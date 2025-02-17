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    Çinli BYD’den küresel batarya yarışında kritik Brezilya hamlesi

    Çinli elektrikli araç devi BYD, Brezilya'nın "Lityum Vadisi" olarak bilinen bölgesinde madencilik hakları aldı. Küresel batarya yarışı için bu hamlenin kritik olduğu belirtiliyor.
    Çinli BYD’den küresel batarya yarışında kritik Brezilya hamlesi Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan BYD, Brezilya'da lityum madenciliği alanına girerek stratejik bir adım attı. Brezilya'nın "Lityum Vadisi" olarak bilinen bölgesinde madencilik hakları alan firman, bu hamle ile stratejik minerallere erişim sağlamış olacak. Kamuya açık belgelerde yer alan bilgilere göre bu satın alma, 2023 yılında BYD'nin Brezilya'daki yan kuruluşu Exploracao Mineral do Brasil tarafından gerçekleştirildi.

    BYD'nin madencilik haklarını aldığı alanlar, Brezilya’nın Lityum Vadisi olarak bilinen Minas Gerais eyaletindeki Coronel Murta kasabasında bulunuyor. Toplamda 852 hektarlık (8,5 km²) bir alanı kapsayan bu bölgeler, şirketin enerji depolama ve batarya üretimindeki gücünü artırma hamlesi olarak değerlendiriliyor.

    Bu yeni madencilik girişimi, BYD’nin Brezilya’daki üretim planlarıyla da doğrudan bağlantılı. Şirket, 2023 yılında Brezilya’nın Bahia eyaletinde üç fabrikadan oluşan büyük bir sanayi kompleksi kuracağını duyurmuştu. Mart 2024’te inşaatına başlanan bu tesisler, elektrikli otobüs ve kamyon şasileri, binek elektrikli araç üretimi ve lityum-demir-fosfat (LFP) batarya malzemelerinin işlenmesi gibi alanlara odaklanacak.

    Üretime geçmek yıllar sürebilir

    BYD’nin lityum madenciliğine başlaması, batarya üretim maliyetlerini düşürmek için kritik bir adım olsa da, Brezilya’daki madencilik süreçlerinin uzun yıllar sürebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bir maden projesinin ekonomik olarak uygulanabilir kabul edilmesinden üretime geçmesine kadar genellikle 8 ila 15 yıl gerekiyor.

    Bu uzun süreç, BYD’nin Brezilya’daki lityum yatırımlarının kısa vadede doğrudan bir üretim avantajı sağlamayabileceğini gösteriyor. Ancak şirketin bu hamlesi, batarya üretimi için ham madde tedarikini güvence altına alarak uzun vadeli stratejik avantaj yaratma amacı taşıyor.

    Öte yandan BYD, yalnızca elektrikli araç üreticisi değil, aynı zamanda enerji depolama ve batarya teknolojilerinde de lider bir oyuncu olmayı hedefliyor. Brezilya’daki lityum yatırımları, bu hedefin önemli bir ayağını oluşturuyor. BYD’nin en büyük rakipleri Tesla, CATL ve LG Energy Solution gibi firmalar da batarya tedarik zincirini güçlendirmek adına çeşitli stratejik hamleler yaparak maliyetleri kontrol altına almaya çalışıyor.

    Bu arada Brezilya, Çinli otomotiv üreticisi için en büyük denizaşırı pazar konumunda. Şirket, 2023 yılında ülkedeki eski bir Ford fabrikasını devralarak elektrikli araç üretim kapasitesini artırma kararı almış ve burada inşaat faaliyetlerine girişmişti. Ancak bu yatırım, geçtiğimiz Aralık ayında iş sahasındaki “kölelik benzeri” çalışma koşulları nedeniyle gündeme gelmişti.

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    TheJudgé 1 gün önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 3 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 3 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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