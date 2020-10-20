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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli şirketin geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenli olduğu açıklandı

    Çinli Sinovac Biotech tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülkede denenen CoronaVac isimli aşının güvenli olduğu açıklandı. Açıklama, Brezilya'dan geldi.
    3 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    2

    Çinli şirketin geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenli olduğu açıklandı
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    Dünya çapında 40 milyondan fazla insana bulaşan ve 1 milyondan fazlasının da ölümüne yol açan kovid-19 hastalığına karşı geliştirilen aşılardan biriyle ilgili umut verici bir açıklama geldi.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs’ün 28 gün süreyle bazı yüzeylerde kalabildiğini gösteren bir araştırma yayınlandı"

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    Türkiye’de de halihazırda 300 kişinin üzerinde denenen ve Çinli Sinovac Biotech tarafından geliştirilen CoronaVac isimli aşının ilk sonuçları paylaşıldı. Üçüncü ve son faz denemeleri kapsamında Brezilya'da da denenen aşıya yönelik bilgilendirme Brezilya’nın en önemli biyomedikal araştırma merkezlerinden biri olan Sao Paulo’daki Butantan Enstitüsü’nden geldi.

    Etkili olup olmadığı açıklaması daha sonra yapılacak

    Brezilya’da 9 bin gönüllünün katıldığı incelemede aşının güvenli olduğunu açıklayan merkez, aşının etkili olup olmadığına yönelik sonuçların ise denemeler için gönüllü olan 13 bin insandan alınacak veriler sonucu paylaşılacağını kaydetti.

    Aşının ilk test sonuçları ile ilgili konuşan veren Butantan Enstitüsü Direktörü Dimas Covas, “Aşının ciddi bir yan etkisi ortaya çıkmadı. Aşı olanların yüzde 20’si aşı dolayısıyla orta seviyede ağrı hissetti ve yüzde 15’i de ilk doz sonucunda baş ağrısı yaşadığını söyledi. Bu oran ikinci dozda yüzde 10’a düştü. Aşı olanların yüzde 5’inin midesinin bulandığı ve yorgun hissettiği tespit edilirken bu orandan çok daha azında kas ağrısı meydana geldiği anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

    Çinli şirketin geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenli olduğu açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye’de ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde denenen aşıyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Başhekim Prof. Dr. Zafer Cantürk, “Her gün 20-25 kişilik gruplara aşı yapılıyor. Bu zamana kadar da yaklaşık 250-300 üzerinde gönüllü arkadaşa aşı yapılmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yok; ağrı, ateş şikâyet yok, alerji yok ve herhangi bir sıkıntı olmadı şu ana kadar” demişti.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/turkiyede-denemeleri-yapilan-covid-19-asisinda-umut-verici-gelisme-6088685/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    48 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    cand. 3 gün en beğenilen
    Güvenli olduğunu söyleyen yer brezilya :D
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    emou (Emre D.) 3 gün
    Güzel habere hasret kaldık. Umarım bir sıkıntı çıkmadan testler devam eder. Koruyuculuğu yüksek sorunsuz bir aşı olur da önümüzdeki aylarda kavuşuruz.

    Zaten sanırım faz 3 denemelerine katıldığımızdan 50 milyon ön sipariş edebiliyorduk Sinovac'ten sanırım öyle bir haber kalmış aklımda. Aşı olmayanlar falan çıkınca oldukça yeterli bir miktar ülke için.

    2021'e normal girmek istiyorum
    Güzel habere hasret kaldık. Umarım bir sıkıntı çıkmadan testler devam eder. Koruyuculuğu yüksek sorunsuz bir aşı olur da önümüzdeki aylarda kavuşuruz.
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    Yanıtla +10
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    waltran (murat balcı) 2 gün (düzenlendi)
    soykırımcı katil yayılmacı çinin lafına kendi beyni yıkanmış robot komunist halkı bile inanmaz, öldürülüp organlarımız çalınmasın, kalan parçalarımız da köpeklere yem edilmesin diye söyleyemezler o ayrı konu.
    şu aşıyı deneyenlerin üzerinden bir 10-20 yıl geçsin o zaman göreceğiz ne kadar güvenilir.
    soykırımcı katil yayılmacı çinin lafına kendi beyni yıkanmış robot komunist halkı bile inanmaz, öldürülüp organlarımız çalınmasın, kalan parçalarımız da köpekle...
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    Yanıtla +9
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 1 gün
    Çok kısa bir zaman dilimi bu, bu kadar net bir sonuca varmak için.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 gün
    brezilyada güvenliyse o zaman niye dünyada en fazla 3. vaka brezilyada
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    -SWARTHY (Can ) 2 gün
    Herkes evinde aşı yapıyor sanki de Çin in onay aldıgı aşıya burun kıvırıyorlar
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 gün (düzenlendi)
    Aşıyı bulsalar ne olacak ki.Bizim sağlık bakanı kendi hastanelerinde bu aşıyı olmayı zorunlu kılar herkse.Böylece hem sağlığımızdan hemde fahiş fiyatla satacağı için paramızdan da oluruz.. Görünen köy klavuz istemez
    Yanıtla +1
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    fero01 (ferhat özalp) 2 gün
    https://www.ensonhaber.com/dunya/dunya-doktorlar-birligi-tibbi-bir-salgin-yok
    https://gbdeclaration.org/
    5 sene sonra bakip butun bu olanlar yanlis anlama diyebiliriz...
     
    Yanıtla +4
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    Octivia sectus 2 gün
    Yorumlara bak dalgaya vurmuşlar hep. Bir şeyde kusur bulmasalar içlerinde kalır bizim millete cenneti sunsak orada bile kusur bulurlar yazık vallahi.
    Yanıtla +5
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    Yerdeniiz 2 gün
    sende bunu yedin
    Yanıtla +4
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    cheers darlin 2 gün
    anlamadığınız şey önemli olanın uzun vadede ne olacağı, bunun için zaten aşıların geliştirilmesi on yıllar alıyor.
    Yanıtla +2
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    waltran (murat balcı) 2 gün (düzenlendi)
    soykırımcı katil yayılmacı çinin lafına kendi beyni yıkanmış robot komunist halkı bile inanmaz, öldürülüp organlarımız çalınmasın, kalan parçalarımız da köpeklere yem edilmesin diye söyleyemezler o ayrı konu.
    şu aşıyı deneyenlerin üzerinden bir 10-20 yıl geçsin o zaman göreceğiz ne kadar güvenilir.
    Yanıtla +9
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    emou (Emre D.) 3 gün
    Brezilya falan diyen arkadaşlar olmuş da Sinovac 5-10, belki daha fazla ülkede deneniyor Türkiye de dahil olmak üzere.

    Güvensizlik durumunda saklamaları çok zor olur diğer şirketlere kıyasla. Çinli şirket olduğundan önyargı da olabilir ama Çinlilerin bir çok başarısı olduğunu da unutmamak lazım.

    Bence ileride sağlık ocaklarında görme ihtimalimiz olan bir aşı. Artık bakalım aylar sonra neler olacak.
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    YigitErkin20 (Yiğit Erkin) 16 sa. emou
    hocam güvenli derken yan etki bakımından güvenli ama enfekte ediyormu koruyuculuğu nasıl önemli olan konu bu bunla ilgili durum belirsiz aşı olanlar korona ile karşılaşınca virüs olacakmı olmayacakmı

    mesela bu aşı çinde şuan halka açıldı 60 dolara gidip oluyor millet

    ayrıca 50 milyon büyük rakam mart nisandan önce zor gelir bize

    Çin'in doğu kıyısındaki Yiwu şehri, COVID aşılarını halka sunuyor. 1 Eylül - 16 Ekim arasında bu ilde 740.000 kişi aşı oldu
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    2099 kez okundu.
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    covid-19, sinovac ve Bilim ve Teknoloji
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