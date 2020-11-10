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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Brezilya, Türkiye'de de test edilen CoronaVac isimli aşının denemelerini durdurdu

    Brezilya, CoronaVac isimli aşının denemelerini durdurdu. Kesin bir dil kullanılmasa bile deneklerden birinin ölümü üzerine söz konusu kararın alındığı söyleniyor. Aşı, ülkemizde de deneniyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Brezilya, Türkiye'de de test edilen CoronaVac isimli aşının denemelerini durdurdu
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    Kovid-19 hastalığına karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki en kuvvetli adaylardan Çinli Sinovac’ın geliştirdiği CoronaVac isimli aşının Brezilya’daki denemeleri askıya alındı. CoronaVac’la ilgili daha önce yapılan açıklamalarda aşının güvenli olduğu belirtilmişti. Denemeler, Brezilya Sağlık Ajansı Anvisa’nın aldığı karar doğrultusunda durduruldu.

    Karar, ölüm nedeniyle alınmış olabilir

    29 Ekim’de bir denek üzerinde görülen “çok ciddi bir yan etki” sebebiyle durdurulan denemelere yönelik gizlilik hakkı nedeniyle kesin bir dil kullanmaktan kaçınan kurum, söz konusu hadisenin; ölüm, ölümcül yan etkiler, ciddi sakatlık, hastaneye yatırma, doğum kusuru ve diğer nedenler gibi başlıkları içerdiğini duyurdu.

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    Daha önce AstraZeneca ve Johnson&Johnson’ın aşı denemeleri de benzer bir hadise yaşanmış, geçici olarak askıya alınan denemeler takip eden süreçte yeniden başlamıştı. Hatta, AstraZeneca CEO’su geçtiğimiz günlerde aşıyla ilgili fiyat ve tarih bilgisi paylaşmıştı. Brezilya’da yaşanan bu gelişmelerin aksine aşının anavatanında ise henüz onaylanmamış koronavirüs aşısını para karşılığı yaptırabileceği ortaya çıkmıştı.

    Brezilya, Türkiye'de de test edilen CoronaVac isimli aşının denemelerini durdurdu
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    Ülkemizde de denenen CoronaVac isimli aşının 13 bin gönüllüye yapılması planlanıyor. Eylül ayında denemelerine başlanan aşı ilk etapta Kovid-19’a karşı en yüksek risk grubunda bulunan 1200 sağlık çalışanında denenecek.

    Ayrıca Bkz. "Öksürük damlacıklarının havada ne kadar mesafe kat ettiğini gösteren bir araştırma yapıldı"

    Geçtiğimiz günlerde aşı denemeleri hakkında konuşan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, “Her gün 20-25 kişilik gruplara aşı yapılıyor. Bu zamana kadar da yaklaşık 250-300 üzerinde gönüllü arkadaşa aşı yapılmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yok; ağrı, ateş şikâyet yok, alerji yok ve herhangi bir sıkıntı olmadı şu ana kadar” ifadelerini kullanmıştı.



    https://www.bangkokpost.com/world/2017147/brazil-halts-trials-of-chinese-covid-19-vaccine Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Normal aşılar en az 48 ay denemelerden geçiyor, bütün tıbbi ilaçlar öyle. Aceleye getiriliyor baya çok ciddi sıkıntılar olacak önümüzdeki 2-3 sene, kısırlıktan tutun diğer bir sürü şeye kadar, testler çok acele yapılıyor. 10 günde ortaya çıkması bekleniyor yan etkilerin, uzun süreli bir tespit yapılamıyor haliyle acele diye.
    Normal aşılar en az 48 ay denemelerden geçiyor, bütün tıbbi ilaçlar öyle. Aceleye getiriliyor baya çok ciddi sıkıntılar olacak önümüzdeki 2-3 sene, kısırlıktan ...
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    1 Yanıt Yanıtla +21
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    okayynn (Okan Ü.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) MaximillianFoe
    ilaç üretim uzmanı olarak arkadaşa katılıyorum , bir ilacın piyasaya çıkışı en iyimser ihtimalle 4-5 senedir arkadaşlar. Aşıyı acele getiriyorlar çünkü ara fazları kısa tutacaklar , yani uzun dönemdeki etkisini göz ardı edecekler gibi duruyor ki ilacın onay alma sürecinde en uzun süren süreçti uzun dönemdeki hasta ve sağlıklı kişi üstündeki yan etkisidir.Bu süreç 3 veya 4 sene sürebilir.Eğer sağlık bakanlığı yapılan test veya diğer ıvır zıvır işlemleri yetersiz görürse ilacın piyasaya çıkışını 2-3 sene daha erteletebilir.
    ilaç üretim uzmanı olarak arkadaşa katılıyorum , bir ilacın piyasaya çıkışı en iyimser ihtimalle 4-5 senedir arkadaşlar. Aşıyı acele getiriyorlar çünkü ara fazl...
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    V4LKyR 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Aşı hızlı çıkmalı ki şu koronavirüs problemi çözülsün ve insanlar rahatça seyahat edebilsin.
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 1 gün ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Aşının hızlı çıkmasının hiç bir bilimsel mantığı yok. Zaten o şekilde ortaya sürülen aşılardan hayırda beklenmez. Hastalıkla mücadele edeceğiz derken olabilecek yan etkileri iyice düşünüp, değerlendirmek gerekiyor.
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    SuperVisör (mahir cam) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    10 yıl daha düzgün aşı yokmuş maske takmaya devam
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Normal aşılar en az 48 ay denemelerden geçiyor, bütün tıbbi ilaçlar öyle. Aceleye getiriliyor baya çok ciddi sıkıntılar olacak önümüzdeki 2-3 sene, kısırlıktan tutun diğer bir sürü şeye kadar, testler çok acele yapılıyor. 10 günde ortaya çıkması bekleniyor yan etkilerin, uzun süreli bir tespit yapılamıyor haliyle acele diye.
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    okayynn (Okan Ü.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) MaximillianFoe
    ilaç üretim uzmanı olarak arkadaşa katılıyorum , bir ilacın piyasaya çıkışı en iyimser ihtimalle 4-5 senedir arkadaşlar. Aşıyı acele getiriyorlar çünkü ara fazları kısa tutacaklar , yani uzun dönemdeki etkisini göz ardı edecekler gibi duruyor ki ilacın onay alma sürecinde en uzun süren süreçti uzun dönemdeki hasta ve sağlıklı kişi üstündeki yan etkisidir.Bu süreç 3 veya 4 sene sürebilir.Eğer sağlık bakanlığı yapılan test veya diğer ıvır zıvır işlemleri yetersiz görürse ilacın piyasaya çıkışını 2-3 sene daha erteletebilir.
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