Çinli şirketin geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenli olduğu açıklandı

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Dünya çapında 40 milyondan fazla insana bulaşan ve 1 milyondan fazlasının da ölümüne yol açan kovid-19 hastalığına karşı geliştirilen aşılardan biriyle ilgili umut verici bir açıklama geldi.

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Türkiye’de de halihazırda 300 kişinin üzerinde denenen ve Çinli Sinovac Biotech tarafından geliştirilen CoronaVac isimli aşının ilk sonuçları paylaşıldı. Üçüncü ve son faz denemeleri kapsamında Brezilya'da da denenen aşıya yönelik bilgilendirme Brezilya’nın en önemli biyomedikal araştırma merkezlerinden biri olan Sao Paulo’daki Butantan Enstitüsü’nden geldi.

Etkili olup olmadığı açıklaması daha sonra yapılacak

Brezilya’da 9 bin gönüllünün katıldığı incelemede aşının güvenli olduğunu açıklayan merkez, aşının etkili olup olmadığına yönelik sonuçların ise denemeler için gönüllü olan 13 bin insandan alınacak veriler sonucu paylaşılacağını kaydetti.

Aşının ilk test sonuçları ile ilgili konuşan veren Butantan Enstitüsü Direktörü Dimas Covas, “Aşının ciddi bir yan etkisi ortaya çıkmadı. Aşı olanların yüzde 20’si aşı dolayısıyla orta seviyede ağrı hissetti ve yüzde 15’i de ilk doz sonucunda baş ağrısı yaşadığını söyledi. Bu oran ikinci dozda yüzde 10’a düştü. Aşı olanların yüzde 5’inin midesinin bulandığı ve yorgun hissettiği tespit edilirken bu orandan çok daha azında kas ağrısı meydana geldiği anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

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Türkiye’de ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde denenen aşıyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Başhekim Prof. Dr. Zafer Cantürk, “Her gün 20-25 kişilik gruplara aşı yapılıyor. Bu zamana kadar da yaklaşık 250-300 üzerinde gönüllü arkadaşa aşı yapılmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yok; ağrı, ateş şikâyet yok, alerji yok ve herhangi bir sıkıntı olmadı şu ana kadar” demişti.

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/turkiyede-denemeleri-yapilan-covid-19-asisinda-umut-verici-gelisme-6088685/

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