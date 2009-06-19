Brezilya'nın Pirai şehrinde tüm öğrencilere sınıf bilgisayarı dağıtılıyor

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2000'li yılların başında ülke olarak ciddi bir ekonomik kriz yaşayan ancak bugün gelinen noktada IMF'e borç verecek ekonomik düzeye ulaşmayı başaran ayrıca BRIC olarak bilinen ve dünyanın geleceğine yön vereceği düşünülen dört ülkeden birisi olarak tanımlanan Brezilya'nın (diğerleri Rusya, Hindistan ve Çin) Pirai şehri, bölgedeki 21 devlet okulu ve öğrencileri için Intel'den sınıf bilgisayarları alıyor.

Proje kapsamında her öğrenciye bir bilgisayar düşeceği için, bilgisayarlaşma oranı 1:1 olan ilk şehir sıfatına da sahip olacak Pirai'de teknolojik atılımlar bununla da sınırlı değil. Digital Pirai adı verilen proje kapsamında, bölge çapında ağ bağlantısının geliştirilmesi ve öğrencilerin sınıf bilgisayarları ile tam zamanlı çevrimiçi olabilmeleri ve internetin tüm olanaklarından faydalanabilmeleri hedefleniyor.

Pirai şehrinin sosyal ve ekonomik dönüşümüne ciddi katkı sağlaması beklenen proje kapsamında satın alınan sınıf bilgisayarlarının Ağustos ayı ile birlikte dağıtılmaya başlaması bekleniyor.