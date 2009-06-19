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Brezilya'nın Pirai şehrinde tüm öğrencilere sınıf bilgisayarı dağıtılıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Brezilya'nın Pirai şehrinde tüm öğrencilere sınıf bilgisayarı dağıtılıyor
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2000'li yılların başında ülke olarak ciddi bir ekonomik kriz yaşayan ancak bugün gelinen noktada IMF'e borç verecek ekonomik düzeye ulaşmayı başaran ayrıca BRIC olarak bilinen ve dünyanın geleceğine yön vereceği düşünülen dört ülkeden birisi olarak tanımlanan Brezilya'nın (diğerleri Rusya, Hindistan ve Çin) Pirai şehri, bölgedeki 21 devlet okulu ve öğrencileri için Intel'den sınıf bilgisayarları alıyor.

Proje kapsamında her öğrenciye bir bilgisayar düşeceği için, bilgisayarlaşma oranı 1:1 olan ilk şehir sıfatına da sahip olacak Pirai'de teknolojik atılımlar bununla da sınırlı değil. Digital Pirai adı verilen proje kapsamında, bölge çapında ağ bağlantısının geliştirilmesi ve öğrencilerin sınıf bilgisayarları ile tam zamanlı çevrimiçi olabilmeleri ve internetin tüm olanaklarından faydalanabilmeleri hedefleniyor.

Pirai şehrinin sosyal ve ekonomik dönüşümüne ciddi katkı sağlaması beklenen proje kapsamında satın alınan sınıf bilgisayarlarının Ağustos ayı ile birlikte dağıtılmaya başlaması bekleniyor.


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GODIVA 10 yıl
Brezilya dünyaynın en güçlü 5. ekonomisi.
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KoSeKu3 10 yıl
evet bizim sınfılara da dağıttılar pc ama içindeki ramler falan gitti xD
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Bethrezen 10 yıl
Brezilya IMF'e borc verecek konuma gelmis olabilir ama hala zengin ile fakir arasindaki ucurum cok fazla. Gelir dagilimi esit degil.

Brezilya'da yasayan biri olarak bu habere oldukca sevindim. Umarim zamanla diger eyaletlerde de bu tarz projeler ortaya koyarlar.

Ayrica haberde sozu edilen bilgisayar resimdeki bilgisayar mi?

Saygilarimla
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OziiX 10 yıl
Ayrica haberde sozu edilen bilgisayar resimdeki bilgisayar mi?

Saygilarimla

Ben cevap vereyim.
Evet.
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SUAVI 10 yıl

Orjinalden alıntı: Bethrezen

Brezilya IMF'e borc verecek konuma gelmis olabilir ama hala zengin ile fakir arasindaki ucurum cok fazla. Gelir dagilimi esit degil.

Brezilya'da yasayan biri olarak bu habere oldukca sevindim. Umarim zamanla diger eyaletlerde de bu tarz projeler ortaya koyarlar.

Ayrica haberde sozu edilen bilgisayar resimdeki bilgisayar mi?

Saygilarimla


Zengin ile fakir arasındaki uçurumun çok fazla olmadığı bir ülke kaldı mı?
Türkiye'deki durum daha da beter.
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