilir Avatar Oyuncular RTX 3060’ı beklerken madenciler almaya başladı

    Boyu adından daha kısa: PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Nvidia’nın tanıttığı RTX 3060’ın 1320-1777 MHz’lik frekansa aralığına karşılık 1627-1852 MHz’lik aralıkta görev yapan kart 15 Gbps yerine 14 Gbps’lik belleklerle listelenmiş durumda. 170 wattlık TGPli ITX RTX 3060 gücünü 8-pin PCIe güç konnektörü üzerinden sağlayacak.

    Ayrıca Bkz. "12 GB VRAMli RTX 3080 Ti yakın"

    Son olarak PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition’ın anakartınız üzerinde 2 slot kapladığını belirtelim.



    https://videocardz.com/newz/pny-announces-geforce-rtx-3060-mini-itx-model-with-weird-specs-and-name Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    P Pence1 (Ümit Türkmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sanki adına para ödüyoruz.
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SHADOW (SHADOW ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    + Ooo knk yeni kart almışsın hayırlı olsun, ne aldın?
    - PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition aldım kardeşim sağol.
    + ......
    + Ooo knk yeni kart almışsın hayırlı olsun, ne aldın? - PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition aldım kardeşim sağol. ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D dreamblue35 (yunus aydemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tam benim aradığım kart, bu kartın AMD tarafındaki karşılığı hangisi oluyor şimdi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Boş yapma beni dinle 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bellek hızları düşürülmüşse miningciler pek sevmez
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SHADOW (SHADOW ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    + Ooo knk yeni kart almışsın hayırlı olsun, ne aldın?
    - PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition aldım kardeşim sağol.
    + ......
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    lofer_freud (Ömer Cihan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fena kafa düdükler bu kart
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mementopolis (ULU BEY) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    su kartlara artik yazilimsal mi olur bilmem miningde calismasini önlesinler.
    vardir ilaki bir protokolü.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    jem991 (Adnan Balcı) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mementopolis
    yazılımsal olarak engellenirse aynı şekilde yazılımsal olarak aktive edilebilir. bu kartlar için modifiyeli bios yazan insanlar var bu mu durduracak onları.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C Clusive 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mementopolis
    Oldu başka bir isteğin var mı? İsteyen istediği amaçla kullanır size ne?
    2 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    P Pence1 (Ümit Türkmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sanki adına para ödüyoruz.
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Elon Musk 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı, fiyat fırladı 1 hf. Apple Music iOS için 5 ay ücretsiz deneme fırsatını kaçırmayın 1 hf. Google ve Terraria geliştiricisi arasındaki gerginlik büyüyor; oyunun Stadia sürümü iptal edildi 1 hf. İnternet hızı düşük olanlar için emsal karar 1 hf. Suzuki Swift Hibrit ve Vitara'da şubat kampanyası 1 hf. Leonardo DiCaprio'nun başrolünde olduğu Netflix filmi Don’t Look Up'tan set görselleri paylaşıldı 1 hf. Dünyanın ilk 7 ekranlı “taşınabilir” iş istasyonu duyuruldu 1 hf. Yerli mayın avcısı MEMATT'ın test görüntüleri paylaşıldı 1 hf. Ocak 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar 1 hf. Royal Green Soft Lime Su Yumuşatma Cihazı | İnceleme 1 hf. Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir tanıtım fragmanı paylaşıldı 1 hf. Rakipler Xiaomi'yi fiyat düşürmeye zorluyor: Redmi Note 10 serisi agresif fiyatla gelecek 1 hf. Steam son iki ay içerisinde 3. kez kullanıcı sayısında rekor kırdı 1 hf. Apple, iPhone'larda kullandığı kamera teknolojisini çalmakla suçlanıyor 1 hf. Yeni 2021 Renault Megane Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni bir fragman yayınlandı 1 hf. The Falcon and the Winter Soldier dizisinden etkileyici yeni fragman 1 hf. G.Kore, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgâr çiftliğini kurmak için harekete geçti 1 hf. Mars'a yaklaşan Çinli uzay aracından ilk fotoğraf geldi 1 hf. Bakan Varank: “Savunma sanayiinde yıllık ciro, 11 milyar doları aştı” 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Boyu adından daha kısa: PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition duyuruldu Sonraki Haftalık Oyun Önerisi 12: Unto The End 1 hf. OneDrive'ın web sürümüne karanlık mod desteği geldi 1 hf. Intel Core i9-11900K Geekbench’te tek çekirdek rekoru kırdı 1 hf. Hasselblad kameralı OnePlus 9 Pro'nun görüntüleri yayınlandı 1 hf. Madenciler İran’da elektrik kesintilerine neden oluyor 1 hf. ASUS, kompakt bir premium akıllı telefon piyasaya sürecek: Zenfone Mini 1 hf. İstanbul'a Hızray geliyor: "Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate inecek" 1 hf. Bu fiyata optik anahtarlı klavye?? "Geek GK61 incelemesi" 1 hf. Xiaomi "ultra hafif" bir kablosuz kulaklık çıkardı 1 hf. Efsanevi dövüş oyunu Street Fighter II, 30 yaşında 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Şubat 2021 1 hf. LG Electronics bu yıl 27 inç OLED monitörünü piyasaya sürecek 1 hf. Bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039’un konusu ve yayın tarihi paylaşıldı 1 hf. Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac, Çin'de yaygın kullanım onay aldı 1 hf. Tom Holland ve Mads Mikkelsen başrollü, kitap uyarlaması bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten klip yayınlandı 1 hf. Laparoskopik operasyonlarda kullanılabilecek yama geliştirildi 1 hf. Eski Microsoft Edge tarayıcısı 13 Nisan’da kaldırılıyor 1 hf. Önümüzdeki iki yıl boyunca Epic Games'e özel olan daha fazla oyun çıkacak 1 hf. Popüler Mac uygulamalarının yarısı, M1 işlemci için destek sağlamıyor 1 hf. Apple’ın sanal gerçeklik kaskı 3000$ civarında olabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız