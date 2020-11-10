Brezilya, Türkiye'de de test edilen CoronaVac isimli aşının denemelerini durdurdu

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Kovid-19 hastalığına karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki en kuvvetli adaylardan Çinli Sinovac’ın geliştirdiği CoronaVac isimli aşının Brezilya’daki denemeleri askıya alındı. CoronaVac’la ilgili daha önce yapılan açıklamalarda aşının güvenli olduğu belirtilmişti. Denemeler, Brezilya Sağlık Ajansı Anvisa’nın aldığı karar doğrultusunda durduruldu.

Karar, ölüm nedeniyle alınmış olabilir

29 Ekim’de bir denek üzerinde görülen “çok ciddi bir yan etki” sebebiyle durdurulan denemelere yönelik gizlilik hakkı nedeniyle kesin bir dil kullanmaktan kaçınan kurum, söz konusu hadisenin; ölüm, ölümcül yan etkiler, ciddi sakatlık, hastaneye yatırma, doğum kusuru ve diğer nedenler gibi başlıkları içerdiğini duyurdu.

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AstraZeneca CEO’su Kovid-19 aşısı için fiyat ve tarih bilgisi paylaştı

Daha önce AstraZeneca ve Johnson&Johnson’ın aşı denemeleri de benzer bir hadise yaşanmış, geçici olarak askıya alınan denemeler takip eden süreçte yeniden başlamıştı. Hatta, AstraZeneca CEO’su geçtiğimiz günlerde aşıyla ilgili fiyat ve tarih bilgisi paylaşmıştı. Brezilya’da yaşanan bu gelişmelerin aksine aşının anavatanında ise henüz onaylanmamış koronavirüs aşısını para karşılığı yaptırabileceği ortaya çıkmıştı.

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Ülkemizde de denenen CoronaVac isimli aşının 13 bin gönüllüye yapılması planlanıyor. Eylül ayında denemelerine başlanan aşı ilk etapta Kovid-19’a karşı en yüksek risk grubunda bulunan 1200 sağlık çalışanında denenecek.

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Geçtiğimiz günlerde aşı denemeleri hakkında konuşan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, “Her gün 20-25 kişilik gruplara aşı yapılıyor. Bu zamana kadar da yaklaşık 250-300 üzerinde gönüllü arkadaşa aşı yapılmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yok; ağrı, ateş şikâyet yok, alerji yok ve herhangi bir sıkıntı olmadı şu ana kadar” ifadelerini kullanmıştı.

https://www.bangkokpost.com/world/2017147/brazil-halts-trials-of-chinese-covid-19-vaccine

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